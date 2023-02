Asesino racista confesó que mató a tiros a 10 afroamericanos en un supermercado de Buffalo fue sentenciado a cadena perpetua

El hombre armado que mató a 10 personas afroamericanas en un tiroteo dentro de un supermercado en Buffalo en mayo pasado fue sentenciado el miércoles a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en una emotiva audiencia durante la cual enfrentó recriminaciones y el enojo de las familias de las víctimas.

Un hombre no identificado se abalanzó sobre el sospechoso durante la audiencia antes de ser detenido por agentes del orden público en la sala del tribunal.

Payton Gendron, de 19 años, planeó el ataque durante meses, apuntando a Tops Friendly Markets, ubicado en un vecindario predominantemente negro de Buffalo, según sus escritos en línea, que citaban teorías de conspiración de la supremacía blanca y diatribas antisemitas.

La jueza de la corte del condado de Erie, Susan Eagan, pronunció la sentencia, denunciando la historia de la supremacía blanca en los Estados Unidos. “Que la nuestra sea la generación que lo detenga”, dijo.

“Podemos hacerlo mejor. Debemos hacerlo mejor”.

A Gendron le dijo: “No hay lugar para ti y tu ideología ignorante y odiosa. No puede haber piedad para ti. Sin entendimiento. Sin segundas oportunidades. El daño que has causado es demasiado grande. Y las personas a las que has lastimado son demasiado valiosas para esta comunidad. Nunca volverás a ver la luz del día como un hombre libre”.

Gendron, esposado y vestido con ropa naranja de preso, recitó una disculpa por escrito por sus crímenes, diciendo que actuó por odio, pero que no quiere que otros supremacistas blancos se sientan inspirados por sus acciones.

“Hice algo terrible ese día. Disparé y maté a personas porque eran negras”, dijo Gendron. “Mirando hacia atrás ahora, no puedo creer que lo hice”.

Se podía escuchar a alguien en la sala del tribunal gritando: “¡No querrás decir nada de eso!”

Antes de su sentencia, los familiares de las víctimas emitieron declaraciones, recordando a sus seres queridos y denunciando a Gendron como un terrorista que había destrozado sus vidas y aterrorizado a la comunidad negra.

Barbara Massey, cuya hermana Katherine Massey estaba entre los muertos, le dijo a Gendron que quería estrangularlo.

“¿Vienes a nuestra ciudad y decides que no te gustan los negros? Hombre, no sabes nada sobre los negros”, dijo Massey, mirando directamente a Gendron, quien estaba sentado en la mesa de la defensa.

“Somos humanos. Nos gusta que nuestros hijos vayan a una buena escuela. Amamos a nuestros hijos. Nunca vamos a ningún vecindario y sacamos a la gente”.

En ese momento, un hombre que había estado parado detrás de Massey corrió hacia Gendron, lo que provocó que varios oficiales en la sala del tribunal intervinieran, mientras otros oficiales sacaban rápidamente a Gendron de las cámaras.

Después de un breve descanso, Eagan pidió a las familias que controlaran sus emociones y se reanudó el testimonio.

Gendron había incluido en sus escritos referencias a la “teoría del gran reemplazo”, popular en la extrema derecha, que afirma que una camarilla busca reemplazar a los estadounidenses blancos nativos con personas no blancas, incluidos los inmigrantes. Transmitió en vivo el tiroteo en las redes sociales.

Gendron, de Conklin, N.Y., se declaró culpable en noviembre de los cargos de asesinato estatal y terrorismo doméstico que, según la ley estatal, conllevan una cadena perpetua obligatoria sin posibilidad de libertad condicional. Nueva York no permite la pena de muerte.

Las víctimas del ataque incluyeron a Pearl Young, una abuela de 77 años, quien trabajaba como voluntaria todos los fines de semana en la despensa de alimentos de su iglesia, y Heyward Patterson, de 67 años, quien a menudo llevaba a los miembros de su iglesia a Tops, los ayudaba a cargar sus compras y luego conducía ellos a casa. Además de los muertos, otros tres resultaron heridos.

Gendron aún enfrenta cargos federales por delitos de odio y armas de fuego que podrían hacerlo elegible para la pena capital.

El Departamento de Justicia está deliberando sobre si aplicar la pena de muerte, y las familias de las víctimas han expresado opiniones divididas sobre el asunto.

Terrence Connors, un abogado con sede en Buffalo que representa a las familias de varias víctimas y sobreviviente del ataque, dijo que los fiscales federales les dijeron el mes pasado que una decisión no es inminente.

“Las emociones abarcan toda la gama”, dijo Connors en una entrevista el martes. “Hay quienes están ansiosos por verlo recibir el máximo castigo, y hay familiares que lo consideran irrelevante para sus vidas y no le darán ninguna deferencia, pero aún esperan sacar algo positivo de esta horrible situación”.

En una declaración de 180 páginas, Gendron dijo que estaba aburrido durante los primeros días de la pandemia de coronavirus de 2020 y se radicalizó después de participar en 4chan, una red social.

Citó a Brenton Tarrant, quien mató a tiros a 51 personas e hirió a otras 40 en un asesinato en masa en dos mezquitas en Christchurch, Nueva Zelanda, en 2019. Tarrant había titulado su propia declaración “El gran reemplazo” y transmitió en vivo algunos de sus ataques armados.

