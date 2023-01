Cruz Azul y su capricho con Falcao, un delantero con más de 300 goles en su carrera 

Cruz Azul ha sido el conjunto mexicano que más ruido ha generado en el mercado invernal. La Máquina estuvo muy cerca de cerrar el fichaje de Luis Suárez, pero el uruguayo se decantó por el fútbol brasileño. Radamel Falcao García es la segunda opción del conjunto azteca. A pesar de que no hay nada concreto, la posibilidad sigue estando sobre la mesa.

Según informaciones expuestas por el portal 90 minutos, Radamel Falcao habría aceptado las condiciones de jugar en La Máquina para el presente torneo. Sin embargo el club aún tendría que negociar su traspaso con el Rayo Vallecano y liberar un puesto en su plantilla de jugador no formado en México.

Importante victoria + 3 pic.twitter.com/CygyXSwMcT — Radamel Falcao (@FALCAO) January 14, 2023

Iván Morales y Michael Estrada serían los candidatos a abandonar el club para darle paso a “El Tigre”. Con esta hipotética adquisición Cruz Azul buscará cambiar su rendimiento en la Liga MX, torneo en el que no han podido ganar su primer partido y en el que ocupan la penúltima posición de la tabla con un punto.

Falcao, un goleador con más de 300 gritos

En caso de que Cruz Azul logre concretar la adquisición de Falcao estaría fichando a un futbolista de mucha jerarquía internacional. El “Tigre” ha jugado en River Plate, Porto, Atlético de Madrid, Mónaco, Manchester United, Chelsea, Galatasaray y su actual club el Rayo Vallecano.

Durante toda su carrera el atacante colombiano ha marcado 303 goles como profesional. Falcao ha anotado goles en la liga de España, Inglaterra, Francia, Turquía, Portugal y Argentina. Además “El Tigre” Falcao acumula más de 100 partidos con su selección nacional un total de 36 dianas. In his prime, Radamel Falcao was an absolute beast 🔥



Between 2009 and 2013, he scored 142 goals in 178 games for FC Porto and Atlético Madrid 👏 pic.twitter.com/dlcft69res— SPORTbible (@sportbible) January 18, 2023

