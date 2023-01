Austin Butler da crédito a Vanessa Hudgens como la persona que lo animó para interpretar a Elvis Presley

Austin Butler ha obtenido fama mundial desde el año pasado gracias a su trabajo en la cinta “Elvis”, dirigida por Baz Luhrmann y en la que interpreta a Elvis Presley. Ahora el actor de 31 años declaró que Vanessa Hudgens -con quien tuvo una larga relación- fue quien le dijo que tenía que encarnar a el rey del rock and roll.

En entrevista con The Los Angeles Times Butler habló sobre ese momento decisivo en su carrera: “Un mes antes de que me enterara que Baz estaba haciendo la película, fui a ver las luces de Navidad con una amiga y había una canción navideña de Elvis en la radio. Yo estaba cantando, mi amiga me miró y dijo: ‘Tienes que interpretar a Elvis’. Le dije: ‘Oh, eso es una posibilidad tan lejana'”.

Los fans fácilmente supieron que la “amiga” a la que se refería Austin era Hudgens, pues fueron novios durante diez años, por lo que finalmente el actor tuvo que aceptar que se trataba de ella: “Habíamos estado juntos durante tanto tiempo y ella tuvo este tipo de momento de clarividencia, así que realmente le debo mucho por creer en mí”. Por su protagónico en la película “Elvis” Butler está nominado este año al premio Oscar como Mejor Actor, compitiendo en la terna con Brendan Fraser, Colin Farrell, Paul Mescal y Bill Nighy.

