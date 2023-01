Angelique Boyer y Danilo Carrera protagonizan tierna foto en Instagram

Luego de anunciarse que Angelique Boyer regresa a las telenovelas de la mano del productor Juan Osorio, la actriz finalmente se dejó ver en redes sociales posando junto a su co-protagonista, Danilo Carrera. ¿Qué dijo el público? Aquí te contamos todos los detalles.

A través de su cuenta de Instagram, el protagonista de historias como “Contigo Sí” y “Vencer la ausencia” compartió una fotografía inédita junto a la actriz que dio vida a “Teresa” en lo que sería una de las locaciones en las que han comenzado a grabar la telenovela “El amor Invencible”.

Se trató de una postal desde un colorido escenario en el que de fondo se aprecian algunas piñatas y hasta algunas frutas y verduras, mientras Boyer y Carrera posan muy abrazados e inmersos en sus papeles.

“@elamorinvencible se estrena el 20 de febrero. Obvio con la estrella más grande de la televisión… Y yo también estaré”, escribió Danilo Carrera dentro de su publicación, demostrando su admiración por la actriz de 34 años.

Por su parte, Angelique Boyer decidió responder a la dedicatoria del ecuatoriano con un breve, pero cariñoso mensaje. “Jajaja vamos con todo”, se lee en el perfil oficial del histrión.

Sin embargo, ella no fue la única famosa que se pronunció al respecto en la sección de comentarios, ya que celebridades como dejaron mensajes positivos sobre el nuevo proyecto de los famosos. “Todo el éxito Ñañito!! Me hace feliz verlos compartir”, “Que buena dupla que se que harán” y “Los dos excelentes, me encantan”, son las respuestas que se leen en Instagram.

No podemos olvidar que el famoso actor recientemente confesó que su plan inicial tras concluir el proyecto “Vencer la Ausencia” era alejarse de los reflectores y darse un merecido descanso. No obstante, la oportunidad de trabajar junto a Juan Osorio y Angelique Boyer tocó a su puerta, convirtiéndose en una oportunidad a la que no se puso resistir.

“Me habló Juan, me presentó el proyecto. Y a él y Angelique no les puedes decir que no, la verdad estoy muy contento”, precisó en entrevista con varios medios de comunicación. No obstante, adelantó que se mantiene firme ante la decisión de decirle ‘adiós’ a las telenovelas por un tiempo. “Necesito un descanso, reinventarme (…) Van nueve novelas y quiero hacer otras cosas, pero vendrán otros proyectos y faltan muchos”, concluyó.

