Los beneficios de la propuesta para combinar identidad étnica y raza en el censo

El gobierno federal recientemente propuso cambios al censo 2030 con la esperanza de que los latinos identifiquen su raza en el cuestionario con la misma facilidad que declaran su origen étnico. Hay razones importantes para hacerlo.

Una razón es que estas respuestas le ayudarían al gobierno a recopilar información más completa para proteger los derechos civiles de los latinos y las comunidades de color. Otra razón es que un conteo correcto abre mayores oportunidades para que comunidades diversas se vean mejor reflejadas al momento de determinar los distritos electorales y los representantes políticos, y ganen influencia política.

Indicar la raza no es fácil para una población multirracial que a menudo se define por rasgos culturales, no raciales. La visión de sí mismos que tienen los latinos no se alinea con la forma en que el censo quiere contarlos cada diez años, y esta brecha es cada vez más grande.

Hasta ahora, el censo primero pide que la persona declare su origen étnico. Esa pregunta funciona bien y 62.1 millones de latinos se identificaron como “hispanos, latinos o de origen hispano” en 2020.

Pero luego hay otra pregunta que pide que la persona escoja entre categorías raciales: blancos, negros o afroamericanos, indígenas americanos o nativos de Alaska, nativos de Hawai o isleño del Pacífico, u otra raza. Más de 26 millones de latinos marcaron “otra raza” y no se identificaron con ninguna otra categoría racial.

¿Por qué el gobierno federal insiste en preguntar la raza?

Esa información se usa para verificar el cumplimiento de leyes antidiscriminatorias y del derecho al voto, lo que permite monitorear mejor las prácticas y la disparidad racial en áreas como los empleos, la educación y la salud. Y cuando los latinos negros se cuentan tanto como negros y latinos, refuerzan los números de ambos grupos. Entonces, no solo se trata de identidad.

Ahora el gobierno está proponiendo una solución: combinar el origen étnico y la raza en una pregunta en vez de dos, para que las personas puedan marcar todas las opciones aplicables de una sola vez: por ejemplo, latino y blanco, o latino y blanco y negro. Los estudios de la Oficina del Censo revelan que más personas responderían con su identidad racial y étnica. Nosotros en el Brennan Center for Justice, al igual que organizaciones latinas y de derechos civiles, apoyamos este cambio como un reconocimiento de nuestra realidad demográfica actual.

Pero el Brennan Center también recomienda en un informe otras reformas para mejorar la precisión, equidad y legitimidad del conteo, como:

– Instituir a la Oficina del Censo como una agencia ejecutiva independiente del Departamento de Comercio, para limitar cualquier interferencia del presidente en los futuros conteos y evitar casos como el intento, por parte de la administración de Donald Trump, de agregar en el censo a último momento la pregunta sobre ciudadanía en 2020.

– Prohibir agregar al cuestionario del censo preguntas de último momento y que no hayan sido probadas, para que la Oficina del Censo sea obligada a seguir procesos más transparentes.

Ahora es el momento de dar nuestra opinión. La propuesta de una pregunta sobre etnicidad y raza combinada es una señal alentadora.

(*) Mireya Navarro es la jefa de redacción de Brennan en español