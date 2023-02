Inmigrante mexicano muere a tiros por un ranchero de Arizona después de cruzar la frontera 

El inmigrante mexicano Gabriel Cuen-Butimea, de 48 años, fue asesinado a tiros el pasado 30 de enero por el ranchero George Alan Kelly, de 73, después de que cruzó la frontera y corrió por su tierra en Kino Springs, una área remota de Arizona a solo 1,5 millas de la frontera.

Amigos de George Alan Kelly declararon al Daily Mail que no es la primera vez que el ranchero tiene problemas con los inmigrantes que pasan corriendo por su tierra, pero esta vez llevó su furia a otro nivel, razón por la que permanece bajo custodia en Arizona con una fianza de $1millón de dólares a la espera de su próxima comparecencia ante el tribunal por un solo cargo de asesinato.

Kelly suplicó a las autoridades que lo dejaran en libertad porque su esposa no podía cuidar sola de su ganado, también solicitó que le redujeran su fianza, pero lo enviaron de regreso a la cárcel. “Ella está sola, nadie para cuidarla, el ganado, el rancho. Y no me voy a ninguna parte. No puedo llegar a $1 millón de dólares”.



El juez Paz Emilio Velsquéz le dijo al abogado de Kelly que tendría que presentar una solicitud para bajar la fianza. Mientras el hombre de avanzada edad espera su comparecencia, la familia del mexicano que intentó en reiteradas ocasiones entrar a Estados Unidos, exigen justicia.



“Haremos justicia para ti, papá, te lo prometo”, dijo la hija del hispano.

