¿Son útiles los correctores de postura?

La relación entre la postura y el dolor de espalda es complicada. Esto es lo que dicen los expertos sobre los dispositivos de moda que te ayudan a sentarte erguido.

By Catherine Roberts

Aunque siempre he sido alta, nunca me he caracterizado por mi postura. Ya en la escuela secundaria, una de mis entrenadoras de baloncesto y voleibol empezó a corregirme la postura con frecuencia. Durante los entrenamientos extraescolares, me daba un codazo en la espalda para que me pusiera derecha.

Décadas más tarde, no ha cambiado mucho. Incluso hoy, acordarme de no encorvarme me resulta casi imposible. Como no puedo acordarme de prestar atención a mi postura, tendría que reclutar a mi antigua entrenadora para que me diera un empujón en la espalda.

Cuando recurrí a Internet en busca de ayuda, descubrí que existen docenas de productos destinados a ayudar a personas como yo. Los correctores de postura ya sean aparatos analógicos que se llevan bajo la ropa o dispositivos portátiles de empresas de nueva creación, pretenden entrenar al usuario para que adopte una postura más alineada y erguida. Muchos también afirman que ayudan a aliviar la dolencia extremadamente común del dolor de espalda. Pero ¿realmente sirven de algo los dispositivos de corrección de postura?

En general, las evidencias sugieren que los correctores de postura son beneficiosos para la mayoría de las personas son escasas. “Por lo general, los consideramos solamente trucos”, afirma Scott Beadnell, DPT, fisioterapeuta de la Oregon Health & Science University. Dice que en los 13 años que lleva ejerciendo como fisioterapeuta, nunca ha recomendado un dispositivo de este tipo a un paciente.

Por supuesto, algunas personas pueden encontrar que les ayudan de alguna manera o que disfrutan usándolos. Pero aun así, lograr una postura “correcta” puede que ni siquiera sea del todo necesario cuando se trata de mantenerte cómodo y sin dolor en el trabajo. Un objetivo más importante, según los expertos con los que hemos hablado: el movimiento, y la variedad.

¿Qué son los correctores de postura?

La mayoría de los dispositivos de corrección de la postura suelen ser una variante de un corsé, un sujetador o una camiseta para enderezar los hombros, el cuello y la espalda. Pueden pretender reeducar tu memoria muscular, ayudarte a sentirte con más energía o aliviar el dolor que te causa una mala postura. Algunos incluso dicen que pueden ayudar con afecciones de la columna vertebral como la escoliosis.

Otro grupo de correctores de postura son los dispositivos electrónicos portátiles que detectan las posturas incorrectas y utilizan algún tipo de biorretroalimentación, generalmente vibraciones, para recordarte que debes enderezarte. Probablemente, la marca más conocida en esta categoría es Upright Go, que puedes sujetar a tu espalda con cinta adhesiva para la piel o con un collar. También puedes encontrar imitaciones del Upright Go en Internet.

¿Hay evidencias de que los correctores de postura funcionen?

No muchas. Una revisión de 2019, publicada en la revista Scandinavian Journal of Pain, recopiló los resultados de 6 estudios que evaluaron las camisetas correctoras de postura. Los investigadores encontraron pruebas que sugieren que las camisetas correctoras de postura sí cambian la postura de una persona, y podrían ayudar a aliviar el dolor y las molestias, e incluso aumentar los niveles de energía y productividad. Pero los estudios presentaban algunos problemas importantes, afirma J.P. Caneiro, fisioterapeuta e investigador de la Universidad Curtin de Perth (Australia) y uno de los autores de la revisión.

Por un lado, los 6 estudios no pudieron evaluar adecuadamente hasta qué punto los correctores de postura aliviaban el dolor porque las personas que participaron no sufrían dolor. “Esa es una falla grande en sí misma”, dice Canerio, “porque si estás tratando de impulsar algo que corregirá tu postura y te dará alivio del dolor y mejorará tu función, debes incluir a personas que tienen esos problemas en primer lugar para asegurarte de que estás creando un cambio”.

En general, los científicos determinaron que la calidad de la investigación sobre las camisetas correctoras de postura era, en general, baja, lo que hace que las conclusiones de esos estudios sean un poco dudosas. ¿Cuál es la conclusión? Actualmente no hay pruebas de buena calidad que respalden la recomendación de camisetas para corregir la postura, dice Caneiro, “especialmente como estrategia de tratamiento del dolor musculoesquelético”.

Las evidencias también son escasas cuando se trata de dispositivos electrónicos.

Upright, que fabrica el dispositivo que se usa con la ropa Upright Go, solo cita un estudio revisado por expertos que demuestre un beneficio de su dispositivo. En ese estudio, publicado en 2020 en Applied Psychophysiology and Biofeedback, participaron 26 estudiantes universitarios, 13 de los cuales decidieron probar el dispositivo Upright y 13 no. Los que lo utilizaron declararon sentir más energía y menos fatiga. Pero el estudio, realizado con un pequeño grupo de jóvenes, no evaluó el dolor ni empleó ninguna medida objetiva de la postura. (Upright no respondió a la solicitud de comentarios).

