OMS redacta nuevas pautas que desaconsejan el uso de edulcorantes artificiales para perder peso

La Organización Mundial de la Salud (OMS) elaboró un borrador de directrices que establece que los edulcorantes artificiales no deben usarse para controlar el peso o ‘reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles’ como la diabetes tipo 2 o enfermedades del corazón.

Entre las últimas preocupaciones está la evidencia de que consumir edulcorantes artificiales puede afectar nuestro bienestar mental, a pesar de que se comercializan como alternativas saludables y bajas en calorías al azúcar.

Un estudio estadounidense sobre ratones publicado en diciembre en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences encontró que el edulcorante aspartamo (usado en cereales, goma de mascar y yogur) puede aumentar el riesgo de ansiedad crónica y transmitirse de generación en generación.

Según notaron los investigadores, de la Universidad Estatal de Florida, los ratones que bebían agua que contenía aspartamo mostraban comportamientos similares a la ansiedad, como congelarse y esconderse.

También encontraron que exponer a los ratones al aspartamo cambió los genes que regulan la amígdala, una región del cerebro que puede inducir ansiedad y miedo en ratones y humanos.

Otro aspecto que preocupó a los especialistas es que no se trataba de dosis enormes durante períodos prolongados.

Efectos alarmantes del aspartamo

Los ratones recibieron el edulcorante durante un máximo de 12 semanas en el agua potable, a una dosis de 8 mg por kg de peso corporal, equivalente a menos de una sexta parte de la máxima ingesta humana diaria recomendada por la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA).

El aspartamo puede tener estos efectos porque cuando se ingiere se descompone en ácido aspártico, fenilalanina y metanol, sustancias químicas que “tienen efectos potentes en el sistema nervioso central”.

Por otra parte, estos efectos también causan cambios genéticos que podrían transmitirse de generación en generación. “La ansiedad y los cambios en la expresión del gen de la amígdala aparecen hasta en dos generaciones que descienden de los hombres expuestos al aspartamo”, advirtió el informe.

Con el tiempo los edulcorantes artificiales se han convertido en un elemento fijo en nuestros alimentos y bebidas cotidianos, desde cereales, yogures y hasta chicles. Y muchas personas no saben que medicamentos farmacéuticos también los contienen.

Según el analista de mercado Future Market Insights en 2020, aproximadamente 2,2 millones de personas en el Reino Unido usaron edulcorantes artificiales al menos cuatro veces al día.

La creciente evidencia de los estudios científicos plantea dudas sobre la seguridad y la eficacia de los edulcorantes artificiales y sugiere que las sustancias químicas que contienen pueden causar daño a nuestro cerebro y cuerpo.

Te puede interesar:

Crece el fenómeno de la pubertad prematura en Estados Unidos

Ser quisquilloso con la comida puede ser un trastorno alimentario hereditario