Horóscopo de hoy de Nana Calistar 05 de febrero de 2023.

Piscis

Andas en un tono más recuperado, aprende a vivir de manera feliz, déjate de tonterías y depresiones que no te van a llevar a solucionar ni madres. No descuides tanto al ser amado o te meterás en una bronca muy perra, pues este o esta te exigirá más atención. Aguas con la manera en que tratas a una amistad pues podría interpretar mal tu amabilidad y comenzar a sentir un sentimiento muy cañón por ti, deja las cosas en claro desde el principio para no lastimarlo o lastimarla. Te enteras de una noticia de una amistad te sentirás algo sacado de onda pero lograrás entender la situación. A veces te atontas mucho y le andas llorando a gente que solo te perjudica o te hace miserable tu vida, quizás en el amor no te ha ido del todo bien pero no es que todas las personas que conoces sean iguales lo que sucede es que te encanta lidiar con gente pendeja.

Acuario

Un amor del pasado podría ponerte triste pues estarás pensando lo que fue y pudo haber sido, ya no te mortifiques por esas cuestiones, a cerrar ciclos y comenzar de nuevo que la vida no espera. Cuídate de traiciones de amistades, son bien hijos de la tostada y pudiera enredarte en chismes y a la larga perjudicarte, en la medica que cierres ciclos del pasado será en la medida que logres avanzar. No pretendas cambiar la manera de pensar de las personas, eres una persona muy estricta y no sueles aceptar equivocaciones, a veces pretendes diseñar a la gente que te rodea a tu manera, recuerda que esos cambios están fuera de tus manos y solo lograrás que te bufen. Cuídate mucho de la monotonía, no es momento de estar bufando a tu pareja, es momento de salir de la casa o de la rutina y comenzar a ser cosas diferentes recuerda que eres muy cambiante y que sueles aburrirte de comer todos los días lo mismo, trata de probar nuevas posturas a la hora del sexo y si es necesario cambiar los lugares a los que visitan. Posibilidades de salir estos días y pasarla de lujo con amistades. Te pagarán una deuda que te deben o te llevará un dinerito extra. Hay posibilidades de cambiar de trabajo o iniciar con un proyecto que te va dejar muy buenas ganancias, no temas arriesgarte eso sí, no sueltes el hueso hasta no asegurar el otro.

Capricornio

Ten cuidado como manejarás una situación que está por presentarse en tu escenario sentimental pues podrías arrepentirte de ciertas decisiones. No impongas ni trates de cambiar la manera de ser y pensar de las personas pues lejos de beneficiare solo lograrás que te bufen y dañen por metiche. Te viene dinero extra de algún pago que te va ayudar a pagar unas deudas. No seas tan hijo e hija de la fregada, algunas veces eres bien duro o dura a la hora de actuar y no tienes tacto y pudieras dañar a personas que son verdaderamente importantes para ti. Posibilidades de un viaje o llegada de familiares de fueras. A veces das todo y te entregas al cien sin esperar nada a cambio, pero quien hace eso se expone a vivir de rodillas pa servir, acostúmbrate a recibir lo que ofreces. Tu carácter es bien cambiante pues días amaneces en puro amor y paz y otros días te transformas en mismísimo demonio, cuida y controla más eso pues podrías lastimar a una personas muy querida para ti. Ten cuidado con amores a distancia pues podrías sufrir una decepción amorosa en estas fechas La vida podría poner en tu camino a una persona que en el pasado te hizo mucho daño, entenderás que has superado y ya no existe más odio ni rencor sobre esa persona.

