Horóscopo Chino semanal: esto te deparan los astros del 23 al 29 de enero 2023

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2023 corresponde al Conejo de Agua por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Conoce lo que le depara a tu destino esta semana con el horóscopo chino y escucha el consejo de los astros. Estas son las predicciones del horóscopo chino para la semana del 23 al 29 de enero del 2023.

El zodiaco oriental se compone por 12 años, cada uno gobernado por un signo, el 2023 corresponde al año del Conejo, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Recuerda, si naciste en enero, tu animal será el de un año antes de tu nacimiento.

Rata (2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924)

Este nuevo ciclo, este nuevo año del Conejo de Agua para ti la familia tendrá una importancia grande, la pondrás por sobre todas las cosas, y por esa misma razón querrás remediar cualquier conflicto que existe dentro de ese núcleo, quizá habrá momentos en los que puedas salirte de balance y enojarte, pero esto no quiere decir que en tu corazón la familia no vaya por encima de todo y de todos. Cuidado con las contradicciones, no puedes estar en un ir y venir de ideas o pensamientos, tienes que razonar bien y tomar decisiones sin dudas, no más dudas, esta semana ya no podrá resistir ninguna contradicción más en ningún ámbito de tu vida. Es tiempo de no confiarte en lo hecho con la pareja, la estabilidad que vez por encima quizá no esté bien en la profundidad, así que si tienes dudad o laticas pendientes es el momento ideal para arreglar cualquier situación para que después no te lamentes el haber perdido el amor. Cuidado con enfermedades o dolores crónicos, no descuides tratamientos ni chequeos médicos o lo que llevas avanzado será como si nunca lo hubieras caminado.

Buey (2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925)

Este nuevo año del Conejo de Agua para ti es la oportunidad de abrir nuevos caminos al amor, de volver a tener esperanza y fe en el amor de pareja, en entender que no todos ni todas son iguales, este año puede ser decisivo para por fin encontrar esta estabilidad de pareja. El trabajo se fortalece y hay un gran crecimiento profesional, tienes la oportunidad de mirar otros caminos, pero no nada más de mirarlos, si no de tomar el que quieras y caminar al éxito sin obstáculos. Podrás poner en acción tus grandes habilidades y tus extraordinarias capacidades profesionales, el crecimiento es tuyo. El dinero no será un problema para ti, fluye y esto te da la oportunidad de comenzar un ahorro o una inversión pensando en mejorar tu futuro. La salud luce de maravilla, se resuelven problemas de salud añejos y ahora caminas sin preocupaciones con respecto a tu cuerpo físico.

Tigre (2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926)

Este nuevo ciclo traerá a ti transformación profunda en tu forma se ser y de pensar, habrá un vuelco de 180 grados y miraras la vida de forma distinta, encontraras un nuevo brillo a la existencia y con esto tu vida será diferente en el interior y en el exterior. Tu personalidad fuerte y aguerrida te lleva siempre a actuar por impulso, pero es momento de controlar ese genio y solo sacar esa fuerza cuando realmente sea necesario. En el trabajo la estabilidad llega de manera sorpresiva, todas las dudas y la desestabilidad que existía en tu lugar de trabajo se desvanece y ahora sabes que tienes trabajo por largo tiempo, no desaproveches esta nueva oportunidad, crece y demuestra el gran profesional que eres. En la salud es importante comiences a vivir con tranquilidad, necesitas hacer algo con esa ansiedad y nerviosismo que últimamente te a aquejado, resuelve estas molestias y te sentirás al cien para poder seguir con cada uno de tus planes de vida.

Conejo (2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927)

Este nuevo año tendrás que revalorar absolutamente todo lo que tienes, todo lo logrado, a todos los que te rodean aman y apoyan. Es un año para recomenzar, pero estos nuevos comienzos tienes que hacerlos con tranquilidad, con calma, es momento de parar y no precipitarse ante todo ni en todo, es tiempo de pensar las cosas dos veces antes de actuar. Sentirás la necesidad de un cambio en tu manera de vivir, ganas de estudiar nuevas cosas, de emprender nuevas cosas, pero sobre todo de que con cada nuevo plan llene tu vida de satisfacción y alegría. Claro está el dinero es importante para ti, pero ahora le darás más importancia a tu bienestar emocional y sentimental, esta vez tu energía y tu alma serán tu prioridad, por fin entiendes que lo qué hagas y cómo lo hagas es un paso a tu trascendencia. Tu salud se recupera, no será tan rápido como lo pensaste o te lo dijeron, pero si sigues con disciplina lo que los médicos te indiquen logras salir de cualquier problema que aqueje a tu cuerpo.

