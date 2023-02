USCIS informa que se acabaron las visas H-2B para la primera mitad del año fiscal 2023 

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, USCIS, recibió una cantidad suficiente de peticiones para alcanzar el límite de las 18,216 visas H-2B adicionales disponibles para los trabajadores que regresan durante la primera mitad del año fiscal, FY, 2023 con fechas de inicio del 31 de marzo de 2023 o antes, bajo el anunció recientemente la regla final temporal del tope suplementario H-2B.

Desde el pasado 15 de diciembre USCIS empezó a aceptar solicitudes H-2B para trabajadores no inmigrantes y aumentó su límite hasta 64,716 para “las 64,716 visas adicionales, 44,716 estaban disponibles solo para trabajadores que regresan”. Hasta el 26 de enero el departamento ha recibido peticiones solicitando 4260 trabajadores.

Pese a que ya no hay visas H-2B continuarán aceptando solicitudes de trabajadores no inmigrantes H-2B para las 20,000 visas adicionales asignadas para ciudadanos de Haití, El Salvador, Guatemala y Honduras, e incluye peticiones para:



* Trabajadores H-2B actuales en los Estados Unidos que solicitan extender su estadía y, si corresponde, cambiar los términos de su empleo o cambiar de empleador.

* Procesadores de huevas de pescado, técnicos de huevas de pescado y/o supervisores de procesamiento de huevas de pescado.

* Trabajadores que realizan trabajos o servicios en la Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte y/o Guam (hasta el 31 de diciembre de 2029).



Para finales de la segunda mitad del año fiscal 2023, que va del 15 de mayo al 30 de septiembre, hay 10,000 visados limitados a trabajadores retornados independientemente del país de nacionalidad. Estas peticiones para fines de la segunda mitad del año fiscal 2023 deben solicitar fechas de inicio de empleo desde el 15 de mayo de 2023 hasta el 30 de septiembre de 2023; los empleadores deben presentar estas peticiones no antes de 45 días después de que se alcance el tope reglamentario de la segunda mitad.