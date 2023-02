Tres muertos deja choque de vehículo con sospechosos que huyen de la policía en Lynwood

Una persecución policial que comenzó en South Gate terminó en un terrible accidente que dejó tres personas muertas y una lesionada este domingo en Lynwood, de acuerdo con reportes del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles.

Según las autoridades, un oficial de la policía de la ciudad vio a varias personas que presuntamente estaban robando el convertidor catalítico de un automóvil que estaba estacionado.

Al percatarse del supuesto delito, el oficial intentó detener a los sospechosos del robo, pero los sujetos abordaron un vehículo y escaparon del lugar, lo que originó una persecución.

El oficial decidió detener la persecución cuando el vehículo de los sospechosos alcanzó velocidades muy altas, según dijo el teniente Sergio Camacho, del Departamento de Policía de South Gate.

Momentos después de que terminara la persecución por parte del policía de South Gate, el automóvil con los sospechosos a bordo continuó su camino hacia Lynwood, pero se impactó contra otro vehículo cerca de la intersección de Tweedy Boulevard y State Street.

Dos personas fallecieron en el lugar del incidente, mientras que otras dos fueron trasladadas a un hospital, donde momentos más tarde murió uno de ellos. Se desconoce el estado de salud del otro sobreviviente.

La oficina del forense del Condado de Los Ángeles identificó la tarde de este domingo a dos de las tres personas que fallecieron: James Griffin, de 20 años de edad; y Flavio Balderas, de 60 años de edad.

De acuerdo con la familia, la esposa de Flavio Balderas, Michaela, es la persona que murió en el hospital.

Según dijeron los familiares, Flavio y Michaela Balderas habían asistido a una celebración de una quinceañera y tuvieron el accidente cuando regresaban a su domicilio.

“Nos dijeron que nuestro papá falleció en el lugar, mi mamá fue llevada de urgencia al hospital, pero no sobrevivió. No estaban bebiendo, no bebían; simplemente eran personas trabajadoras”, dijo Astrid Balderas, hija de la pareja, a la cadena ABC.