Sagitario

Quizás la vida ha sido dura, pero muchas de tus equivocaciones se deben a la tontea en la que has caído constantemente, no te permitas cometer los mismos errores, es momento de darle vuelta a la hoja y disfrutar lo que tienes y está llegando. Un negocio de comida podría ser la clave para mejorar los ingresos. Perdidas de objetos se visualizan en tu escenario. No descuides a tu familia a veces inviertes en personas tontas que no lo merecen. El amor es complicado para ti, sueles entregarte al cien y darlo todo cuando logras enamorarte, sin embargo ten presente que el que más sufre es quien ama más. Hay posibilidades de encamarte con una amistad, sin embargo es importante que no confundas el sexo con amor. Cuídate mucho de caídas o de aparatos electrónicos pues podrías descomponer alguno. No temas a nuevas oportunidades en el ámbito del amor, si bien es cierto que te ha tocado pura jodidencia en este aspecto también es cierto que hay personas buenas que vale la pena arriesgarse por ellas. Hay posibilidades de reencuentro con ex pareja pero no te preocupes pues solo comprobarás que tus heridas han cicatrizado.

Escorpio

Amas hasta que te duele el tuétano y por eso en muchas ocasiones terminas bien lastimado o lastimada, es momento de decidirte e ir por eso que mueve tu mundo, el amor no es que no se haya hecho para ti, es solo que no has logrado encontrar a alguien que ame en la misma cantidad que tu lo haces. Si no tienes una relación ten mucho cuidado pues por necesidad de sexo podrías confundir tus sentimientos y caer en un juego en el cual podrías terminar enamorado o enamorada de una persona que podría hacerte sufrir mucho en tu futuro, no te atontes que ahorita no estás para esas fregaderas. Cuídate mucho de ser un ángel para el mundo pues podrías descuidar tu propia vida, atiende tus prioridades, deja de creerte santo y pensar en resolverle la vida a todo mundo, es momento que seas más egoísta y pienses mas en ti. Si tienes una relación y ha existido distanciamiento con tu pareja, da el siguiente paso y pide perdón si fuiste el culpable, que no quede en tus manos el querer solucionar eso. La manera en que actúes de hoy en adelante definirá tus logros y tu felicidad, no des segundas oportunidades quien te quiera y amé deberá de luchar por tenerte en su vida y evitar errores carnales, ten presente que cuando hay amor se pierde el interés de conocer a otras personas. Un proyecto podría ser cancelado debido a tu falta de responsabilidad y compromiso.

Libra

No te atontes, recuerda que no solo de amor vive el hombre, ponte las pilas, tú eres muy exigente y no te gusta vivir en la pobreza, así que si tu pareja no puede darte la vida que necesitas ponte a buscar mejores oportunidades en las cuales obtengas mejores ingresos para acompletar para el gasto. No te guardes nada y lo que tengas que expresar o decir hazlo sin importar el daño que puedas causar, muchos de tus malestares se deben a que te guardas el veneno en el buche y tú mismo o misma te lo tragas. Tu paciencia y tranquilidad para enfrentar a algunas personas podría ser la clave para no caer en provocaciones tontas o que no te afecte lo que otros digan o piensen de la vida y de las cosas. Si tuviste una mala separación con alguna ex pareja fue por tu menses y mediocridad pues en tus manos siempre estuvo la posibilidad de mandar todo al carajo, ten presente que cuando hay traición y mentiras en una relación se es muy difícil recuperar la confianza. A medida que pase el tiempo lograrás superar todas esas tonterías que un día te quitaron el sueño.

Virgo

Amistad terminará relación en próximas fechas, trata de mantenerte al margen y no opinar de un asunto que no te corresponde pues podrías complicar las cosas y meterte en camisa de once varas. Las personas más importantes en tu vida deberán de ser esas que están en días grises y no quien solo te busca pa irse de jarras o de fiesta. No confundas amistad con amor, a veces te enamoras a la velocidad de la luz y cuando menos lo esperas ya estás hasta las chanclas. Cuando creas que estás a punto de caer voltea hacia atrás y ve lo que ya has logrado y superado, no permitas que rachitas de mala suerte te tumben ni que personas que solo te han dañado sean las causantes de tu destrucción. Una amistad podría ser víctima de robo o perdida de objetos. Hay una energía bastante positiva en una persona que te rodea, podría ayudarte mucho a ver la vida de manera distinta y darte un buen consejo para mejorar en ese aspecto que no te deja avanzar. No te atontes, es necesario que escribas hacia dónde vas y qué vas hacer para lograrlo, no te deprimas sino tienes alguien a tu lado, recuerda que viniste solo y solo te irás, el amor debe de ser libertad, confianza, fidelidad y respeto, si se ha perdido algo de esto es importante que pienses que necesitas pues está claro que tu pareja ya no llena los requisitos en tu vida.

