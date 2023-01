Dusan Vlahovic saca la cara por la Juventus tras bajar al puesto 10 de la Serie A:  “No tenemos miedo de unos pocos puntos menos en la clasificación”

El serbio Dusan Vlahovic, jugador del Juventus, se sumó a los mensajes de sus compañeros en redes sociales y aseguró que el equipo, tras los quince puntos de sanción, no tiene “miedo”.

“No tenemos miedo de unos pocos puntos menos en la clasificación. No tenemos miedo de arremangarnos. No tenemos miedo de nuestros adversarios. No tenemos que tenerle miedo a nada. Porque cuando piensen que hemos caído, nos levantaremos más fuertes que antes. Estos somos nosotros. Esto es el Juventus”, expresó tajante en su cuenta de Instagram.

Vlahovic es el centro del proyecto deportivo de la ‘Vecchia Signora’ y con este mensaje tranquiliza a parte de la afición que le echaba en falta entre el resto de jugadores importantes de la plantilla que sí se habían manifestado.

Entre ellos están Bonucci, Chiesa, Danilo o Paredes. El técnico, Massimiliano Allegri, también mandó un mensaje de unidad en rueda de prensa.

“El Juventus es como un dragón de siete cabezas. Cortas una y aparece otra. Nunca se rinde. Y su fuerza está en el ambiente”, expresó en su cuenta de Instagram este sábado un Leonardo Bonucci que fue de los primeros en pronunciarse el viernes nada más conocerse la sanción.

“Estamos con vosotros. Hoy es aun más importante ser un equipo. Seguimos con nuestro camino”, reza su publicación en Instagram, acompañada de una foto en la que se ve al equipo haciendo un corro en el estadio, con la afición de fondo.