Dragón (2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928)

Este nuevo año del Conejo de Agua te traerá la oportunidad de relajarte, de entender que sí, el trabajo, los estudios, el dinero y el crecimiento social son importantes, pero no tanto como para que te descuides en ningún ámbito de tu vida. es momento de trabajar tu paz interior. La suerte está a tu favor, así que lo que comiences se te dará de manera mágica, sin obstáculos, sin malas energía de por medio, brillas y tu brillo deslumbra de tal manera que nadie podrá decirte no, que nadie podrá negarse a trabajar o a ponerse de tu lado. Todo te reafirmara lo buen líder que eres, lo bueno que eres para formar grandes equipos de trabajo. Es tiempo de reuniones con amigos, esos entrañables que puedes no ver tan seguido como quieres, pero que cada vez que los ves dejan una huella de amor y felicidad en tu vida, así que organiza ya ese encuentro feliz. En el ámbito financiero todo marcha en calma y a pedir de boca, ninguna preocupación, todo lo contrario, el comienzo de la abundancia ya está contigo es cuestión de un pequeño empujón y dedicación para que todo se crezca de manera perfecta.

Serpiente (2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929)

Nuevos y sanos caminos hacia un crecimiento financiero. Este nuevo año traerá a ti el modo perfecto para que tu economía sane, pero sobre todo se estabilice por largo tiempo. es momento de escuchar consejos de personas con más experiencia que tú, solo así sabrás el por qué su bienestar financiero, son un ejemplo para seguir. Tendrás que hacer uso de toda la paciencia y la astucia que te caracteriza, no dejar que nadie ni nada te saque de balance. Tienes que permanecer en calma el mayor tiempo posible, solo así la mente la mantendrás clara y cada decisión que tomes con respecto al trabajo, a la familia, al dinero, a la pareja, la tomaras con gran claridad y llegaras de manera más certera a la meta. En la salud tomate tiempo para ti, ya no puedes esperar a que tengas un momento de recuperación energética, no, tú tienes que planificar ese tiempo y atenderte, no está en nadie más que en ti mantener la salud de tu cuerpo físico, mental y emocional en excelentes condiciones.

Caballo (2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930)

Grandes desafíos en este nuevo año del Conejo de Agua, la cosa es que tengas la determinación, la preparación y la fuerza para que puedas con cada una de las nuevas metas o planes que se te pongan enfrente. Solamente así podrás ahorrarte preocupaciones que tengan que ver con tu estabilidad laboral y financiera. La preparación y la actualización en asuntos de profesionales serán vitales para que puedas tener un avance grande y estable en lo laboral. Evita las discusiones familiares o de pareja, tendrás la mecha muy corta y decir o hacer cosas de las que luego te puedes arrepentir, pero que después serán muy difíciles de arreglar. En el amor todo luce estable, querrás que todo permanezca así y harás todo lo posible por mantener en equilibrio, confianza y comunicación lo que has logrado con esfuerzo y dedicación a nivel amoroso. La salud puede sufrir algún desajuste derivado de un descuido del pasado, pero nada que no puedas resolver, aun estas a tiempo de poner en equilibrio y sanidad tu cuerpo físico.

Cabra (2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931)

Todo camina de maravilla para ti este nuevo año del Conejo de Agua, brillas con esa personalidad tan chispeante, cautivas con tu encanto y nadie se resiste a tus grandes cualidades. En el trabajo tienes que cuidarte de envidias, tienes que cuidarte de personas que te querrán meter el pie por tu gran brillo, habrá quien no resista el coraje de tu gran carisma, así que cuídate y actúa siempre desde la empatía y la compasión, jamás permitas que un enojo opaque la luz con la que caminaras este tiempo. En el dinero todo sufre un gran cambio, pero es para bien, solamente cuida lo que llegue a tus manos y no gastes en lo que no necesites o caerás en un bucle interminable de carencia, debes tener en cuenta que la suerte no dura para siempre. Es mejor solucionar lo que ya vienes arrastrando financieramente, poner tus cuentas en números negros y después disponer de algo que te quede para darte un gusto. En la salud todo retoma la estabilidad, la enfermedad se esfuma, pero eso no quiere decir que no sigas poniendo atención a tu cuerpo físico, no descuides terapias ni tratamientos, cerciórate de que todo esté en perfecta armonía. Tiempo de recobrar los buenos hábitos alimenticios, tiempo de retomar el ejercicio.

