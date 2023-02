La Opinión Hoy: Cambios en la Liga MX, la selección mexicana sigue sin DT

Lo prometido es deuda, aunque en esta ocasión es a medias, pues el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Yon de Luis, y su homólogo de la Liga MX, Mikel Arriola, anunciaron varios cambios para el desarrollo de la competencia local y el proceso de selecciones nacionales, luego de 60 días del fracaso del Tri en el pasado mundial, pero no anunciaron a un nuevo Director Técnico.

Los directivos adelantaron que la idea es hacer crecer el fútbol mexicano, razón por la cual adoptaron medidas de rectificación tras la debacle en tierras qataríes.

Entre los cambios están:

Eliminación del repechaje a partir del torneo Apertura 2023.

Reducción de los extranjeros a siete por equipo a partir de la temporada 2023/24.

Retornar a los ascensos y descensos mediante la creación de una mesa de trabajo que evalúe la situación para mejorar la Liga Expansión según la viabilidad económica de la división. Deberá ser presentada en mayo.

Eliminar la multipropiedad de aquí al 2026.

Un campeonato largo con dos Liguillas, para reconocer al mejor equipo del año. El segundo torneo del año comenzará con los puntos acumulados por cada club.

Estrategia bilateral de la FMF y clubes con el objetivo de sacar más talento de México a Europa.

Localizar otros incentivos deportivos para premiar a equipos que privilegien fuerzas básicas, jugadores mexicanos y la exportación de los mismos a Europa.

Asegurar la estandarización de las condiciones de las canchas y el balón conforme a las especificaciones mundialistas.

Karol G nos dice que “Mañana será bonito” con música

Uno de los estrenos más esperados en el mundo del entretenimiento, ya está listo, Karol G anunció su nuevo álbum “Mañana será bonito”.

El nombre de esta nueva producción musical pretende motivar a las personas que no están pasando por un buen momento emocional, dándole las esperanzas que el siguiente será mucho mejor.

“Mañana será bonito” trae sorpresas y colaboraciones que sin duda harán que todas las ‘bichotas’ coreen en sus próximos conciertos estos temas.

“El nombre del álbum viene de una frase que yo me mantuve diciendo durante un tiempo en el que no me sentía bien. Cada día yo me decía a mí misma: ‘Mañana Será Bonito’, Mañana será hermoso”, dijo Karol G en una entrevista exclusiva a la Revista Rolling Stones

