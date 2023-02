Alfredo Adame revela que mató a una persona y se solidariza con Pablo Lyle

El caso de homicidio involuntario de Pablo Lyle abrió el debate en el medio del entretenimiento. Y fue justo uno de los hombres más polémicos el que habló al respecto, Alfredo Adame. Quien confesó que en su juventud mató a una persona al igual que su colega.

El actor mexicano confesó en un programa en vivo que, tal como lo hizo Pablo Lyle, él también mató a un hombre de forma accidental en una pelea, por lo que en esta nota te contamos a detalle todo lo que dijo el polémico actor y conductor.

Esta fuerte revelación de Alfredo Adame fue vertida por el excolaborador de “Hoy” en la última emisión de “Todo para la Mujer” de Maxine Woodside, espacio en el que el tema de conversación del día fue el caso de Pablo Lyle.

Qien ya recibió sentencia tras haber cometido el delito de homicidio involuntario contra un hombre de 63 años tras un conflicto vial en Miami y debido a ello el también DJ aprovechó para contar que cuando era menor de edad vivió algo similar a lo de su colega, pero en su caso no hubo consecuencias pues sus padres lo escondieron, lo cual, resultó más que escandaloso.

“Estaba yo, salgo y el cuate se me deja venir muy macho y me dice ‘quien sabe qué, que no sé qué’ e hizo como que me iba a pegar y en ese momento le meto yo un golpe aquí (en el cuello), el cuate se va de espaldas, los demás se hacen para atrás, mi cuate me dice ‘vámonos’ y nos subimos al coche, pasa domingo, lunes y el martes me dice, ‘¿qué crees? Se murió el de la bronca’, era hijo de un abogado medio mafioso y ya hablé con mi papá y todo el rollo y me mandaron, me escondieron en Lázaro Cárdenas, Michoacán, estuve un año, regresé y nunca pasó nada”

ALFREDO ADAME