Mono (2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932)

Este nuevo ciclo traerá acción, sales de la zona de confort y ya no estás dispuesto a conformarte con nada ni con nadie. Tiempo de prisa, tiempo de encontrar nuevos caminos, tiempo de tocar puertas diferentes sin miedos de por medio. La vida te empujara a lograr nuevas metas, tu mente te dará ideas para nuevos emprendimientos, para ganar dinero y generar abundancia, no habrá quien te pare, estarás irreconocible después de tanta calma y hostilidad, por fin tienes claras tus metas y si no pierdes la brújula verás que el éxito será tuyo más temprano de lo que esperas. Llegó el momento de jugarte el todo por el todo en el amor, esa persona que te tiene enamorado, enamorada, ilusionado, ilusionada, no te esperara toda la vida, ve y declárate, que conozca tus intenciones y el amor que sientes, podría ser que el sí sea tuyo y encuentres la estabilidad en el amor, pero sobre todo el compañero de vida que tanto deseaste.

Gallo (2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933)

Necesitas cuidar de tu dinero, este nuevo ciclo del Conejo de Agua administra correctamente porque si no lo haces, será un tiempo complicado y llegaras al final de la jornada casi sin nada en tu cuenta de banco. No es un tiempo favorable para pedir préstamos, aumentos de sueldo, no se te concederán, espera, y has con lo que tengas una buena administración, no despilfarres. Por ningún motivo accedas a prestar dinero o no lo verás de vuelta en mucho tiempo. Necesitas tomarte un tiempo y reflexionar en lo que realmente deseas, empezar a darle prioridad a las necesidades de tu hogar, de tu familia y después las del mundo externo, tienes que empezar a quedar bien con las personas que te aman y amas, no con las de afuera que no tienen nada que ofrecer, es momento de trabajar con la autoestima, entender que no necesitas quedar bien con nadie en base a lo material para que te quieran y acepten. Te pondrá muchas señales en el camino para cambiar el rumbo y caminar correctamente. En el amor empezarás a entender que codependencia no es lo mismo que amar, los cambios al equilibrio están muy próximos, no pongas resistencia y deja que las cosas te pasen para bien.

Perro (2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934)

No tienes por qué seguir en descontrol, este nuevo año del Conejo de Agua es momento de hacer uso de la paciencia, de no dejarte llevar por arrebatos. Si eres paciente esta podrás ver la luz y por fin tener un respiro. Toma las riendas y se firme desde el corazón y la mente. Tiempo de revaluar tus prioridades, tus metas y proyectos, haciendo un uso correcto de nuevos planteamientos todo puede abrirse y los obstáculos esfumarse para hacerse más fácil llegar a la meta que te propongas. En el amor cuida tu relación, puede estar en peligro de terminar y todo por descuidos mutuos o falta de comunicación, hay molestias profundas y resentimientos de situaciones que no se arreglaron a su debido tiempo y todo esto se está convirtiendo en una olla de presión a punto de estallar. En la salud habrá que cuidar las energías negativas que te rodean, no permitir que ninguna mala intención penetre tus defensas emocionales, tomar las cosas de quien vienen y no tomar nada personal, solamente así la salud emocional, energética, física y mental lograran tener estabilidad.

Cerdo (2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935)

Este nuevo año del Conejo de Agua es importante para que comiences a desarrollar nuevos proyectos, para ponerlos en la mesa sin dudas, esta jornada es propicia para darle empuje e impulso a cualquier plan profesional. La constancia te abrirá caminos, Es importante que estes consciente de lo importante que es tu trabajo para que las cosas sigan funcionando como reloj. Los problemas familiares quedan atrás y por fin la unión vuelve a ser parte de tu vida familiar. En la salud puede haber una molestia o dolor que te ha dado molestias durante largo tiempo, no puedes permitir que esto siga así, llegó el momento de cuidarte y no dejar más a la desidia tu cuerpo físico.