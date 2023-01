La carta de tarot para la semana del 23 al 29 de enero 2023

El tarot es una herramienta que puede ayudar a saber qué depara el futuro para este 2023. Nada mejor que empezar una nueva semana con un consejo, un consejo, que nos aclare o nos dé luz para los días por venir y así estar más tranquilos, tranquilas, de los pasos o decisiones que se nos presenten en los próximos días.

Ahora, tomate un minuto, cierra los ojos y respira profundo, deja que llegue un número del uno al tres a tu mente, cuando el número llegue, abre los ojos tranquilamente, ahora, baja la mirada y lee lo que el tarot te quiere aconsejar para esta nueva semana.

1. Los Enamorados

1. Los Enamorados: Todo lo que necesitas es amor. Esta es una nueva oportunidad de recobrar el amor propio, el amor a todo cuanto existe, la comunión con la pareja, la unión familiar, la amistad incondicional. Respuesta a todas tus preguntas, las incógnitas se revelan de la manera más amorosa y armoniosa, entiendes las razones de los otros para actuar como lo hacen o hicieron. Retomar los valores inculcados es parte importante de esta jornada la sugerencia es: escucha a tu corazón, y después toma decisiones importantes, esas que serán un hito en tu vida, un parteaguas. En el trabajo puedes esperar respuestas positivas, grandes negociaciones y hasta asociaciones para nuevos emprendimientos con familia, amigos o pareja, el crecimiento es indiscutible. El dinero puede traerte beneficios, pero no tan duraderos como los que esperas, así que es mejor guardar un tiempo más los ahorros y después volver a analizar en dónde, con quién y cómo invertir. La salud cuida de tu alimentación, cuida tu cuerpo físico y no lo pongas a prueba, porque puede pasarte factura más rápido de lo que siquiera pienses.

2. Seis de Espadas

2. Seis de Espadas: Grandes momentos de cambios profundos se avecina. Todos los movimientos que haya estos días serán rápidos y certeros, a menos que sigas cargando y llevando el pasado contigo, este es un tiempo que te invita a dejar lo malo atrás y no voltear hasta haberlo superado y verlo como un aprendizaje más en tu vida. Días favorables para hacer mudanzas, no esperes es momento de ir a buscar nuevos comienzos. Todo lo que comuniques esta jornada será escuchado y tomado en cuenta, todo está a tu favor para que con solo la palabra te abras nuevos caminos, aprovecha que tendrás el don de comunicar adecuadamente estos días y abre puertas a nuevas oportunidades laborales y económicas. Tiempo de dejar relaciones de amor o de amistad mal sanas, cortar de tajo lo que no te aporta nada en ningún sentido, sino todo lo contario, te desgasta y afecta. Es tiempo de mirar al futuro desde el optimismo.

3. Diez de Copas

3. Diez de Copas: Una semana de dichas, una semana en donde las cosas materiales no te harán tan feliz como la convivencia con las personas a las que amas y te aman. Reuniones en puerta para grandes reencuentros, fiestas que llegan a ti para relajarte y recargar tu energía de buenos momentos. Por fin el camino despejado, las encrucijadas se quedan atrás y caminas sin miedo por el camino que escogiste, confiando en tu atinada decisión. Encontraras armonía entre tu cuerpo, tu alma y tu mente, ese equilibrio en el que tanto trabajaste por fin lo sientes en el reflejo de tus palabras, acciones, ahora sí, todo lo que piensas y haces tiene una coherencia sorprendente. Recuerda que todo lo bueno requiere de un esfuerzo para que siga siendo bueno, requiere de no descuidarlo para que sea más estable y encuentre un anclaje a la tierra y al universo. No dudes en compartir el camino que seguiste para estar en ese equilibrio por el que trabajaste tanto, las personas te escucharan pues ven en ti un verdadero y real cambio.