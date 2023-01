Un neti pot (lavado nasal) podría ser el secreto para despejar los senos nasales congestionados

La ducha nasal puede ser justo lo que necesitas este invierno

By Angela Lashbrook

Cada año, durante los últimos 7 años, he pasado los inviernos del noreste en una eterna batalla con mis fosas nasales. Los resfriados son tan predecibles y desagradables como la temporada de impuestos. Aunque me paso desde mediados de noviembre hasta marzo con un pañuelo de papel en la mano y la nariz sumergida en una gran taza de té, puede que haya estado negándome a usar uno de los mejores tratamientos: un neti pot. De ninguna manera una fuente de agua para mis fosas nasales podría aliviar mi miseria. Mi única otra ayuda llegó en forma de sopa de pollo.

Resulta que mis sospechas sobre la eficacia del lavado nasal de venta libre eran infundadas, porque el neti pot es un tratamiento bastante bueno si estás congestionado.

¿Qué es un neti pot?

Un neti pot suele ser un recipiente de plástico, cerámica o porcelana que hace fluir una solución salina o de agua con sal a través de las fosas nasales y ayuda a eliminar los alérgenos y la mucosidad que residen en la nariz. Por lo general se usa para aliviar la congestión nasal y los síntomas de las infecciones sinusales, los resfriados, la gripe y las alergias estacionales o al polvo. El agua se introduce por una fosa nasal y sale por la otra. Los neti pots se usan desde hace miles de años como parte del Ayurveda, un sistema de salud tradicional con raíces históricas en la India.

El lavado nasal se hizo algo más común en Occidente en el siglo XIX, pero no fue hasta 2007, cuando el doctor Mehmet Oz ensalzó los beneficios del neti pot en el programa “The Oprah Winfrey Show”, tanto que el dispositivo entró en las principales conversaciones de los estadounidenses y realmente despegaron: las búsquedas en Yahoo aumentaron un 12.325 % el día del programa de Oprah, y las ventas de neti pots se dispararon, según Yahoo.

¿Cuándo se debe usar un neti pot?

“Se lo he recomendado a muchos de los pacientes a los que trato por determinadas afecciones nasales, como la sinusitis crónica”, dice el doctor Samuel Helman, otorrinolaringólogo y cirujano de cabeza y cuello de Weill Cornell Medicine de New York. “En realidad, se ha demostrado que los lavados nasales, cuando se usan en grandes volúmenes, son muy útiles para mejorar los síntomas de los pacientes” con infecciones de las vías respiratorias altas y sinusitis crónica.

Las investigaciones demuestran que los dispositivos más pequeños, como las jeringas nasales con capacidad para unos 10 ml de suero salino, no funcionan muy bien, pero los recipientes más grandes, con capacidad para 250 ml de suero salino (más o menos lo mismo que un vaso de agua), pueden mejorar síntomas como el moqueo y el goteo postnasal.

El humilde cacharrito que vierte agua por las fosas nasales puede aplicarse a una gran variedad de problemas nasales. “Casi todas las afecciones que provocan la acumulación de mucosidad e irritantes en el interior de la nariz se benefician de los lavados de agua con sal con un neti pot o un dispositivo similar”, afirma el doctor Richard Orlandi, especialista en fosas nasales y senos paranasales y profesor de cirugía en la Universidad de Salud de Utah, en Salt Lake City. “Entre ellas están las alergias, la irritación no alérgica de la nariz, los resfriados y la inflamación e infecciones de los senos paranasales”.

Y no importa demasiado qué marca concreta de neti pot compres, según el doctor Anthony Del Signore, director de rinología y cirugía endoscópica de la base del cráneo del Mount Sinai Beth Israel de New York. Algunos modelos superbásicos cuestan tan solo $10, mientras que otros, como los Naväge con succión motorizada, pueden superar los $100. “Algunas personas encuentran el Naväge un poco más fácil de usar porque tiene dos puertos diferentes, uno que succiona y otro que suministra el irrigante”, dice Del Signore. “Empuja el irrigante y lo succiona al mismo tiempo”.

Si te pasa como a mí, que tienes la nariz taponada durante meses, no dudes en utilizar el neti pot con bastante frecuencia. Los efectos secundarios suelen ser leves y temporales (y pueden incluir una sensación de quemazón o escozor). Asegúrate de leer atentamente las instrucciones del fabricante y consulta la sección “¿Se puede utilizar agua del grifo en un neti pot?” para evitar problemas más graves.

