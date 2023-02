VIDEO: México y EE.UU. apoyan en labores de rescate del terremoto en Turquía y Siria donde subió a más de 19,000 los muertos

El número de muertos por los devastadores terremotos de 7.8 y 7.5 grados se elevó a más de 19,000, de los cuales más de 16,000 se reportan en Turquía y más de 3,000 en Siria.

Miren este video.Un padre dio la vida por su hijo cubriéndolo en el #Terremoto #Turquia #Siria … cuando los rescatadas remueven el cuerpo debajo encuentran al hijo creyendole muerto también,el niño abre los ojos, ellos gritan: "Ala es grande"

2 veces le dio la vida a su hijo pic.twitter.com/fXUEBqNBMS — Vanessa (@utopiarealvane) February 9, 2023

Ante este desolador panorama y desde que se dio a conocer la tragedia el pasado 6 de febrero, gobiernos de varios países del mundo incluidos Estados Unidos y México anunciaron que se sumarían a las labores de rescate.

México envió a Turquía una misión humanitaria que está integrada por 93 integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, 37 miembros de la Secretaría de Marina, 15 elementos de la Cruz Roja, 5 funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores y 16 perros rescatistas que forman parte del Grupo de Rescate “Frida” y de Cruz Roja.

Misión rescate en Turquía día 1 pic.twitter.com/SxtgSRPVzo — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) February 8, 2023

▶️ Desde Adıyaman, el DG @baguilarc reporta el próximo inicio de las labores de rescate del equipo mexicano que está en Türkiye. La misión es colaborar para encontrar el mayor número posible de personas con vida.



¡El espíritu de fuerza y resiliencia del pueblo de 🇲🇽 está con 🇹🇷! pic.twitter.com/jlTloj8Unc— Relaciones Exteriores (@SRE_mx) February 9, 2023

A bordo de un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, la misión mexicana realizó un viaje de más de 20 horas para establecerse en la ciudad de Adiyaman, en Turquía, donde ya se realizaron los primeros tres rescates de cuerpos en un área conformada por 70 edificios colapsados. Equipo mexicano de rescate en acción pic.twitter.com/IB4TTY1pxm— Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) February 9, 2023 México solidario y fraterno en Turquía pic.twitter.com/bVQ7635eQA— Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) February 9, 2023

A esta misión también se sumaron el grupo de rescatistas conocidos como “Topos”, a quienes la cancillería mexicana les agilizó los trámites de pasaporte y visado para que pudieran realizar su viaje en vuelos comerciales. Más ayuda en camino a Turquía.



Tu también puedes ayudar en https://t.co/gVXiuOsVgO#TurkeySyriaEarthquake #TurkiyeDeprem pic.twitter.com/I6nWeGtMjZ— Topos® México (@topos) February 9, 2023

La cancillería mexicana también informó que se mantiene contacto con autoridades de Siria con quienes se están estableciendo las acciones a realizar para que en breve se envíe ayuda humanitaria a la zona cero. Ayuda humanitaria de la Secretaria de la Defensa Nacional en Turquía, México fraterno pic.twitter.com/0eqwJIXQDm— Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) February 9, 2023

Por su parte el presidente Joe Biden anunció que Estados Unidos apoyaría a las labores de rescate en las zonas afectadas por los sismos del 6 de febrero.

“Estoy profundamente entristecido por la pérdida de vidas y la devastación causada por el terremoto en Turquía y Siria. He ordenado a mi equipo que continúe monitoreando de cerca la situación en coordinación con Turquía para que brinde toda la asistencia necesaria”, comentó en Twitter el presidente estadounidense el pasado 6 de febrero. I am deeply saddened by the loss of life and devastation caused by the earthquake in Turkiye and Syria. I have directed my team to continue to closely monitor the situation in coordination with Turkiye and provide any and all needed assistance.— President Biden (@POTUS) February 6, 2023

Desde entonces, Estados Unidos, a través de la Oficina de Asistencia Humanitaria de USAID, desplegó un Equipo de Respuesta de Asistencia en Desastres (DART) a Turquía, especializado en desastres naturales y con maquinaria pesada para facilitar las labores de rescate.

“Más de 150 @USAID Los expertos del Equipo de Respuesta de Asistencia en Desastres, junto con los equipos K-9, ya están en Turquía. Se especializan en rescates de estructuras colapsadas, extinción de incendios, medicina de emergencia, ingeniería estructural, aparejos pesados, materiales peligrosos y más”, señaló el Secretario de Estado Estadounidense Antony Blinken.

More than 150 @USAID Disaster Assistance Response Team experts, along with K-9 teams, are already in Türkiye. They specialize in collapsed structure rescues, firefighting, emergency medicine, structural engineering, heavy rigging, hazardous materials, and more. @VATF1 @LACOFD https://t.co/mz9XT6SqUg— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 8, 2023

“Así es como se ven 75,000 libras de equipo de búsqueda y rescate urbano. En estos casos hay equipos hidráulicos para romper concreto, taladros, sopletes, sierras y equipo médico, todos en movimiento con nuestros equipos USAR en busca de sobrevivientes”, señala USAID. LATEST photos from our @USAID disaster team in Türkiye. This is what 75,000 lbs of urban search & rescue gear looks like. In these cases are hydraulic concrete breaking equipment, drills, torches, saws & medical equipment – all moving with our USAR teams searching for survivors. pic.twitter.com/83VEmxJb1i— USAID's Bureau for Humanitarian Assistance (@USAIDSavesLives) February 8, 2023 NEW IMAGES coming from the city of Adıyaman in #Türkiye, where our @USAID response team is working with community members to search for survivors from the earthquakes. Rescue experts with specialized gear and canine support are out in full force right now. pic.twitter.com/PkoN599dQ4— USAID's Bureau for Humanitarian Assistance (@USAIDSavesLives) February 9, 2023

El pasado 7 de febrero John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, precisó que el gobierno de Joe Biden enviaba dos equipos conformados por 79 personas especialistas en rescate, bomberos, paramédicos, médicos, perros de búsqueda e ingenieros estructurales.

Los Bomberos del Condado de Los Ángeles, quienes forman parte del Equipo de Respuesta de Asistencia en Desastres (DART), se coordinan con las autoridades de Turquía para evaluar los daños y establecer las acciones a seguir.

“#LACoFD USA-2 ha sido activado por @usaid y se está desplegando ante el terremoto de Turquía. El equipo de despliegue constará de 81 personas, 6 equipos K9 y 3 ingenieros estructurales. Una conferencia de prensa está programada para las 5:00 pm en 12605 Osborne St. Pacoima CA 9133”, informó la Oficina de Información Pública (PIO) del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles. #LACoFD USA-2 has been activated by @usaid and is deploying to the Turkey earthquake. The deployment team will consist of 81 personnel, 6 K9 teams, and 3 structural engineers. A press conference is scheduled for 5:00 p.m. at 12605 Osborne St. Pacoima CA 91331. pic.twitter.com/mAGRiz8n57— L.A. County Fire Department (@LACoFDPIO) February 6, 2023

Además, la Oficina de Asistencia Humanitaria de USAID puso a disposición en su sitio web una lista de organizaciones donde las personas interesadas en apoyar a los afectados en Turquía podrán realizar donaciones.

