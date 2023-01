Elizabeth Gutiérrez luce su retaguardia en el gimnasio, usando ceñidos leggings azules

Tal parece que a Elizabeth Gutiérrez le gustó mucho el videoclip de la canción “Flowers” de Miley Cyrus, quien se muestra en una secuencia haciendo varios ejercicios. Así que la actriz se decidió a compartir en Instagram un clip en el que aparece en el gimnasio, usando ceñidos leggings azules mientras realiza sus rutinas, con el tema de la cantante como fondo musical.

Elizabeth siempre ha dejado ver su amor por el ejercicio, y a sus 43 años luce una figura espectacular. En otras imágenes y un video apareció haciendo rutinas para desarrollar los músculos de su abdomen, sus piernas y sus brazos, mostrando los resultados al posar de espaldas.

Elizabeth se encuentra muy contenta en su faceta de conductora, en el programa “Ojos de mujer” del canal E!, que ya va por su segunda temporada. Ella comparte créditos con Carla Medina, Érika de la Vega y Chiky Bombom, con quienes se lleva muy bien. View this post on Instagram A post shared by BUENAS BUENAS SOY CHIKYBOMBOM (@chikybombomreal)

