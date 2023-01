El oso que no podía dejar de tomarse selfies en Colorado

Un oso en Colorado, Estados Unidos, ha estado haciendo pausas en su vida para posar frente a las cámaras de detección de movimiento y se ha tomado cientos de “selfies”.

Una cámara registró que aproximadamente 400 de 580 imágenes eran solo de él.

La mayoría de los otros animales que se encuentran en el Departamento de Espacios Abiertos y Parques de Montaña (OSMP por sus siglas en inglés: Open Space and Mountain Parks), en el condado de Boulder, simplemente pasan caminando, buscando comida o lugares de descanso.

Pero no este oso.

Recently, a bear discovered a wildlife camera that we use to monitor wildlife across #Boulder open space. Of the 580 photos captured, about 400 were bear selfies.🤣 Read more about we use wildlife cameras to observe sensitive wildlife habitats. https://t.co/1hmLB3MHlU pic.twitter.com/714BELWK6c

— Boulder OSMP (@boulderosmp) January 23, 2023