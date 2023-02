Maite Perroni explica cómo combinará el tour de RBD con sus primeros meses de mamá

Ya está confirmada la nueva gira del regreso de la banda mexicana Rebelde (RBD), para este año 2023.

Se trata de un regreso que pasará por varios lugares de Estados Unidos, México y también dará un concierto en Brasil.

Obviamente, fue una noticia que llenó de alegría a sus fans, quienes crecieron junto a esta serie televisiva tan popular.

Por tanto, es esperado que quieren que todos los integrantes de RBD, o la mayoría, puedan formar parte, de esta gira.

Es por ello que, desde que una de sus integrantes Maite Perroni y Andrés Tovar anunciaron la espera de su próxima hija, cientos de fans se preocuparon por el impacto de esta noticia y la etapa del reencuentro de la agrupación.

Pues la misma actriz y cantante ha decidido romper el silencio ante tantos rumores y especulaciones. Ha confirmado que participará en todos los shows que tiene programados RBD en Estados Unidos, Brasil y México.

Esto, gracias al apoyo que ha recibido por parte de su esposo, Andrés Tovar, así como sus compañeros.

“Estoy acompañada de mucho amor, de mucho apoyo y de una contención que me fortalece muchísimo para poder dar todos estos pasos tan importantes. También, el hecho de poder compartir esta nueva etapa es un reto y es una gran oportunidad para seguir aprendiendo y que, además, mis amigas que ya tiene experiencia me van acompañando y coacheando, me van dando tips, consejos y sugerencias”, dijo en una entrevista la cantante.

De esta forma, la actriz dejó entrever que su embarazo fue bien recibido por todos los compañeros de RBD, y no fue un impedimento para que pudiera participar en “Soy Rebelde Tour”, pues todos llegaron a acuerdos para que dicho proyecto continúe su marcha.

“Es un momento muy especial, imagínate que año me espera. Me estoy preparando desde lo físico y lo emocional para poder vivir toda esta etapa que la verdad es una etapa hermosa, no me puedo quejar, al contrario, me siento bendecida y súper afortunada. Estoy desbordada de agradecimiento, de amor, de plenitud, de muchas ilusiones y, por supuesto, de todo un proceso personal que estoy experimentando por primera vez”, agregó.

Perroni, también habló sobre algunos motivos obligaron a los integrantes de la conocida banda mexicana a reencontrarse luego de 15 años.

Desde su óptica, comentó que harán una gira para complacer a sus fans con aquellos éxitos que marcaron a toda una generación. Lo ve como un cierre de etapa que los llevó al estrellato.

Seguir leyendo: