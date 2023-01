Cómo usar aplicaciones de pago entre pares de forma segura

Un análisis de Consumer Reports sobre Apple Cash, Cash App, Venmo y Zelle descubre formas de mantener tu dinero e información seguros.

By Lisa L. Gill

Los pagos entre pares (P2P por sus siglas en inglés) a través de Apple Cash, Cash App, Venmo y Zello son más populares que nunca: Casi dos tercios de los estadounidenses utilizan una aplicación P2P para enviar dinero a amigos, familiares u otras personas, según una encuesta representativa a nivel nacional realizada por Consumer Reports a 2,116 adultos estadounidenses en marzo de 2022 (PDF).

Por esa razón, Consumer Reports recientemente examinó de cerca la letra pequeña de cómo operan estos servicios. Aquí hemos reunido una lista de pasos sencillos que puedes dar ahora mismo para minimizar el riesgo de cometer un error y mantener a salvo tus fondos y tu información.

Confirma la identidad del destinatario antes de enviarle dinero. ¿Recuerdas el viejo dicho del carpintero: “Mide dos veces, corta una vez”? El equivalente en P2P es comprobar dos veces el número de teléfono o la dirección de correo electrónico del destinatario antes de pulsar “enviar”. Todas las aplicaciones que hemos analizado utilizan alertas en la aplicación para animar a los remitentes a confirmar esa información. Algunas de las aplicaciones también ofrecen herramientas tecnológicas a prueba de fallos. Por ejemplo, Cash App, Venmo y Zelle ofrecen a los usuarios la posibilidad de escanear un código QR en el dispositivo móvil del destinatario (si se encuentran cerca físicamente).

Envía un pequeño pago de prueba y confirma que lo ha recibido la persona correcta. Este tipo de “micropagos”, que pueden ser desde unos pocos centavos hasta un dólar, son especialmente importantes si más adelante tienes intención de enviar mucho dinero. Si el pago de prueba no se recibe, verifica que tienes la información correcta de la cuenta P2P del destinatario e intenta otro micropago.

Transfiere los fondos que entren a tu cuenta P2P a tu cuenta bancaria lo antes posible. Así te aseguras de que tus fondos están cubiertos por el seguro de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC).

Activa todas las opciones de verificación de identidad disponibles en la aplicación P2P. Con esas funciones activadas, cualquiera que intente usar la cuenta tendrá que pasar primero por medidas de seguridad adicionales, así como la doble autentificación.

Comprueba y ajusta la configuración de privacidad predeterminada de tu aplicación. Esto minimizará la cantidad de información personal que se recopila y comparte más allá de lo necesario para la prestación del servicio.

Revisa tus cuentas P2P con frecuencia. De este modo, podrás detectar los problemas con suficiente antelación como para informar a las compañías y no tener que hacer frente a pagos no autorizados, dice Ed Mierzwinski, director principal del programa federal de consumidores de la organización sin ánimo de lucro U.S. Public Interest Research Group (U.S. PIRG). Considera la posibilidad de comprobarlos semanalmente.

Elimina tu cuenta de cualquier aplicación P2P que ya no uses. No basta con eliminar la aplicación de tu teléfono; para asegurarte de que has cerrado y eliminado la cuenta, selecciona la opción “eliminar cuenta” dentro de la aplicación.

Si es posible, renuncia al arbitraje obligatorio. Cash App, Venmo y Zelle dan a los usuarios 30 días para renunciar a este requisito enviando una notificación por escrito. (Apple Cash no permite a los usuarios optar por no participar). Y si tienes una disputa, intenta negociar con la compañía antes de acudir al arbitraje. Muchas compañías intentan llegar a un acuerdo para evitar el riesgo y los gastos de un proceso judicial.

