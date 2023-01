Alejandra Espinoza presume su abdomen de acero después de correr

Alejandra Espinoza nunca ha ocultado su amor por el ejercicio, y ahora sorprendió a sus fans con unas fotografías en Instagram que la muestran después de correr un maratón de 11 millas. Luciendo un intenso bronceado y su abdomen de acero la actriz también dio tips para las personas que deseen inscribirse en ese tipo de eventos: “Nota importante… si vas a correr un maratón o un medio maratón NO te olvides de entrenar la mentalidad así como entrenas la fuerza y la resistencia ahhh!! También preparar un buen playlist”. 🎧

La protagonista de la telenovela “Corazón guerrero” sacó su faceta de modelo y presumió su figura en varios atuendos -como minivestidos y una blusa de color rosa-, posando en el bosque y escribiendo junto a uno de sus posts un mensaje positivo: “Si piensas en ello y te hace sonreír entonces de ahí eres”. 🤍 View this post on Instagram A post shared by A͎L͎E͎J͎A͎N͎D͎R͎A͎ ͎ (@alejandraespinoza) View this post on Instagram A post shared by AIMAE by ALEJANDRA ESPINOZA (@aimae.apparel) View this post on Instagram A post shared by A͎L͎E͎J͎A͎N͎D͎R͎A͎ ͎ (@alejandraespinoza) View this post on Instagram A post shared by A͎L͎E͎J͎A͎N͎D͎R͎A͎ ͎ (@alejandraespinoza)

En un video de Instagram para sus fans Alejandra dio a conocer cuáles son las diferencias en cuanto a los gustos de su personaje “Mariluz” con los de ella misma. Así, expresó que su música favorita es el regional mexicano, mientras que para la heroína de “Corazón guerrero” es la cumbia. View this post on Instagram A post shared by Corazón Guerrero (@corazon_guerreroof)

