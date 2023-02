Colectivo de Son Jarocho gana Grammy 2023 por álbum Fandango en el Muro

El colectivo de músicos mexicanos de son jarocho Conga Patria ganó junto con la orquesta de jazz afrolatino de Arturo O’Farrill, el premio Grammy 2023 al mejor álbum de jazz latino por Fandango at the wall in Nueva York (en español Fandango en el Muro en Nueva York), grabado en el muro Tijuana-San Diego.

“Es un momento importante e histórico porque es la primera vez que un grupo de son jarocho llega a ganar un Grammy aunque sea en colaboración, y ojalá sea la puerta para que un día un grupo de son jarocho gane un Grammy por sí solo”, coincidieron en comentar los integrantes de Conga Patria en una entrevista con La Opinión.

Estos son Wendy Cao Romero, Tacho Utrera, Fernando Guadarrama, Ramón Gutiérrez, Jorge Francisco Castillo, y Patricio Hidalgo.

Todos son de Veracruz, excepto Jorge Francisco Castillo, quien creció en Ciudad Juárez, pero vive en Tijuana.

Cada quien tiene su propio proyecto musical individual, como Ramón que tiene su grupo Son de Madera; Tacho y Wendy del grupo Los Utrera y Patricio Hidalgo, el grupo Afrojarocho.

Jorge Francisco Castillo, Fernando Guadarrama, Wendy Cao Romero, Tacho Utrera y Ramón Gutiérrez. (Araceli Martínez/La Opinión)

Pero todos se reúnen en el evento Fandango Fronterizo que se realiza cada año, desde 2008 en el parque de la Amistad en la frontera Tijuana-San Diego a un lado del muro.

Juntan las tarimas en el muro, dicen, y se hace la fiesta con música y baile.

“Nos reúne el fandango y el son jarocho”, dice Wendy, la única mujer del colectivo, originaria del puerto de Veracruz, quien explica que el son jarocho es un género musical de México que se toca en la región del Sotavento en Veracruz y en una parte de Oaxaca y Tabasco.

“El Son Jarocho tiene que ir unido al Fandango que es la fiesta alrededor de una tarima”, aclara.

Los instrumentos que se emplean para el son jarocho son las jaranas, la leona, el requinto y se baila sobre una tarima, la cual se convierte en un instrumento más, dice Wendy. Ella toca la jarana, algunas percusiones y zapatea.

“El fandango no es nada nuevo. Tiene más de 300 años. Las familias lo han aprendido de sus abuelos, de sus padres y bisabuelos, y son las tradiciones que fortalecen a México”, explica.

Tacho Utrera, nació al sur del puerto de Veracruz, y toca la leona, una guitarra grande que es un bajo. “Yo toco el son jarocho porque es tradición familiar desde mis abuelos. Mi papá fue campesino y hacía sus propios instrumentos. Mi hermano y yo aprendimos, y nos hemos dedicado a la música”.

De izq a derecha Fernando Guadarrama, Jorge Francisco Castillo, Wendy Cao, Tacho Utrera y Ramón Gutiérrez. (Araceli Martínez/La Opinión)

Ramón Gutiérrez, del pueblo Tres Zapotes en Veracruz, toca la guitarra de son o requinto y zapatea un poco – dice – porque le gusta y porque la mayoría zapatean.

“En mi familia materna y por parte de mi familia paterna también tocan el son jarocho. Amo la música. Mis hijos son cantantes de jazz; y de alguna manera nos viene porque tenemos sangre africana”.

Fernando Guadarrama, de Córdova, Veracruz, dice que su fuerte es el verso y la lírica del son.

“Soy un decidor de versos, escribo décimas que son las estrofas de diez versos y formo parte de la fiesta”.

Agregó que tuvo la suerte de conocer a maestros que han revitalizado la fiesta del fandango que incluye el baile, la poética y la música.

“El Fandango se ha convertido en una comunidad que ha rebasado las fronteras de nuestro país a través de una fiesta colectiva que nos reúne a todos”.

Jorge Francisco Castillo canta, toca la jarana y zapatea. “Me enamoré del son jarocho y me cambió la vida; y ojalá que este Grammy abra muchas puertas a los compañeros músicos del son jarocho y otras tradiciones mexicanas para que el mundo se dé cuenta que México tiene una enorme riqueza musical”.

El colectivo de son jarocho Conga Patria felices de ganar el Grammy 2023. (Araceli Martínez/La Opinión)

Es Francisco quien explica cómo nació Fandango at the Wall, el álbum que los hizo ganar el Grammy 2023.

“Se inspiró en el movimiento del fandango fronterizo. De ahí sale la idea de crear un proyecto que se hace con el apoyo y en combinación con el Jazz Afrolatino de Nueva York; y entonces se crea un álbum, un documental y un libro. Y el álbum Fandango At The Wall fue nominado a los Grammys y ganó”.

Wendy dice que saben que un Grammy es una puerta infinita, pero aún no le han dado la dimensión.

“Nosotros hacemos música esperando el reconocimiento de nuestra comunidad o de nuestra gente próxima, pero no aspiramos ni trabajamos para ganar un premio o un Grammy”.

Guadarrama agrega que tocan por gusto y tradición y porque a través del son jarocho hacen amigos. “No les restamos importancia al Grammy, pero no sabemos qué va a pasar”.

Los músicos mexicanos ganadores del Grammy 2023 coinciden en que el son jarocho se vive en la fiesta con la familia o en las celebraciones patronales.

“La fiesta la hacemos entre todos, con cariño, reciprocidad y siempre nos acompañamos. Por eso somos tan ajenos a este mundo y nos cuesta trabajo. Venimos de un mundo comunitario y estamos en el imperio del individualismo”.

Agregan que tras ganar el Grammy se regresan a México con los bolsillos vacíos, pero con los corazones llenos.

Fandango at The Wall es un concierto en vivo filmado en Tijuana y Nueva York. El documental que se filmó del proyecto se puede ver en HBO Latino y HBO Max; y el álbum se puede escuchar en diferentes plataformas digitales.

Francisco relató que fue Arturo O’Farrill de la orquesta Jazz Afrolatino quien se acercó a participar al fandango binacional de Tijuana y financiaron el proyecto Fandango at the Wall in New York, y llegaron con músicos y toda una producción enorme.

“Salió un álbum maravilloso, y de ahí vino la oportunidad para participar con la novedad de que ganamos el Grammy. Eso es una fiesta para nosotros”.

Los Grammy que son los premios que otorga la Academia de Grabación de Estados Unidos a lo mejor de la industria de la música se celebraron este año en Los Ángeles el pasado 5 de febrero.

El Colectivo de Son Jarocho Conga Patria recibió un reconocimiento en el Consulado de México en Los Ángeles donde se presentaron para dar una muestra del porqué ganaron el Grammy en colaboración.