Varios expertos con los que hablé señalaron que la falta de pruebas no significa que estos dispositivos sean inútiles para todos, sino que los científicos aún no han podido demostrar que sean útiles para muchas personas.

Aun así, algunas personas podrían beneficiarse. Mayur Jivanjee, fisioterapeuta musculoesquelético y vestibular de Melbourne (Australia), explica que, por ejemplo, una férula ortopédica o un dispositivo para llevar puesto te recordarán que debes mantener la columna vertebral en una posición neutra mientras trabajas.

¿Se recomiendan los correctores de postura a cualquiera?

Según la investigación, sí. Hay un ámbito en el que los corsés correctores de la postura están bien respaldados por la evidencia, y es el de los niños que padecen escoliosis, una curvatura de la columna vertebral.

Según la Sociedad de Investigación sobre la Escoliosis (Scoliosis Research Society), existen pruebas sólidas de que el uso de un corsé ortopédico puede ayudar a reducir el riesgo de que la curvatura de la columna empeore en niños que aún están creciendo y cuya columna vertebral no ha terminado de madurar. Por lo general, las personas trabajan con profesionales médicos para encontrar el tipo y el ajuste adecuados para este tipo de corsé. (No son necesariamente los mismos que los consumidores pueden conseguir fácilmente en Internet).

Sin embargo, una vez que la persona dejó de crecer, el corsé ya no se recomienda como tratamiento de la escoliosis, puesto que no impedirá que la curvatura de la columna empeore, según UpToDate de Wolters Kluwer, una herramienta de toma de decisiones para médicos.

¿Hay desventajas potenciales al probar un corrector de postura?

Sí. Por supuesto, el costo de estos dispositivos es una. Podrías estar gastando dinero sin muchas garantías de beneficio.

Además, Jivanjee señala que es posible que un corsé ortopédico fomente posiciones extremas, por lo que no recomienda llevarlo todo el día o incluso más de 1 o 2 horas seguidas.

Al doctor Eugene Wai, cirujano de columna y profesor asociado de cirugía ortopédica en la Universidad de Ottawa, le preocupa otro tipo de daño, al menos en lo que respecta a los corsés de postura física. Para las personas que luchan contra el dolor de espalda, la debilidad y la tensión muscular pueden ser un problema más relevante que simplemente su postura. Con un corsé ortopédico, dice Wai, “el peligro es que las personas podrían desarrollar dependencia, y entonces en realidad eso podría conducir a un empeoramiento de la debilidad”. Más debilidad, dice, podría exacerbar el dolor de espalda, en lugar de ayudar.

¿Una mala postura provoca dolor de espalda?

Esta es una pregunta importante que se esconde tras algunas de las promesas de los correctores de postura, y la respuesta es que nadie lo sabe con certeza.

“No creo que tengamos buenas evidencias de que una mala postura provoque dolor de espalda crónico”, afirma Wai. Él es coautor de un estudio publicado en 2010 en The Spine Journal que revisa los estudios existentes sobre trabajadores que deben adoptar posturas incómodas en el trabajo (un ejemplo: los limpiadores de alcantarillas en Dinamarca que tenían que encorvarse para trabajar en túneles estrechos de alcantarillado). Los investigadores encontraron pocas evidencias que respalden la idea de que las posturas forzadas causan dolor de espalda.

Pero otros análisis, que también sintetizan los estudios existentes, han constatado lo contrario. Por ejemplo, un análisis de 2012 publicado en el American Journal of Public Health encontró que las personas cuyo trabajo requería posturas no neutras de la espalda (junto con otros tipos de esfuerzo, como levantar objetos) tenían más probabilidades de sufrir dolor lumbar.

En 2020, los investigadores que escriben en el Journal of Biomechanics intentaron reunir los resultados de múltiples análisis de las pruebas sobre la postura y el esfuerzo físico. ¿Cuál es la conclusión? Los resultados contradictorios significan que, en la actualidad, no hay consenso sobre la medida en que las posturas y otros factores físicos (estar sentado, estar de pie, levantar peso, agacharse, girar, etc.) contribuyen al desarrollo del dolor de espalda.

El dolor de espalda en sí es complicado y no se entiende del todo, señala Dino Samartzis, DSc, profesor asociado del Departamento de Cirugía Ortopédica del Centro Médico de la Universidad Rush de Chicago. Señala que pruebas recientes demuestran que factores como la genética, la demografía, la situación socioeconómica e incluso el microbioma también pueden influir potencialmente en el riesgo de que una persona desarrolle un problema de dolor.

¿Necesitas realmente corregir tu postura?

No necesariamente. El supuesto subyacente de los dispositivos de corrección de postura: la idea de que podría existir una postura “correcta” que todo el mundo debería tratar de alcanzar, puede no estar tan claro.

