Horóscopo Chino semanal: esto te deparan los astros del 6 al 12 de febrero 2023

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2023 corresponde al Conejo de Agua por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Conoce lo que le depara a tu destino esta semana con el horóscopo chino y escucha el consejo de los astros. Estas son las predicciones del horóscopo chino para la semana del 6 al 12 de febrero del 2023.

Recuerda, si naciste en enero, tu animal será el de un año antes de tu nacimiento.

Rata (2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924)

Esta semana tu astucia te podrá salvar de problemas domésticos o laborales, la gran capacidad que tienes de pensar y resolver rápido será admirada y agradecida, pues no nada más tú te salvaras del caos, sino que también salvaras a los que te rodean de un desastre. Esta jornada es muy buena para que termines todos los pendientes que tengan que ver con trámites, aprovecha la gran velocidad con la que te estarás moviendo y entonces podrás acabar con todo y de manera positiva. Son días para no poner atención a las críticas que no sean constructivas, a esas pon oídos sordos y tu sigue haciendo lo que creas y sobre todo sientas que es lo que tienes que hacer, sobre todo en lo que se trate de amor, muchos a tu alrededor han criticado tus decisiones con respecto a este aspecto de tu vida, pero que no te importe, si eres feliz y no dañas a nadie entonces es ahí pese a quien le pese. Puede pasar por algunos dolores musculares resultado de todo el esfuerzo físico de días pasados, pero con cuidados se irán y al finalizar la semana te sentirás mucho mejor.

Buey (2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925)

Estos días pasaras por grandes reflexiones que tienen que ver con tu futuro económico y laboral, estas en un momento en que te urge hacer una reestructura de estos aspectos de tu vida, pero que aún no sabes cómo empezar, pero tranquilo, tranquila, que la energía que te rodeará esta jornada te dará la claridad, el tiempo y las ganas de comenzar este cambio. Sí, seguramente en lo laboral no sientas que avanzas, sientes que el crecimiento se ha detenido, pero por el momento y hasta que lleves a cabo ese cambio que quieres en tu vida no puedes descuidar lo que hoy tienes, así que, a trabajar sin desatender tus obligaciones laborales, a ponerle buena cara y actitud a tus actividades.

Tigre (2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926)

Que afortunado, afortunada te sentirás esta semana, por fin sientes que te valoran y te dan el valor que tanto mereces, por fin sientes que estas con la persona correcta y que puedes con los ojos cerrados confiar en él o en ella, y sí, mucho lo pediste, mucho aprendiste, mucho lo deseaste que ya esta aquí. Es una jornada en donde no tienes que platicar de tus planes, ni los de pareja, ni los de trabajo, no, guárdatelos, y trabaja en ellos, y solo y solamente cuéntalos cuando ya estén hechos, cuando ya estén en marcha o puedes generar una energía negativa, de envía que no dejará que se desarrollen de manera adecuada. Es una jornada en donde se presentarán nuevas y valiosas propuestas de orden profesional, llamadas o correos interesados en que labores en otros lugares, analiza, acude a esas reuniones, escucha esas propuestas, puede ser que de todo salga algo que realmente pueda hacerte prosperar en lo profesional y con ello en lo económico. Tu buena fama de persona leal y trabajadora ha trascendido fronteras es por eso por lo que te estarán buscando. Esta jornada es perfecta para retomar los buenos y saludables hábitos con los que mantenías en equilibrio a tu cuerpo físico y álmico.

Conejo (2023, 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927)

La humildad es una buena emoción, ser humilde no quiere decir que dejes de ser quién eres o pierdas valor, así que esta semana has uso de este sentimiento y no dudes en pedir ayuda, la que sea que necesites, desde un consejo hasta ayuda económica para salir de un bache con el cual ya no puedes, verás que te llevas grandes y maravillosas sorpresas, verás cuantas personas a tu alrededor están dispuestas a ayudarte para que salgas de problemas. Esta jornada no descuides por ningún motivo la estabilidad emocional de tu familia, verte preocupado, preocupada, puede estar causando algunos conflictos dentro del seno familiar, pero está en ti y solamente en ti darles tranquilidad y hacerlos sentir seguros. Los amigos serán un gran apoyo, así que no dejes pasar ninguna reunión con ellos, la distracción y la risa te servirán para relajarte y no acabar la semana en completo agotamiento físico y mental. Cuida esos pensamientos de pesadumbre que pueden surgir a lo largo de la semana, es momento de cambiarlos al lado positivo.

Dragón (2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928)

Tienes un imán que te abre las posibilidades y los caminos con quien tú quieras, en donde tú quieras y casi casi como tú quieras, pero esta semana esa gran atracción que te caracteriza puede resultarte muy benéfica para comenzar la conquista de esa persona que tanto te atrae, así que planea ya de qué manera tienes que comenzar el acercamiento, ten por seguro que el sí es tuyo. Esta jornada es perfecta para el trabajo, nuevos horizontes y posibilidades de crecimiento, solamente no descuides por eso a las personas que te han apoyado para estar en donde estas, si es necesario tu equipo contigo siempre, eso hablara muy bien de ti. Se acercan viajes que involucran trabajo, pero también esparcimiento, disfruta que te harán la vida feliz pero también el aprendizaje de esos viajes será de gran utilidad para tu vida futura, tanto laboral como personal. En la salud es tiempo de retomar el ejercicio y los bueno hábitos alimenticios.

