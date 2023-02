Por qué los latinos no quieren vacunar a sus hijos contra covid-19

Grace Lomelí, una madre de un niño de un año y dos meses de vida, dice que mientras su hijo no pueda hablar y expresarse, no le pondrá la vacuna de covid-19.

“No descarto ponérsela en un futuro, pero cuando sepa decir lo que duele y si la vacuna le da algún efecto secundario”.

Muchas padres latinos aún están renuentes a vacunar a sus hijos menores contra covid-19, aún cuando desde junio de 2022, la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) dio una autorización de emergencia para el uso de la vacuna de covid-19 de Pfizer en los niños de 6 meses a 5 años, y de la vacuna Moderna para los menores de 6 meses a 6 años.

Pero los niños latinos no son los únicos menos vacunados, estadísticas de los Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), dadas a conocer a finales de enero, indican que en Estados Unidos, los niños en general son los menos vacunados de cualquier otro grupo de edad.

Menos del 10% de los niños elegibles han recibido su vacuna de refuerzo actualizada y más del 90% de los menores de 5 años no están completamente vacunados.

Muchos padres aún desconfían de las vacunas contra covid-19. (Getty Images)

Grace dice que no le tiene confianza a la vacuna.

“Primero dijeron que no estaba lista para los menores de 5 años; y de la nada, en unas cuantas semanas anunciaron que ya estaba. Se nos hizo muy raro y muy rápido”.

Por tanto, asegura que prefiere esperar un poco más para ver cómo evoluciona y funciona la vacuna para los niños.

Aclara que ni ella ni su esposo son anti-vacunas, ya que le han puesto a su bebé todas las inmunizaciones que necesita, y ella en el embarazo se aplicó dos vacunas de Pfizer contra covid, pero ya ponérsela a su único hijo, es otra cosa.

Tampoco la ayudó a tomar una decisión, la postura de la médico pediatra de su hijo.

“Me pidió que le pusiera al niño la vacuna de la influenza; y cuando habló de la del covid, me dijo, si quieres ahí está la de covid, por si se la quieres poner. Pero no me presionó como lo hizo para la de la influencia. No tenía nada de entusiasmo por la vacuna de covid. Entonces por ahora, no voy a arriesgar a mi hijo”.

Según estadísticas de California for All, solo el 2% de los niños latinos menores de 5 años habían sido vacunados contra covid en el 2022.

Se trata del número más bajo entre todos los grupos étnicos de California; y solamente el 24% de los niños latinos entre los 5 y 11 años habían sido vacunados.

Los bebés menores de 6 meses corren mayores riesgos a la hora de contraer covid, dicen los médicos. (Shutterstock)

Esperanza Mayorga, es mamá de una niña de 5 años, y un niño de 11 años. En su familia, solo su esposo se ha vacunado contra covid, porque su negocio de tatuajes se lo requiere, pero ni ella ni sus dos hijos se han puesto la vacuna.

“Hemos tenido dos veces covid, en enero de 2021 y en febrero de 2022, pero hemos sido asintomáticos. No hemos tenido ninguna molestia”, explica.

Esperanza dice que la razón por la que rechazan la vacuna contra covid-19, es porque consideran que no están probados los efectos a largo plazo. “Por qué meterle a tu cuerpo algo que no conoces”, cuestiona.

Dice además que ella sufre de hipotiroidismo, y su doctor que practica la medicina funcional cree que es suficiente para protegerse de covid, la inmunidad natural y las prácticas saludables, por lo que le ha recomendado hacer deporte, alimentarse sanamente, no tener tanto estrés y descansar bien.

Como consecuencia, dice que ella hace que sus hijos se ejerciten y coman saludable, no únicamente lo que les dan en las escuelas. “En los almuerzos escolares les dan solo productos chatarra”.

Y de acuerdo a la información con la que ella cuenta, ya se comprobó que si estás sano y te enfermas de covid, no te vas a poner grave, como le pasó a ella y a su familia cuando adquirieron el virus.

Esta madre lamenta la excesiva difusión de la vacuna de covid, cuando dice que las autoridades de salud debieran enfocarse promover hábitos de vida saludable con la misma intensidad.

Por suerte, observa que en las escuelas de Los Ángeles, no se ha hecho obligatoria la vacunación. “Escuchamos rumores un tiempo de que querían hacerlo, pero nosotros también tenemos derechos y no nos pueden obligar”.

El doctor Ilan Shapiro dice que son muchos los factores por los que los padres no vacunan a sus niños. (Cortesía Dr. Ilan Shapiro)

El doctor pediatra Ilan Shapiro, corresponsal jefe de salud y oficial de asuntos médicos de la clínica Altamed, dice que los bajos números de vacunación contra covid entre los niños latinos, se deben a muchas cosas.

“Al principio de la vacunación, la comunidad latina no tenía acceso, pero esto ha mejorado. Ese mismo ciclo ha pasado con los niños. El problema ahora es que muchas de nuestras familias están trabajando y llevar al niño a vacunar, los hace perder días de trabajo. Tampoco se pueden dar el lujo de faltar una semana a sus labores solo porque al niño le pegaron fiebres o malestares como una reacción a la vacuna”.

Por otra parte, dice que la gente está cansada de tantas vacunas, pero tenemos que tomar en cuenta que covid no se ha ido. “Si bien la tasa de mortalidad está bajando. Niños y adultos se siguen enfermando”.