“Tengo algunos pacientes que lo usan dos veces al día casi todos los días”, dice Helman. Ten en cuenta, no obstante, que se trata de un tratamiento, no de una cura. Y aunque puede ayudar a eliminar la mucosidad y los alérgenos de las fosas nasales, no va a acabar con la alergia o infección que causó el problema en primer lugar. (Y si así fuera, sería noticia de primera plana, porque como la mayoría de nosotros sabemos, el resfriado común no tiene cura). Si sospechas que tu problema es una alergia no tratada, merece la pena que acudas a tu médico de atención primaria, a un otorrinolaringólogo o a un alergólogo para ver si existe un tratamiento más específico para tu situación, dice Helman.

Usar un neti pot puede ayudar a eliminar la mucosidad y los alérgenos de la nariz.

Photo: South Agency/Getty Images

¿Cuándo no se debe usar el neti pot?

Muchas personas pueden usar un neti pot de forma segura, aunque hay algunas situaciones en las que es necesario abstenerse y tomar otra ruta para aliviar la nariz tapada. Si la nariz está completamente obstruida en uno o ambos pasajes, Orlandi dice que un neti pot podría no ayudar, y que debes hablar con un médico para averiguar la razón y una solución adecuada para el problema. Además, las personas con un sistema inmunitario debilitado deberían hablar con su médico sobre los riesgos y beneficios relativos de los neti pots, afirma Orlandi. Eso incluye a los niños muy pequeños. Helman, que trata a pacientes pediátricos, dice que a veces discute el uso de neti pots para los niños, pero que “convencerlos de usar un neti pot puede ser muy difícil, honestamente”.

¿Se puede usar agua del grifo en un neti pot?

Nunca debes usar agua directamente del grifo en tu neti pot. “Es importante usar agua destilada o agua del grifo previamente hervida”, dice Orlandi. Puedes comprar agua destilada en una farmacia, pero ten en cuenta que no es lo mismo que el agua embotellada normal. Y si usas agua hervida, asegúrate de enfriarla hasta que esté tibia o a temperatura ambiente antes de introducirla en la nariz.

“El agua del grifo, y especialmente la de pozo, se ha visto implicada en casos muy raros de infecciones agresivas, e incluso mortales, de la nariz y los senos paranasales”, afirma Orlandi. Según los informes, en 2011 dos personas murieron en Louisiana tras usar neti pots que habían sido llenados con agua del grifo que contenía una ameba comecerebros.

Asegúrate de seguir las instrucciones incluidas con tu neti pot para utilizarlo y cuidarlo de forma segura. También puedes leer lo que dice la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) sobre la seguridad de los neti pots.

Los síntomas pueden tardar algún tiempo en mejorar

Mientras que algunas personas sienten un alivio inmediato, para otras puede llevar un par de días de uso 2 veces al día para que los síntomas mejoren, afirma Del Signore. “Cuando tratamos la rinitis alérgica o las alergias, el alivio se aprecia realmente tras el uso constante de lavados y aerosoles nasales durante varios días o una semana más o menos”, afirma. Y a diferencia de los descongestionantes nasales, que no deben usarse más de 3 días seguidos, “los pacientes pueden usar el neti pot básicamente todos los días”. Suponiendo que no experimentes ninguna irritación nasal, “no puedes excederte”, dice.

Según Helman, algunas personas encuentran que el uso de un neti pot puede causar molestias en los oídos, especialmente cuando se utiliza solución salina “hipertónica”, o solución salina con una alta concentración de sal. A veces también puede irritar las trompas de Eustaquio, que conectan los oídos con la parte posterior de la nariz y la garganta.

Pero, por lo general, “a los pacientes les va bastante bien con el neti pot, y lo toleran sin problemas”, afirma Helman.

En el momento de escribir esto, todavía no ha nevado en New York; me he mantenido sano, milagrosamente, pero solo el tiempo dirá cuándo tendré que dejar a un lado mis dudas extraviadas y subirme al tren del lavado nasal. Aun así, imagino que costará un poco acostumbrarse.

“Para mí, es algo parecido, cuando estás en una piscina y te tiras al agua sin taparte la nariz”, dice Helman. “A veces casi siento un poco de nostalgia”. Les cuento. Los veranos pasados solía saltar al arroyo desde la temblorosa rama de un árbol provocan una añoranza casi dolorosa de la infancia. Aunque no creo que el neti pot sea tan divertido como soltar un grito mientras caigo en picada a 3 metros de profundidad, al menos me despejará los senos nasales.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.