Serpiente (2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929)

Cuidado con tus palabras, esta semana no tendrás mucho filtro y tu diplomacia es casi nula, son días para que cuidade tu comportamiento y seas cauto con tus actitudes, tendrás la mecha corta y todo lo tomaras personal, pero calma es mejor retirarte a tiempo antes de que estalle un conflicto en donde no deba ser, pero sobre todo difícil de arreglar después. Esta semana el trabajo será agotador, ocupará mucho de tu tiempo, quizá se presenten algunos obstáculos con lo que tendrás que lidiar pero que podrás resolver. En la economía es tiempo de hacer esas compras pendientes, es tiempo de terminar con deudas añejas, es tiempo de comenzar con un pequeño pero fructífero ahorro. En el amor trata de no exponer tu vida íntima, porque será algo que tu pareja no te perdonará.

Caballo (2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930)

Es tiempo de hacer una pausa, de buscar un momento, un espacio para ti y tus pensamientos, serán días para reacomodar tus prioridades, para saber qué es y qué no es importante, y sí, te darás cuenta en estas reflexiones que has estado poniendo por delante cosas que no son importantes. Esta jornada habrá personas de las que decidas alejarte, desde familiares, amigos, compañeros de trabajo, no te sientas culpable, escucha a tu voz interna que seguramente te está gritando que por el momento estas personas no están siendo honestas o beneficiosas para tu vida. En el amor contaras con todo el apoyo de tu pareja para lo que quieras, pero si no tienes pareja no es una semana adecuada para comenzar ninguna relación de amor, espera hasta que asientes tus emociones y tu mente.

Cabra (2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931)

Recobras la fe y la esperanza, tendrás momentos afortunados y maravillosos que te hacen volver a retomar estas emociones y dejas atrás el hastío, el enfado por todo y con todos, estos son días en donde te das cuenta de todo lo que tienes, le vuelves a dar valor al día a día, valoras tu cuerpo físico, recobras la conexión con la divinidad como quieras que la concibas, agradeces tener personas de gran valor y amor junto a ti. Es una jornada de crecimiento profesional, retomas las ganas y el entusiasmo por lo que haces a nivel profesional y esto lleva implícito un nuevo y brillante momento para la economía. Todos los problemas que tienes con la pareja se resuelven te das cuenta de tus errores y con eso la posibilidad enorme de seguir ahí, con ese hombre o con esa mujer que a pesar de tus actitudes en desequilibrio de estas semanas no te ha soltado y te ha apoyado siempre. En la salud, las molestias o dolores que te habían aquejado se quedan atrás y comienzas a sentirte fuerte y vital de nuevo.

Mono (2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932)

La semana comienza con grandes cambios, desde los emocionales, hasta los laborales y económicos, podrás sentir que todo se convierte de un momento a otro en caos, pero no es así, es solo un reacomodo, sí, quizá no de la manera más bonita, pero al fin un cambio que generará grandes y mejores situaciones en muchos aspectos de tu vida, así que toma cada situación de la mejor manera posible, es momento de poner en marcha tu inteligencia emocional y darle la vuelta a lo que se convierta en caos. Es una jornada para poner en acción las lecciones de experiencias vividas en el pasado y no volver a caer sin levantarte enseguida. Estos días cuida de no entrar en conflictos con la pareja, de no hacer una pequeña dificultad algo grande porque puede salirse de control cualquier situación y alguien salir lastimado, lastimada. La salud es importante no descuidarla, poner atención a el sistema inmunológico, es momento de ponerlo fuerte, hacer algo para reforzarlo y con esto dejar el cansancio que comienza a hacerse crónico atrás.

Gallo (2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933)

Cuidado con discusiones que se pueden presentar por trivialidades, por cosas que no tienen importancia más la que tú le des, así que tienes que escoger tus batallas y no desgastar tu energía en cualquier cosa ni con cualquier persona. Esta semana habrá nuevas propuestas de trabajo, ya las habías buscado, pero no habías tenido noticias, bueno, pues llegó el momento, así que a ponerle buena cara a lo nuevo y sin miedo hacer los cambios que tengas que hacer para ese crecimiento profesional que tanto has buscado. Aléjate de personas sabes bien no son buena compañía, de energía de vibración baja, sabes que solo pueden o podrían ocasionarte problemas, es tiempo de entender que tienes que cuidar tu reputación y tu integridad. En la salud todo luce en orden, dolores o molestias se quedan atrás y eso te brinda un gran alivio al alma y a la mente.

Perro (2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934)

Cuidado con los excesos, estas cayendo en vicios, en compulsiones, y lo único que estas ocasionando es poner tu salud física vulnerable, tu salud emocional inestable. Esta semana es muy buena para poner atención a tu comportamiento y ponerle remedio a todas las situaciones que sabes bien no te están dejando nada bueno. Estos días puede haber problemas con la pareja, muchos de ellos ocasionados por tus desbalances, así que pon de tu parte, aun estas a tiempo de salvar tu relación. Deja de prestar dinero, deja de invitar la fiesta o de sacar de apuros a amigos irresponsables o lo que tienes en el banco desaparecerá rápidamente.

Cerdo (2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935)

Caminos abiertos, todas las posibilidades se te presentaran en charola de plata. Esta semana Serpiente, caminas tan ligero y feliz, todo lo resuelves en un abrir y cerrar de ojos, las tormentas de días pasados se quedan atrás, recobras la confianza, la seguridad en tus nuevos proyectos, los echas a andar sin dudarlo. Son días muy buenos para todo lo que tenga que ver con recuperar bienes y dinero perdido, son días para recuperar amistades y para aclarar malentendidos con familiares. Si estás pensando en pedir una promoción no lo dudes, tus jefes te voltean a ver, valoran tu trabajo, pero sobre todo valoran todo el esfuerzo que le pones a lo laboral. En el amor son días muy buenos para pedir matrimonio, para pedirle a esa persona que te gusta, salir contigo, o por fin pedirle que sea tu novia, tu novio. Tu salud será ideal, te sentirás fuerte y vital, nada te detiene.