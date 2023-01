Canadá anuncia millonaria indemnización por abusos a niños indígenas por casi 50 años

El gobierno de Canadá pagará a cientos de comunidades indígenas más de $2,000 millones de dólares en compensación por casi un siglo de abusos sufridos por niños en escuelas residenciales desde finales del siglo XIX hasta la década de 1990, indicó el gobierno este sábado.

“Canadá se compromete a reparar el daño colectivo causado por el sistema de escuelas residenciales y la pérdida del idioma, la cultura y el patrimonio”, dice un comunicado oficial.

Por casi 50 años, el gobierno de Canadá envió a unos 150,000 niños a 139 escuelas residenciales, en su mayoría administradas por la Iglesia católica, donde quedaron aislados. Muchos sufrieron abusos físicos y sexuales, y se cree que miles murieron a causa de enfermedades, desnutrición o negligencia.

