Mexicano Miguel Tapias del Pachuca podría salir de la Liga MX para llegar a la MLS como agente libre, según reportes

Muchos jugadores en la historia han dejado la Liga MX para aterrizar en la Major League Soccer y ahora, parece que este movimiento pasará nuevamente. Se trata del defensor de los Tuzos de Pachuca, Miguel Tapias, quien estaría por salir de su conjunto para así fichar por el Minnesota United.

Así lo dio a conocer el periodista Tom Bogard, pues dicha fuente indica como es que los Loons tienen un acuerdo con el central para que se integre en verano como agente libre. En estos momentos, el central Tapias acaba contrato tras el Clausura 2023 de la Liga MX, actual torneo que le da vida a México.

Como resultado, de hacerse así, el central azteca saldría de los Tuzos una vez que finalice su convenio con el conjunto de Pachuca para así poder sumarse a Minnesota en lo que será la próxima campaña de la MLS.

Sin embargo, esto no podría cumplirse del todo, pues otras informaciones indican que el conjunto de Estados Unidos colaría dinero en la mesa para así llevarse al central en este mismo mercado de pases, de hacer esto, contaría desde el primer juego de la liga estadounidense con su central.

Por su parte, el central arrancó su andar en la Liga MX con pie derecho, pues fue titular durante los dos primeros partidos del Clausura 2023, aunque la historia no se repitió en la tercera jornada, pues el zaguero no estuvo convocado para el reciente duelo contra FC Juárez.

