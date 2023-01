Las mejores compañías de seguros de casa según las calificaciones de Consumer Reports

Nuestros hallazgos exclusivos te ayudarán a encontrar una cobertura de primera y a un buen precio

Con un promedio de $8,394, los problemas con los tejados fueron uno de los reclamos más caros del seguro de casa, según la encuesta de Consumer Reports.

By Tobie Stanger

Para encontrar las mejores compañías de seguros de casa de los Estados Unidos, Consumer Reports realizó una encuesta exclusiva a decenas de miles de nuestros miembros.

En concreto, 59,670 personas nos hablaron de 65,000 experiencias que habían tenido con sus compañías de seguros de casa, incluyendo el pago de reclamos en los últimos cinco años, los precios pagados por las primas de seguro, la revisión de pólizas y otros aspectos clave de comprar y tener esta importante cobertura.

Hemos adoptado este enfoque porque no es suficiente saber lo bien que una compañía de seguros de casa trata a los clientes por teléfono o lo fácil que es leer la póliza, aunque estos son algunos de los atributos que tenemos en cuenta. Es después de que ocurre una catástrofe (una tormenta, un incendio, un robo o incluso una demanda por responsabilidad civil), cuando realmente se descubre si se cuenta con un aliado confiable, que responda durante el proceso de pago de reclamos y pague de forma justa.

Las respuestas a nuestra encuesta sostienen las calificaciones de 24 compañías de seguros para dueños de casas, que están disponibles para los miembros de CR. Nuestra lista incluye compañías de seguros para dueños de casa muy conocidos como Allstate, Amica, Farmers, Nationwide, State Farm, Travelers y USAA.

Hemos designado a tres auténticos ganadores en nuestras calificaciones de seguros de casa, aunque solo una aseguradora sobresalió en todos los aspectos de nuestra encuesta. Las otras dos aseguradoras no se quedaron atrás y, al igual que la compañía de seguros de casa mejor calificada, obtuvieron puntuaciones ejemplares de satisfacción general.

En particular, los miembros de este triunvirato son todos “suscriptores directos”, lo que significa que sus propios empleados, no agentes independientes, venden y manejan sus pólizas normalmente en línea. En teoría, prescindir del intermediario puede ahorrarle dinero a la aseguradora, que puede repercutir en primas más bajas a los asegurados. Una de las tres principales es una compañía mutualista, propiedad de sus asegurados, y otra opera de forma mutualista; en los años de bonanza pueden pagar a los asegurados de casa que califican una parte del superávit que han ganado en forma de dividendos. Todas las compañías de este trío aplican criterios relativamente estrictos a los nuevos clientes, lo que significa que no todos pueden calificar para la cobertura.

Los miembros de Consumer Reports pueden seguir leyendo para ver qué compañías encabezaron nuestras calificaciones de seguros para dueños de casa. También pueden ver el desempeño de otras 21 compañías, muchas con calificaciones generales elogiables o satisfactorias y requisitos para calificar más abiertos.

Las mejores compañías de seguros de casa

• USAA, con sede en San Antonio, Texas, vende seguros de casa en todos los estados y en el Distrito de Columbia. USAA, que signfica United Services Automobile Association (Asociación de Servicios Unidos de Automóviles), atiende solo a personas con vínculos directos con las fuerzas armadas de los Estados Unidos: miembros de las fuerzas armadas y sus familias, veteranos dados de baja con honores, así como descendientes y cónyuges de clientes de USAA (lee más sobre cómo calificar para la cobertura de USAA). Los miembros de Consumer Reports dieron a USAA puntuaciones de primera en todos los aspectos de la experiencia de compra, reclamos y propiedad de un seguro de casa. USAA es un intercambio recíproco entre seguros, en el que la cobertura se agrupa para repartir el riesgo y potencialmente ahorrar dinero de los asegurados. En tiempos de bonanza, USAA ofrece dividendos, pero actualmente eso es solo para seguros de automóviles.

• NJM Insurance, con sede en West Trenton, Nueva Jersey, vende pólizas de seguros para dueños de casa en Connecticut, Maryland, Nueva Jersey, Ohio y Pensilvania. NJM superó nuestras calificaciones basadas en encuestas sobre precios de primas, atención al cliente, asesoramiento y ayuda, y la experiencia de revisión de pólizas. En otras categorías de calificación, NJM recibió puntuaciones favorables. NJM opera de forma mutualista, lo que significa que los titulares de pólizas de seguro de casa pueden calificar para un dividendo que se acredita a su prima cuando renuevan su póliza.

