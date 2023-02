Satisfacción de los estadounidenses con la inmigración cae a su nivel más bajo, según encuesta

Una nueva encuesta de Gallup dio a conocer que la satisfacción de los estadounidenses cayó a su nivel más bajo en una década, es decir del 34 % que tenía en enero de 2022 ahora se encuentra en el 28 %, mientras que el porcentaje de estadounidenses que quieren menos inmigración subió un 40%.

Si bien esta es la lectura más baja en una década, según un registro de Gallup no es la cifra más desalentadora que ha obtenido la inmigración en las últimas dos décadas “la satisfacción del público estadounidense con la inmigración fue más escasa en 2007 y 2008, con un 23 % y un 24 %, respectivamente, mientras que alcanzó un máximo (justo en la era de Donald Trump) del 40% al 41% en 2017 y 2018”.

La encuesta que forma parte del Mood of the Nation también revela que la mayoría de los estadounidenses insatisfechos con el nivel actual de inmigración quieren que menos personas vengan al país, mientras que el 64 % de los encuestados dicen que quieren que la inmigración disminuya; solo el 8 % está insatisfecho porque quiere ver más inmigración y el 15 % no sabe por qué se siente así o quiere que la inmigración siga siendo la misma.



“El cambio reciente en las actitudes de los estadounidenses refleja la situación en la frontera sur, donde el gobierno de los EE.UU. informó un aumento anual de cuatro veces en los inmigrantes que intentan ingresar a los Estados Uidos en 2021, con una cifra que aumenta a 1,7 millones”, reveló Gallup.



El porcentaje que está insatisfecho por el deseo de menos inmigración ha aumentado considerablemente en los últimos dos años, pasando del 19 % en 2021 al 35 % en 2022 y al 40 % en la actualidad. Todavía no es tan alto como lo fue en los primeros años después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, cuando osciló entre el 44 % y el 52 %, pero es el más alto desde 2016.



Si bien el deseo de frenar la inmigración ha aumentado en todos los grupos partidistas desde 2021, sigue siendo mucho más común entre los republicanos y en un bajo porcentaje entre los independientes o demócratas.



“En medio de las noticias sobre la oleada de inmigrantes a lo largo de la frontera con México y los problemas humanitarios y políticos que surgen, los estadounidenses de todo el espectro político se han vuelto menos satisfechos con el nivel de inmigración estadounidense en los últimos años. Aún así, el tema sigue siendo muy partidista, con la gran mayoría de los republicanos preocupados por el exceso de inmigración, en comparación con una proporción modesta de independientes y una proporción relativamente pequeña de demócratas”, menciona Gallup.

Te puede interesar:

– Estadounidenses revelan cuál es el principal problema de la nación; inflación e inmigración no figuran en el primer lugar

– Más estadounidenses prefieren que haya menos inmigrantes, revela encuesta de Gallup