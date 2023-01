La inscripción de Covered California vence el 31 de enero

Ejecutivos de Covered California urgieron a los angelinos a inscribirse antes de que venza el plazo del 31 de enero para, además de contar con servicios de salud de calidad, que eviten que tener que pagar multas que pueden llegar a los miles de dólares a la hora de pagar impuestos.

“Hay una multa de $2,550 establecida para una familia de cuatro personas que carezca de seguro de salud”, platicó a La Opinión la portavoz de Covered California para medios en español, Patricia Ward.

En cambio, dos de cada tres asegurados a través de Covered California han descubierto que pueden pagar unos $10 mensuales en promedio.

“Pero además hay muchas personas que califican para pagar por ejemplo $1 al mes, o incluso nada, porque se basa en subsidio del gobierno federal”, dijo la portavoz.

Durante este periodo de inscripciones que termina el 31 de enero se han inscrito en todo el estado 202,000 nuevos afiliados, pero la agencia calcula que todavía hay por lo menos un millón de personas que son elegibles para beneficiarse de subsidios del gobierno federal y que todavía siguen sin inscribirse.

“Yo le diría a esas personas que aprovechen la oportunidad. O que si acaso no les queda claro cómo funciona Covered California, nos visiten en la página de internet o nos llamen por teléfono a la línea de atención en español”, que es el número telefónico 1 800 930 1706, dijo Ward.

Los requisitos para inscribirse son sencillos, las personas que soliciten deben contar con un número de Seguro Social y ser residentes del estado de California.

Para saber cuánto podría ahorrar o tendría que pagar –o si de hecho ni siquiera tiene que pagar–, cualquier persona que califique debe tener a la mano la suma de ingresos de quienes viven en su domicilio.

Básicamente todos los solicitantes obtienen descuentos en los servicios de salud, en distintas cantidades y porcentajes, de acuerdo con sus ingresos y el lugar de California donde viven, según cada caso particular.

Por ahora trece compañías de servicios de salud, algunas de ellas muy conocidas y de renombre, están afiliadas a Covered California para ofrecer sus servicios, pero a un costo mucho más bajo para los californianos debido a que el gobierno federal les paga parte del costo de cada póliza cada año.

La portavoz para los latinos explicó que no todas esas firmas ofrecen servicios en todo el estado de California.

La disponibilidad de servicios para cada persona que se inscribe depende también del número de código postal en el que reside. Por ejemplo, en algunas áreas pueden tener servicios todas las compañías afiliadas, mientras que en otras solo algunas de ellas o la mayoría pero sin que sirvan todas.

Ayuda para los latinos

La señora Josefina Tenorio platicó telefónicamente en el sur de Los Ángeles su experiencia con Covered California.

La señora tenía dos empleos en el 2004 y decidió comprar vivienda propia, pero, poco después de empezar a hacer pagos, perdió uno de sus trabajos, el que le proporcionaba seguro de salud, y a partir de entonces los gastos regulares amenazaban con rebasarla; ni remotamente pensaba en pagar una póliza de seguro de salud porque quedaba fuera de su alcance.

“Me angustiaba”, dijo la señora, “me daba temor pensar que podría sufrir un accidente o me podía enfermar, y si me hospitalizaran, no tendría recursos, tendría que vender mi departamento para cubrir esos gastos, y entonces mi niña y yo ter minaríamos en la calle”.

Pero en el 2014 una conocida la convenció de preguntar sobre Covered California y desde entonces quedó asegurada junto con su hija. Dijo que “no pagamos tanto, porque tampoco ganamos tanto”.

Un día en que la señora Tenorio sí tuvo que internarse en un hospital, solo tuvo que pagar unos $3,000 de deducible, pero además del hospital incluyó lo de servicios de todo un año, recordó con un tono de alivio.

En conferencia de prensa en el centro de Los Ángeles este martes, la directora ejecutiva de Cavered California, Jessica Altman, instó a los angelinos a inscribirse desde ahora, cuando queda solo una semana para que cierre el periodo de inscrioción.

“Estamos aquí para hacer correr la voz en Los Ángeles y el resto del estado de que se está acabando el tiempo para inscribirse en un seguro de salud de calidad a través de Covered California”, dijo Altman,

Aparte de las más de 200,000 personas que se an registrado este periodo por primera vez en Covered California, 1,7 millones más han renovado este periodo su cubertura a través de Covered California.

La directora ejecutiva dijo que para recordar a los angelinos que queda poco tiempo para cerrar el registro, “Covered California encargó una obra de arte callejero a gran escala que se exhibirá temporalmente en el Grand Central Market de Los Ángeles”.

Dijo que “el concepto de la obra de arte fue dirigido por el artista reconocido a nivel nacional Shane Grammer, un artista multidisciplinario de inspiración contemporánea, que se enfoca en instalaciones de arte, escultura y pintura”.