Considera que como padres se vale tener miedo, pero lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos menores de 10 años, es protegerlos con la vacuna de covid.

“La gran mayoría de los pediatras estamos alineados en recomendar a los padres que protejan a sus hijos con la vacuna de covid para disminuir la posibilidad de complicaciones si se enferman”.

Dice que él llevó a sus hijos menores a vacunarse contra covid. “Es mi deber como padre cuidar que estén excelentemente bien; y darles esa herramienta para que tengan una vida feliz”.

Covid es la octava causa de muerte entre los menores. (Getty Images)

Aún cuando los niños son los menos propensos a morir de covid, de acuerdo a un estudio publicado el 30 de enero, este virus es la octava causa más común de muerte entre los menores de EE UU mientras que es la tercera causa de muerte entre la población en general.

Efigenia Flores fue muy sincera al decir que no ha vacunado a su hijo de 11 años porque el niño no quiere, y en la escuela no se lo han exigido.

“Ni niño se ha dejado llevar por infinidad de comentarios de sus amiguitos, como que no va a poder tener hijos cuando sea grande, o que le van a poner un chip en el brazo. Así me pasó a mí también. Yo no quería ponerme la vacuna al principio. Uno se deja arrastrar por toda la desinformación en contra de la vacuna que circula. Finalmente me puse la vacuna cuando mi mamá, que es mayor, iba a venir de México a visitarme”.

Pero su hijo aún está renuente, “me dice que respete su decisión de no ponerse la vacuna”.

El menor ya se ha enfermado dos veces de covid, y aunque se ha recuperado rápidamente, Efigenia, dice que ahora si ya está decidida a llevar a su hijo a vacunar, aún contra su voluntad.

“Yo lo cuido mucho. No sale sin su mascarilla, pese a muchos nos critican por seguirla usando; y le damos vitaminas, pero voy a vacunarlo aunque no quiera, porque es menor de edad, y las decisiones yo las tomo”, dice decidida.

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) publica en su portal que han alineado las vacunas covid-19 para los estudiantes con la línea de tiempo de implementación del estado que puede comenzar el 1 de julio de 2023.

“La ciencia es clara, las vacunas son esenciales para proteger contra covid-19. Se anima a los estudiantes a recibir sus vacunas. En este momento, las vacunas de refuerzo de Pfizer están disponibles para todos los estudiantes elegibles en las clínicas de vacunación del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles”.

La tasa de vacunación de covid entre los niños es baja en el condado de Los Ángeles. (Archivo/La Opinión)

May Oey, directora fundadora de Valor Academy Elementary School en el barrio de Arleta en el Valle de San Fernando, dijo que como una escuela chárter de Bright Start Schools están obligados a seguir los requisitos de la Junta de Educación de LAUSD.

“Nosotros recomendamos encarecidamente a todos los estudiantes y a sus familias que se vacunen por completo contra el covid-19, pero no es un requisito para asistir a la escuela. Hasta donde lo requiere el estado de California, lo más pronto que se podría establecer la vacuna como un requisito es el 1 de julio de 2023”.

Y agregó que han llevado a cabo numerosas clínicas de vacunación en los campus de las Bright Star Schools para hacer más fácil el acceso a las vacunas a los estudiantes, padres y familias.

Debido al fin del estado de emergencia por covid-19 en el estado de California, programado para el 28 de febrero, en este momento no sabemos si el plan de agregar la vacuna Covid-19 a la lista de 10 vacunas para niños como requisito para asistir a la escuela en persona va a entrar en vigor.

La doctora Yelba Castellón López del Departamento de Medicina Familiar de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), una de las investigadores del estudio Mi Vacuna LA, cuyos resultados fueron revelados el año pasado y que incluyó varios grupos de enfoque con niños latinos de 5 a 11 años, encontraron que todavía existía mucha desconfianza hacia la vacuna.

“Los principales temores tenían que ver con los posibles efectos secundarios, los cuales son más probables de tener si adquieren el covid que con la vacuna; y el miedo a perder la fertilidad en un futuro”.

Sin embargo, la doctora en medicina familiar afirma que descubrieron que las familias necesitan más información para convencerse de los beneficios de la vacuna, pero también otros padres les compartieron que los médicos de sus niños los ayudaron a tener confianza en la vacuna.

Y precisa que ellos como médicos se basan en la ciencia no en mitos.

“La vacuna de covid es como cualquier otra vacuna que reciben los bebés. No hay nada diferente porque aún cuando es una vacuna nueva. la ciencia de esta vacuna no es nueva”.

Hace ver que compartir información falsa de las vacunas a través de videos y otros materiales, de parte de fuentes no confiables, es darle miedo al fuego y afectar a la comunidad.

“Mi mayor recomendación para los padres es que confíen en la ciencia y hablen con sus doctores de cabecera. Los hábitos saludables son importantes, pero no suficientes, y aunque sea menos común que los niños tengan covid severo, hay el riesgo de una enfermedad inflamatoria; y el 70% de los niños que la tienen son latinos”.

Así que aconsejó a los padres que se informen y hagan todo lo posible por vacunar a sus hijos y les pongan los refuerzos actualizados porque tienen protecciones contra las nuevas variantes de covid.