• Amica Mutual Insurance Co., con sede en Lincoln, Rhode Island, ofrece cobertura de seguro de casa en todos los estados excepto Alaska, Florida y Hawái. En nuestra encuesta a los miembros, los asegurados consideraron que la experiencia en reclamos de Amica era sobresaliente; lo mismo hicieron con el servicio de atención al cliente, el asesoramiento y la ayuda, y el proceso de revisión de pólizas. En cuanto al precio de las primas, la amplitud de la cobertura y la claridad de la póliza, Amica obtuvo puntuaciones favorables. Amica ofrece la posibilidad de ahorrar dinero en dividendos en una versión de su póliza de seguro de casa; esa cobertura cuesta más por adelantado. Los dividendos tampoco están disponibles en todos los estados.

Estas tres compañías tienen un historial de excelencia. Se encontraban entre las mejor calificadas cuando CR encuestó por primera vez a sus miembros sobre el seguro de casa en 2019 y 2016. Otras seis aseguradoras, principalmente compañías de tamaño moderado, también están en nuestra “zona verde”, recibiendo puntuaciones favorables de satisfacción general, de color verde claro: Auto-Owners, Chubb, Cincinnati, COUNTRY (la compañía escribe su nombre en mayúsculas), Erie y Farm Bureau Property & Casualty.

“En la zona verde brillan por su ausencia muchas de las marcas domésticas que dominan las ondas publicitarias”, observa David Gopoian, jefe del programa de investigación del departamento de Investigación de Encuestas de CR, que dirigió el proyecto de encuesta sobre seguros para dueños de casa de CR.

Al igual que en encuestas anteriores, las compañías de seguros de casa más grandes y conocidas (Allstate, Farmers, The Hartford, Liberty Mutual, Nationwide, State Farm y Travelers) se sitúan en la zona “amarilla” de nuestras calificaciones, lo que representa puntuaciones medias de satisfacción general. Ninguna recibió la máxima puntuación en ninguno de los atributos de nuestra encuesta. Solo dos aseguradoras obtuvieron incluso puntuaciones “favorables” en verde claro: State Farm por su servicio de atención al cliente y revisión de pólizas, y Nationwide por el manejo de reclamos.

Los consumidores identifican las claves de la satisfacción

En conjunto, las 24 aseguradoras de nuestra encuesta satisfacían al 77% de los miembros de CR en lo que se refiere al manejo de los pagos de los reclamos. En el lado opuesto, solo satisfacían a cerca de la mitad, el 56%, en cuanto al precio de las primas.

“Estos atributos son los dos mejores predictores de la satisfacción general”, señala Gopoian. Pero añade, “tiran en direcciones diferentes”. Para la mayoría de las aseguradoras, existe un equilibro entre las calificaciones relativamente buenas que obtienen por la satisfacción con los reclamos y las calificaciones relativamente bajas que obtienen por los precios que cobran a los clientes”.

Chubb Group es un ejemplo de esta dinámica. La compañía de seguros de casa con sede en Warren, Nueva Jersey, está especializada en casas de alto nivel, el tipo de propiedades que pueden requerir cobertura adicional para objectos de colección, objetos de valor y características únicas como armarios a la medida. Chubb fue calificada como excelente en el manejo de reclamos, pero poco favorable en los precios. En general, la aseguradora se situó cerca de los primeros lugares de nuestras calificaciones.

Las peores compañías de seguros de casa tienen su sede en Florida

Solo dos compañías de seguros de casa obtuvieron una puntuación global por debajo del promedio: Tower Hill Insurance y Universal Property & Casualty. Ambas tienen su sede en Florida, donde los propietarios pagan las primas más altas del país (PDF en inglés).

Tower Hill, con sede en Gainesville, fue calificada en general como poco favorable; recibió notas mediocres por los precios de las primas, el asesoramiento y la ayuda, y la claridad de las pólizas. Recientemente, la empresa anunció que no renovaría la mitad de sus pólizas de seguros de casa en Florida y que la otra mitad se asignaría a una nueva filial, un “intercambio recíproco” en el que los asegurados comparten el riesgo de asegurarse mutuamente.

Universal Property & Casualty, con sede en Ft. Lauderdale, recibió una calificación reprobatoria. Obtuvo malas calificaciones por reclamos, precios de las primas y asesoramiento y ayuda; en todos los demás atributos, recibió calificaciones por debajo de lo satisfactorio. Un portavoz de la empresa declinó hacer comentarios sobre estos resultados.

