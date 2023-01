Alemania anuncia oficialmente el envío de tanques Leopard 2 a Ucrania

El canciller alemán, Olaf Scholz, anunció este miércoles (25.01.2023) la decisión de poner a disposición de Ucrania tanques del tipo Leopard 2, según comunicó un portavoz del Ejecutivo en Berlín. “Esta decisión concuerda con nuestra línea, que consiste en apoyar a Ucrania con todas nuestras capacidades. Actuamos de manera estrechamente coordinada y concertada a nivel internacional”, agregó el canciller según indicó el portavoz, Steffen Hebestreit.

“El objetivo es reunir rápidamente dos batallones de tanques con Leopard 2 para Ucrania. Además Alemania en un primer paso pondrá a disposición 14 ‘Leopard 2A6’ que proceden de las existencias del Ejército federal”, según se añade en el comunicado del Gobierno.

Otros socios europeos trasladarán por su parte sus tanques del tipo Leopard 2. El entrenamiento de los soldados ucranianos comenzará rápidamente en Alemania. Además de la capacitación, el paquete también incluirá logística, municiones y mantenimiento del sistema, agrega la nota. El portavoz precisó además que Alemania emitirá los permisos de transferencia correspondientes a los países socios que deseen entregar sus tanques “Leopard 2” a Ucrania.

El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, agradeció la decisión y dijo que era “un gran paso para detener a Rusia“.

Thank you @Bundeskanzler Olaf Scholz. The decision to send Leopards to Ukraine is a big step towards stopping Russia. Together we are stronger.

— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) January 25, 2023