Hugh Jackman reveló que va a terapia para sanar un trauma infantil

Hugh Jackman en definitiva es una de las figuras masculinas que saben dominar las cámaras y las alfombras rojas, pero detrás de esa confianza hay una persona vulnerable.

El actor australiano reveló que está asistiendo a terapia para sanar un trauma infantil, para así mejorar su relación con su esposa y sus dos hijos.

Jackman, de 54 años, tuvo una infancia muy precaria, ya que su madre lo abandonó a los 8 años por una “depresión posparto no diagnosticada”, dejándolo con su padre y sus hermanos en Sidney.

Este trauma y la muerte de su padre, hace un poco más de un año, han llevado a Jacman a visitar a un terapeuta.

“Empecé a tratarme recientemente. Me está ayudando mucho... Todos necesitamos un refugio”, declaró el conocido “Wolverine”a la revista Who. “Tener a alguien inteligente a tu lado, que esté un poco alejado de tu mundo, puede ser realmente útil (…) Lo más importante es que me está ayudando a relacionarme más y mejor con las personas que amo en mi vida, y realmente entender y vivir en sus zapatos” destacó.

Jackman actualmente tiene una buena relación con su madre, pero ha confesado que pasó muchos años sintiendo muy ira hacia ella.

“Puedo recordar la mañana que se fue. Recuerdo verla con una toalla enrollada en la cabeza y diciéndome adiós. Me fui al colegio y cuando regresé no había nadie en casa”, habló entre lágrimas el actor en una emotiva entrevista realizada en 2012.

El actor aseguró que nunca pensó en terapia, pero tras participar en la película “The Son”, donde es el padre de un adolescente con graves problemas, sintió la necesidad de sanar heridas que creía superadas.