Leo

Un cambio de ciudad te vendría perfecto para cambiar tu forma de ver la vida y deshacerte de lo que te afecta tu estado de ánimo. Tu máximo error siempre será tu aprensión hacia tu pareja, eres algo celoso o celosa y es normal, a veces tu pareja deja mucho que desear. Ten cuidado con chiSmes en tu trabajo pues podrías cometer errores de los cuales podrías perder amistades. A medida que logres deshacerte y quitarte todo eso que has cargado en estos últimos meses en la espalda, será en la medida que logres ver la vida de manera distinta. En trabajo surgirá un problema a causa de chisme que te pondrá de malas, no te metas en pedos y tu dedícate hacer tus cosas. A la tostada las buenas costumbres y modales, la vida se hizo para gozar y ser feliz, disfruta lo que tienes y lo que viene, no permitas que fregaderas sin importancia te arruinen tus días. Si tienes pareja es el momento de dar otro paso a la relación o de lo contrario van a caer en el aburrimiento y al poco tiempo convertirse en costumbre. No caigas en juegos o provocaciones de amistades que solo buscarán hacerte enfadar. El tiempo siempre será tu mejor aliado para poder recuperarte de todo eso que te ha dañado la existencia, a veces te desesperas mucho por no ver las cosas claras pero ten presente que nada está escrito y las cosas cambian constantemente. A medida que pase el tiempo lograrás comprender el por qué las cosas no funcionaron y que muchas veces es mejor estar solo que con alguien que te llenaba de reproches y tonterías y media. Amores pasados desaparecerán de tu vida, personas nuevas llegarán, pon un filtro y no des entrada a cualquier hijo e hija de la tostada pues las mayores equivocaciones tuyas se deben a pensar que todo quien se te acerca lo hace con buenas intenciones. No permitas que la monotonía o rutina dañen lo que tanto te ha costado, si tienes pareja es momento de ir por más y no dejar que la relación se quede neutra. Un dolor en la espalda o piernas podría ponerte de mal humor, necesitas que tu tiempo y esfuerzo se centren en lograr recuperar tu cuerpo criminal a quien has descuidado por pura huevonería.

Cancer

Eventos sociales importantes se aproximan, hay quien ya de plano no te puede ver ni en pintura sin embargo tu felicidad les cae como balde de agua fría, siempre mantente optimista y no te detengas por nadie. A veces te atontas demasiado pues piensas que mereces lo que tienes sin embargo pudieras tener algo mejor, no te conformes con tan poco y ve siempre por más pues en la medida que busques lograrás encontrar. Cambios en la casilla del dinero, te esperan movimientos financieros a tu favor los cuales te ayudarán a resolver algunas deudas. No caigas en errores que ya cometiste, si tienes tantas posibilidades de caer en uno nuevo. Un amor del pasado podría regresar a tu puerta, sin embargo solo será pa pedir algún favor, aguas, pues podrías pensar que sus intenciones son otras y volver a caer en sus redes. Un proyecto podría ser cancelado, no te desanimes, aprende de errores para mejorar en los próximos. Te cargas de un humor que ni él o la más grande de tu casa te aguanta, ten cuidado con tu temperamento o podrías cometer errores y dañar a personas que son muy importantes para ti. En el amor se ve un escenario complejo pues ahorita lo más importante debe de ser tu persona antes que gastar tus energías en alguien que lejos de ayudarte o beneficiarte podría truncar tus sueños y metas al punto de perder tu libertad e individualidad.

