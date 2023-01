Xbox lanza nueva función para disminuir su huella de carbono y proteger el medio ambiente

Xbox presentó una nueva funcionalidad que permitirá que las consolas descarguen actualizaciones en momentos de baja demanda energética de manera tal que puedan disminuir su huella de carbono.

La compañía explicó que la actualización forma parte de sus esfuerzos para propiciar que sus consolas utilizan la mayor cantidad de energía renovable posible al permitir que se ejecuten en momentos de baja demanda de electricidad. Agregan que un aspecto positivo de la actualización es que los usuarios podrán experimentar una rebaja en el monto de su factura eléctrica por lo que se verán directamente beneficiados.

“Esto reduce la dependencia de los combustibles fósiles y las emisiones de CO2, y podría ahorrarle dinero. Si bien solo está disponible para usuarios Xbox que usan shutdown (ahorro de energía) en este momento”, dijo la compañía en un comunicado publicado en su sitio web.

Un aspecto importante es que a partir de ahora todas las Xbox Series X|S se actualizarán de manera automática a la opción de apagado con ahorro de energía. Esto quiere decir que los usuarios no tendrán que realizar ningún cambio de configuración ya que este se llevará a cabo de manera automática.

Hay que mencionar también que este nuevo modo de configuración no tendrá ningún tipo de impacto en lo que refiere al rendimiento del equipo al momento de jugar por lo que no afectará el tiempo de juego de los usuarios. Algo que sí queda descartado a partir de ahora es el poder reactivar la consola a distancia en aquellos momentos en los que el equipo está apagado, no obstante, esta no es una función lo suficientemente importante como para tener un impacto en el público.

Ahorro de energía a gran escala

Desde Xbox indicaron que si bien puede parecer que el impacto de estas medidas puede ser muy pequeño, al observar las estadísticas a largo plazo y el volúmen de Xbox que existen en el mercado, esta situación cambia diametralmente.

“Por cada 2 consolas que cambien a ahorro de energía durante un año, ahorraremos la cantidad equivalente de carbono eliminado por 1 árbol plantado y cultivado durante una década”, afirman.

En este sentido hay que recordar que según cifras de la propia compañía el número total de consolas vendidas, solo de Xbox Series X|S, es de unas 15 millones de unidades. Esto quiere decir que en total se ahorraría el carbono equivalente a 7.5 millones de árboles plateados y cultivados durante 10 años lo que es una cifra más que significativa.

