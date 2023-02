Biden niega planes de deportaciones masivas a México en entrevista exclusiva con Noticias Telemundo

El presidente, Joe Biden, negó estar considerando realizar deportaciones masivas de ciudadanos no mexicanos a México en entrevista exclusiva con el presentador de Noticias Telemundo Julio Vaqueiro este jueves desde Tampa, Florida.

En un reporte publicado el miércoles, el diario The Washington Post aseguraba que la Administración Biden está negociando un acuerdo con México que permita a las autoridades estadounidenses realizar deportaciones a gran escala de ciudadanos de otros países a través de la frontera por primera vez, citando a “funcionarios familiarizados con las discusiones”. El presidente ahora rechaza esas afirmaciones.

—Julio Vaqueiro: Déjeme preguntarle sobre el reporte en The Washington Post que dice que su Administración ha estado negociando para deportar masivamente a inmigrantes no mexicanos a México. Ahora, el DHS (Departamento de Seguridad Nacional) ha negado estas afirmaciones. ¿Pero ha estado teniendo esta conversación, señor?

—Joe Biden: No.

—Entonces, ¿ese reportaje es completamente erróneo?

—Lo que acaba de decir es completamente incorrecto. Sí.

—¿Entonces cuál es la política que va a implementar su Administración después de que se levante el Título 42?

—Bueno, la política que teníamos era, de hecho… En primer lugar, activamos esa política de parole para esos cinco: Nicaragua, El Salvador, Haití, Venezuela, Cuba. Y la inmigración –el número de personas que entra– se redujo en más del 90%, porque hay un camino regular para hacerlo ahora. Y lo que estamos tratando de hacer es asegurarnos de pedirle al Congreso que nos brinde más seguridad en la frontera, número uno. Más agentes, número dos. Número tres, maquinaria más sofisticada.

Por ejemplo, tenemos estas máquinas de rayos X que son básicamente móviles, que pueden sacar rayos X a cualquier cosa. Bueno, necesitamos alrededor de 54 de esas. Tenemos 15. Deberíamos pagar para que esto se logre y para que podamos detectar el fentanilo que ingresa al país y el tráfico de personas. Entonces hay mucho que podemos hacer.

—Para que quede claro, no está considerando y no consideraría deportar masivamente a inmigrantes no mexicanos a México.

—Estoy diciendo que no hemos hecho eso.

—¿Pero lo consideraría a futuro una vez que se levante el Título 42?

—No creo que tengamos que hacer eso, no tenemos que considerar eso.

Un futuro incierto tras el Título 42

Estados Unidos ha retornado a México a más de 1.4 millones de migrantes con la política del Título 42, que permite expulsarlos antes de que lleguen a pedir asilo con el argumento de protección sanitaria ante la pandemia del COVID-19. Pero los ciudadanos de Cuba, Haití y Nicaragua no habían estado sujetos al Título 42 en parte porque tanto sus países de origen como México se niegan a aceptarlos de regreso.

Para el presidente, se trata de una política exitosa que ha reducido los cruces ilegales de ciudadanos de esos países exactamente en un 97%, pero los defensores de inmigrantes y solicitantes de asilo insisten en que esta medida afecta a los más vulnerables que no tienen forma de hacer los trámites en sus países de origen y que ya se encuentran indefensos en la frontera.

Los reportes de que la Administración Biden estaría negociando deportaciones masivas de no mexicanos a México —que ahora el presidente niega— han generado preocupación y no tienen precedentes.

“Tiene que hacer más”

En su reciente discurso del Estado de la Nación, Biden se refirió al tema migratorio y a la crisis humanitaria en la frontera apenas un minuto: pidió al Congreso que se apruebe un plan que otorgue “camino a la ciudadanía para dreamers y trabajadores con estatus temporal”, como los agrícolas y otros empleados esenciales.

Para muchos, tanto republicanos como demócratas, esto no es suficiente: “Creo que le faltó mucho. Tiene que hacer más”, reaccionó la congresista demócrata por California, Norma Torres. “Necesitamos un estatus no solamente para los dreamers, sino para todas las personas que trabajan y pagan sus impuestos, que puedan salir de la oscuridad”.

Quienes también le reprochan a Biden su falta de acción son los más afectados. Su tono optimista en el discurso del martes respecto a los retos en la frontera contrasta con la realidad que viven a diario miles de migrantes varados en México como resultado de sus políticas migratorias.

“Realmente estábamos a la expectativa de que dijera más a favor de nosotros o de que se diera cuenta del evidente problema que tenemos, y que nos diera una esperanza sobre los problemas que presenta la aplicación que supuestamente nos está ayudando a pasar”, dijo en entrevista con Noticias Telemundo un migrante venezolano que espera desde México por su trámite de asilo en Estados Unidos.

Por Julio Vaqueiro, Eulimar Núñez y Juliana Jiménez J.