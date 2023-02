Agenda de eventos: qué hacer este fin de semana

Super Nintendo World abre sus puertas

La espera terminó para los fanáticos del peculiar videojuego liderado por Mario Bros. Super Nintendo World, una de las atracciones más grandes y con más interacción del mundo, abrirá sus puertas mañana viernes en Universal Studios (100 Universal City Dr., Los Angeles), y cuenta con una combinación de realidad aumentada con tecnología de proyección mapeada. Su avanzada tecnología, que permite que sus escenarios reales se muevan a lo largo de una pista, marca la llegada del primer Super Nintendo World a Estados Unidos. La gran superficie que abarca esta atracción está diseñada para transportar a los visitantes al mundo de Mario, Luigi, la Princesa Peach y al Mushroom Kingdom.

La experiencia consiste en ingresar al Cano Verde y llegar al área temática de Super Nintendo World, donde los visitantes encontrarán el Mario Kart: Bowser’s Challenge, ubicado dentro del Bowse’s Castle. De ahí se recrearán de forma multidimensional y multisensorial los entornos de los juegos de Mario Kart. Los visitantes subirán a un vehículo y a la señal comenzarán la carrera para competir por la copa. Para todas las edades. Boletos para el parque desde $109. Informes universalstudioshollywood.com.

Foto: Universal Studios

Los Teme en el Kia

Los hermanos Gustavo y Adolfo Ángel, integrantes de Los Temerarios, regresan a la ciudad para ofrecer dos shows en el Kia Forum (3900 W. Manchester Blvd., Inglewood). Los conciertos, originalmente agendos para el viernes y sábado, se transfirieron a hoy jueves y mañana viernes. El grupo está de gira por varias ciudades del país, donde presenta gran parte del repertorio que ha creado desde 1977, cuando la banda de música romántica fue creada. A las 8 pm ambos días. Boletos desde $69. Informes ticketmaster.com.

Foto: Archivo

Concierto noventero

Artistas como Kabah, Sentidos Opuestos, Magneto, Lynda, Caló y Benny Ibarra con parte del 90s Pop Tour, que llegará al teatro Youtube (1011 Stadium Dr., Inglewood) este fin de semana. Estos intérpretes, todos de México, tuvieron su apogeo en la década de los noventas, y de ahí el nombre de la gira. Viernes 8 pm. Boletos desde $139. Informes ticketmaster.com.

Foto: Archivo

Show de Conriquez

Con temas como “Me metí en el ruedo” y “Hasta el día de hoy”, Luis R. Conríquez se ha convertido en una sensación de la música regional mexicana. Estará en la ciudad para presentarse en la arena Crypto.com (1111 S. Figueroa St., Los Angeles) con su gira LR. El cantante sonorense promete cantar dos horas completas. Viernes 8 pm. Boletos desde $75. Informes axs.com.

Foto: Archivo

Globetrotters en acción

La tropa de basquetbolistas que hacen todo tipo de malabares con el balón, los Harlem Globetrotters, llegará a la arena Crypto.com (1111 S. Figueroa St., Los Angeles) para ofrecer su impresionante show. En esta ocasión, el equipo trae nuevas hazañas y más trucos con la pelota. Domingo 2 pm. Boletos desde $29. Informes axs.com.

Foto: Archivo

Música tradicional

La serie de música Sounds of L.A., que presenta el museo Getty (1200 Getty Center Dr., Los Angeles), presenta en esta ocasión a las bandas de música tradicional mexicana Los Cenzontles y Los Originarios del Plan. La primera se distingue por interpretar música veracruzana, mientras que la segunda es conocida por tocar el arpa grande. Sábado 6 pm, y domingo 3 pm. Entrada gratuita; se necesita reservación. Informes getty.edu.

Foto: Archivo

Cocina con las abuelas

El Skirball Cultural Center (2701 N. Sepulveda Blvd., Los Angeles) proyectará Las Abuelitas Kitchen, un documental corto que cuenta cómo las abuelas mexicanas han perpetuado en Estados Unidos siglos de tradición culinaria. Durante el evento habrá una charla, pruebas de comida, una pequeña exhibición que comparte las historias de las abuelas, artefactos de la cocina mexicana y otros objetos que resaltan el significado de la cocina mexicana. Estarán presentes algunas de estas abuelas. Domingo 4 pm. Boletos desde $20. Informes skirball.org.

Debut de danza

El Luminario Ballet de Los Angeles hará su debut en el Wallis Annenberg Center for the Performing Arts (9390 N. Santa Monica Blvd., Beverly Hills) con su repertorio de ballet, danza aérea y danza moderna. Los dos programas incluyen las piezas Heroes, Sheroes, and Eros y The Last Supper, la historia de Jesús, Judas y María Magdalena que visitan el festival de Coachella en 2017. Viernes y sábado 7:30 pm. Boletos desde $10. Informes thewallis.org.

Foto: Cortesía

Exhibición en el Academy

El Academy Museum of Motion Pictures (6067 Wilshire Blvd., Los Angeles) inaugurará Significant Movies and Moviemakers: Lourdes Portillo, una exhibición que resalta la vida y carrera de esta documentalista, artista visual, periodista y activista chicana. Nacida en Chihuahua, México, y criada en Los Angeles, los documentales de Portillo mezclan formas de narración experimentales y tradicionales que se enfocan en temas de identidad y justicia social en Estados Unidos y América Latina. Con objetos originales, fotografías e instalaciones. Del domingo al 17 de marzo. Boletos desde $15; gratis menores de 17 años. Informes academymuseum.org.