Selena Gomez trabaja ya en su nuevo álbum y promete que será “muy pop”

Selena Gomez está disfrutando mucho del éxito de su documental “My mind and me” y de la serie de televisión “Only murders in the building”, pero no olvida que ante todo es cantante, por lo que desde hace tiempo trabaja en el estudio de grabación para tener listo su próximo álbum, que saldrá a la venta este mismo año.

En una reciente entrevista que dio a la revista Vanity Fair la artista de 30 años dio algunos detalles del contenido de sus nuevas canciones: “La música que estoy haciendo ahora es sobre cosas reales por las que estoy pasando. Es realmente un pop poderoso, fuerte. El tema (de las canciones) generalmente es la libertad, liberarse de las relaciones, liberarse de la oscuridad”.

A pesar de que le gusta mucho hacer temas bailables que encantan a sus fans, Gomez también se sinceró y dijo que hay otro género de música que es su favorito: “Si por mí fuera, probablemente escribiría baladas toda mi vida, pero quiero producir música que haga sonreír a la gente”. No se sabe aún la fecha de estreno del álbum, pero será la primera produccion de Selena totalmente en inglés desde Rare, que en 2020 ocupó el número 1 del Top 200 de Billboard.

