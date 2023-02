Rihanna regresa a los escenarios con espectacular show de medio tiempo en el Super Bowl 2023

Después de 7 años fura de los escenarios, Rihanna tuvo un espectacular show de medio tiempo en la edición número 57 de la final del fútbol americano profesional en Estados Unidos, en donde los Kansas City Chiefs se enfrentaban a Philadelphia Eagles para conseguir uno de los trofeos con más prestigio de todo el planeta con una audiencia estimada en 190 millones.

Como bien sabemos el Super Bowl es uno de los eventos más esperados del año en el mundo del deporte y para esta ocasión la liga eligió como artista principal nada menos que a la nacida en Barbados, quien llegó hasta el gran escenario del State Farm Stadium de la ciudad de Glendale, en Arizona dispuesta a ofrecer un espectáculo de calidad.

Tal como lo adelantó Rihana en conferencia de prensa, el show que comenzó después de los dos primeros cuartos del partido fue dedicado a las mujeres negras y las minorías, por supuesto sin dejar atrás sus raíces caribeñas y un recorrido por su trayectoria con temas como Work, Only Girl (In the world) y Rude Boy un show diferente en el que no hubo otros cantantes acompañándola.

Hizo su entrada a la media cancha vestida con un traje rojo y en plataformas mientras interpretaba el tema “Bitch Better Have My Money” además de estar rodeada por un grupo de bailarines vestidos de blanco, todos ellos hombre y mujeres y afroamericanos.

“Where have you been” fue el segundo tema que prendió a los asistentes en medio de una coordinación perfecta que brindó junto a sus acompañantes.

Otros temas como “Only Girl (In the wold)”, “We Foud Love”, “Rude Boy”, “Work” no podían faltar en su recorrido musical, además de “Umbrella” y “Diamonds”, siendo este el gran cierre de la noche.

La exitosa presentación que tuvo una duración aproximada de 13 minutos tiene precedentes de artistas reconocidos a nivel internacional como Michael Jackson, Madonna, The Rolling Stones, Shakira, Jennifer López, Katy Perry, Beyoncé, Dr. Dre, Snoop Dogg, Maroon 5, Justin Timberlake, entre muchos otros.

Sin duda, este fue un espectáculo de ‘halftime‘ (medio tiempo) comandado por una de las cantantes más exitosas y que tuvo una larga ausencia, pues desde el lanzamiento del álbum “Anti” en 2016 finalmente volvió a subirse a los escenarios, pero ahora disfrutando de otra etapa como lo es la maternidad, pues recordemos que hace apenas 10 meses Rihana dio la bienvenida a su primero hijo, cuyo nombre sigue siendo todo un misterio.