Para algunos proveedores, como Jivanjee, la dicotomía entre buena y mala postura no es especialmente útil. Recomienda posturas o movimientos diferentes a cada persona, “en función de su patrón de trabajo, las dimensiones de su cuerpo y su historial de lesiones”, afirma.

Varios de los expertos con los que hablé hicieron hincapié en este mismo punto: que la postura correcta para ti puede no parecerse a la de otra persona, o a lo que tú consideras una “buena” postura en general. Beadnell, de OHSU, explica que sí, que algunas personas que sufren dolor de espalda podrían beneficiarse de adoptar una postura menos encorvada cuando se sientan en su escritorio, por ejemplo.

Por otro lado, a algunas personas les convendría relajarse un poco. “Hay personas que se sientan muy erguidas o tienen lo que podríamos considerar una postura realmente buena. Y por lo general, se trata de personas que han estado en el ejército o han estudiado danza, sobre todo ballet o gimnasia, y que corrigen en exceso su postura”, explica. “Y para ellos estar en una posición más encorvada es en realidad una posición mucho mejor”.

Hay otro beneficio potencial de adoptar una postura más erguida, según algunas investigaciones, y tiene que ver con tu estado de ánimo. Hay pruebas claras, por ejemplo, de que las posturas más decaídas o encorvadas pueden indicar un mal estado de ánimo, e incluso pueden utilizarse para ayudar a diagnosticar la depresión. Algunas investigaciones sugieren que la relación también puede ir en la dirección opuesta: adoptar posturas más erguidas podría ayudar a mejorar el estado de ánimo.

¿Qué debes hacer para proteger tu espalda?

Relajarte por tener una postura perfecta no significa desechar todos los principios de, por ejemplo, sentarte bien en el trabajo. Consulté a Paul Ritchey, DrPH, uno de los expertos en ergonomía de Consumer Reports, para que me lo aclare. Está de acuerdo en que probablemente no haya una postura perfecta para todos. Pero aún hay cosas que puedes hacer para evitar dolores, tensiones y molestias en la espalda cuando trabajas.

Haz que tu espacio de trabajo sea más ergonómico. Ritchey sugiere acondicionar el espacio de trabajo de modo que la espalda, y el resto de las articulaciones, se mantengan en una posición neutra o, mejor dicho, en una zona neutra (ya que no existe una posición exacta que garantice una postura perfecta).

La ventaja de dejar que la espalda adopte su curva natural en forma de S es que así se ejerce la menor tensión posible sobre las articulaciones, los discos intervertebrales (el material blando y flexible que se encuentra entre los huesos de la columna vertebral) y los músculos, y se evita la fatiga. Esto no es lo mismo que el simple consejo de “siéntate derecho”. Por ejemplo, los ergonomistas suelen recomendar utilizar una silla de oficina de calidad que se ajuste al cuerpo y sentarse con una ligera reclinación para ayudar a sostener la espalda en una postura neutra, en lugar de confiar únicamente en los músculos del tronco.

Presta atención a tu comodidad. Ritchey recomienda prestar atención a cómo se siente tu cuerpo, sea cual sea la postura. “En la oficina y en la vida cotidiana, como cuando usas un teléfono inteligente, es fácil ignorar una molestia persistente”, dice. Pero lo mejor es no ignorar esas pequeñas molestias o dolores, y en su lugar tratar de encontrar una manera de sentirte más cómodo.

No permanezcas en la misma posición todo el día. Todos los expertos con los que hablé insistieron en que moverte con frecuencia y cambiar de postura a lo largo del día es más importante que adoptar una postura correcta.

Moverte ayuda a nutrir tu cuerpo. Hace que la sangre fluya, enviando nutrientes a los músculos y a los discos de la columna vertebral, dice Ritchey. Un principio clave de la ergonomía es que, sea cual sea la postura en la que trabajes, debes intentar levantarte, estirarte y moverte, aunque solo sea durante 1 o 2 minutos, varias veces al día, idealmente cada 30 minutos.

Esto también puede ayudar si estás experimentando un dolor que te preocupa que empeore, dice Caneiro. “Hay pruebas de que las personas con dolor persistente son más rígidas y se mueven menos”, dice, pero congelarte y ponerte más rígido puede ser contraproducente. “Hay pruebas de que adoptar ese enfoque de movimiento relajado realmente proporciona a las personas una reducción del dolor y una mejora en la función”.

Debes saber cuándo llamar a un profesional. Si padeces dolor crónico, lo mejor es que visites a un profesional que pueda ayudarte a averiguar qué puede estar causándolo y qué puedes hacer para solucionarlo. Es probable que la solución tenga más matices que la promesa simplista de un dispositivo corrector de la postura, afirma Beadnell.

Ejercítate regularmente. Los músculos centrales y del tronco ayudan a sostener la espalda, por lo que es importante mantenerlos en buen estado. Aunque puedas pensar que eso significa que tienes que hacer abdominales todos los días, en realidad hay una gran variedad de ejercicios que te ayudarán, dice Wai. “Casi cualquier forma de ejercicio vertical también servirá para fortalecer el tronco”.

