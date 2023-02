Comisión Federal de Comercio reportó más de $1,300 millones de dólares en pérdidas por “estafas románticas”

En un reciente informe de la Comisión Federal de Comercio se reportó más de $1,300 millones de dólares en pérdidas tras lo que se ha denominado “estafas románticas” que hasta la fecha ha afectado a cerca de 70,000 personas en Estados Unidos.

De acuerdo con la agencia en el 2022, los “estafadores románticos” como ahora se les llama lograron robar hasta más de $4,400 mil dólares por víctima según el reporte del FBI. Los presuntos delincuentes crean un perfil en línea en aplicaciones de cita donde se ganan la confianza de las personas luego entre engaños y manipulación la roban.

Según el comunicado de la FTC, el año pasado más del 40% de las personas perdió dinero con este modus operandi, además detalló que los “estafadores románticos” usaron aplicaciones de mensajería instantánea como Google Chat, Telegram y WhatsApp.

La FTC también especificó en el informe que el 18% de los estafadores usan engaños como enseñar a invertir en bolsas de valores o criptomoneda, otros afirman que están en el ejército, el 24% dice ser enfermo o estar en la cárcel, mientras que el 12% usa el chantaje como método para pedir dinero.

En el desarrollo de las investigaciones de la Comisión Federal de Comercio, el 20% de las víctimas usaban criptomoneda como una forma de pago a los estafadores, el 24% les daban tarjetas de regalo y el 14% les hacían transferencias bancarias. En este sentido, el 60% de las pérdidas totales fueron por criptos y traspasos bancarios.

Por lo tanto, la Comisión Federal de Comercio da a conocer algunas técnicas para detectar si está siendo víctima de estafa. En primer lugar, no confiar en personas que insistan en invertir o le soliciten ayuda de manera virtual sin tener la plena certeza que es legítimo. En segundo lugar, recomienda no enviar dinero por paquetes sin conocer su procedencia y finalmente investigar la identidad de la persona con la que está conversando y verificar si es real o no.