Géminis

A la fregada vecinos o vecinas que nomas sirven pa tirar su veneno, es tiempo que te desconectes del mundo y no te afecte ni madres lo que la gente hija de su reverenda gestora de sus días diga. En lo laboral hay cambios, a veces te cansas de la misma rutina sin embargo donde estas es porque así lo has decidido, si ya te hartaste de tu jale busca mejores opciones pero no sueltes lo que tienes hasta asegurar algo mejor. Si no tienes compromiso con nadie no tienes porque rendir cuentas a nadie, así que no des explicaciones de tu vida intima. Amistades falsas y convenencieras donde quiera hay, no te tomes las cosas tan apecho y aprende a lidiar con esas personas las cuales solo buscan desestabilizarte y hacerte pasar un mal rato. En cuanto puedas pues haz una limpieza a conciencia de tu recamara o casa pues las malas energías se estarán presentando en estos días, necesitas sacar lo malo para darle la bienvenida a lo bueno. Quizás has pensando en que eres la única persona que le va mal o que no ha logrado materializar sus sueños, ten en cuenta que con actitudes pesimistas y negativas menos lo conseguirás, no te desanimes y trata de aprende de cada experiencia que se te presenta en el camino, la vida siempre tendrá algo nuevo que ofrecerte pero si reniegas de las cosas negativas y solo aceptas lo positivo ten por seguro que no lograrás avanzar.

Tauro

Nuevos proyectos se aproximan y nuevas amistades llegarán, si te alejas mucho de quién te ha demostrado cariño, fidelidad y amor te expones a que te olviden y en poco tiempo te manden a fregar a tu madre. En la medida que aprendas a ser fuerte y ya no dejarte manipular por ese tipo de personas será en la medida que logres avanzar. No temas a los cambios pero mantente con la mirada arriba, si vas a mirar para atrás que se para ver lo fregón que has sido. A veces caes bien gordo pues sueles creerte la divina garza envuelta en huevo y eso a muchas personas no les parece de di. Que te valga mauser pues tu esencia es tu esencia y no tienes porque cambiarla por nadie. Las oportunidades tienen fecha de vencimiento y una oportunidad que tuviste se la llevará la fregada. Pon los pies en la tierra pues estás en buen momento de salir de tus depresiones tontas que lejos de beneficiarte solo te hacen perder el tiempo que ya no tienes. Abre bien tus ojos y ve a tu al rededor, no necesitas nada más para ser feliz, sin embargo tu inmadurez y tontes te hacen vivir de rodillas por alguien que ni te quiere, ni te masca, solo te busca para dejártela caer o viceversa. Ten cuidad con pensamientos tontos, eres muy crear historias en tu cabeza que no existen y nunca pasarán y de ahí te agarras para hacer tus mundos de fantasía.

Aries

La tontes no se hizo para ti sin embargo la has conocido pues te has humillado muchas veces para conseguir lo que deseas, eres muy de tirarte al piso para que te levantes, pero de tonto no tienes un pelo pues sabes muy bien cómo lograr tus metas y objetivos. Posibilidades de enredarte sentimentalmente con un amigo o amiga de una amistad, date la oportunidad de comer y probar de todo, basta de buenos principios y modales al final nadie agradecerá eso. Aléjate de amores baratos pues sabes bien que no podrías vivir pasando necesidades. No te acostumbres a lo bueno pues podrías llevarte grandes sorpresas. Si tienes una relación la monotonía de ésta pudiera ser el principal problema que la está dañando, si tu relación ya no da para más o ya se ha convertido en una rutina a la fregada, no pierdas tu tiempo pudiéndolo aprovechar con alguien que si te pueda llevar al cielo. Quizás lo que tienes no es lo que has querido o buscado pero la vida es así, a veces te daña y otras te beneficia. Toma las cosas buenas que tienes y no te quejes tanto, es mejor conformarse y ser feliz con lo que tienes en este momento que lamentarte por lo que no se te ha dado. Todo lo que quieras y te propongas lograr si así lo quieres lo conseguirás, pero ten presente que todo tiene un esfuerzo y dedicación. No te lamentes ni pienses que el amor jamás volverá a ti pues el amor jamás se acaba solo cambiará de cama.