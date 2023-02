¿Te ahorrará dinero un auto eléctrico?

Calculamos los costos de energía, los créditos fiscales y los descuentos ocultos, y tenemos la respuesta.

By Keith Barry

Evalución de datos por Anita Lam

Los vehículos eléctricos (EV por sus siglas en inglés) tienen mucho a su favor. Generan menos emisiones de gases de efecto invernadero que los autos de gasolina, y su aceleración rápida y silenciosa significa que también son divertidos de conducir. Por lo tanto, no es de extrañar que las ventas de estos coches estén creciendo (5.3% de las ventas de autos nuevos en los Estados Unidos en 2022, frente al 3% en 2021, según la firma de investigación automotriz Wards Intelligence), mientras que las ventas de vehículos de gasolina convencionales disminuyeron.

Pero los precios de venta siguen siendo un problema. La mayoría de los vehículos eléctricos nuevos son modelos de lujo con un precio de venta promedio de más de $61,000, aproximadamente $12,000 más que el promedio de la industria. Los compradores de vehículos eléctricos también deben calcular cuánto costará conducir un auto eléctrico, incluidas las exenciones de impuestos y las tarifas de electricidad. Y eso puede variar según el lugar donde vivas, el vehículo que elijas, si compras o rentas, e incluso tus ingresos anuales. “Calcular cuánto costará un EV puede ser complejo, pero vale la pena hacer las cuentas antes de realizar una compra tan importante”, dice Jake Fisher, director principal de pruebas de automóviles en Consumer Reports. “Un EV puede tener sentido financiero para muchos compradores, pero algunos podrían estar mejor con un híbrido de bajo consumo de combustible”, añade.

Para ayudarte a comprender mejor los costos y los ahorros de un EV, CR te guiará a través de cómo comprar uno ahorrando dinero en cada paso.

1. Factor de confiabilidad

Por qué es importante: Los comentarios de los miembros de CR que poseen vehículos eléctricos sugieren que la confiabilidad es una preocupación especialmente importante cuando se opta por la electricidad. En teoría, debido a que los vehículos eléctricos carecen de motores, transmisiones complejas y sistemas de combustible o de escape, su mantenimiento debería costar menos que los vehículos de gasolina. En teoríaa, eso es cierto: un estudio de CR de 2020 descubrió que los autos eléctricos reducen los costos de reparación y mantenimiento en un 50% en comparación con los autos de gasolina similares. Podrías ahorrar cientos de dólares al año, pero tu ahorro real dependerá del automóvil.

Cómo ahorrar: “Los vehículos eléctricos se basan en una nueva tecnología y algunos fabricantes de automóviles recién están haciendo sus primeras incursiones en el mercado de los autos eléctricos”, dice Fisher. “Las empresas podrían no tener tiempo de resolver todos los problemas de producción y diseño”, agrega. Como resultado, los vehículos eléctricos nuevos podrían tener más problemas al principio. Por ejemplo, algunos coches eléctricos de Audi, Chevrolet y Hyundai tuvieron problemas con la batería en sus primeros años de fabricación. Si bien todos se han resuelto desde entonces, tomó tiempo solucionarlos.

Para compensar, los autos eléctricos ofrecen garantías generosas en piezas como baterías y transmisiones eléctricas (generalmente alrededor de ocho años o 100,000 millas). Para reducir la posibilidad de problemas, Fisher sugiere comenzar con la lista de vehículos eléctricos recomendados de CR y, como es nuestro consejo para los coches de gasolina: opta por los que han estado en el mercado durante al menos dos años. “Tesla y Nissan han producido autos eléctricos a gran escala durante más de una década, y el Model 3 y el Leaf tienen muy pocos problemas con baterías, motores eléctricos o carga”, asegura.

Recuerda: los elementos extra complicados pueden causar problemas tanto en los automóviles de gasolina como en los eléctricos. Por ejemplo, los problemas con los complicados componentes electrónicos del Tesla Model X son en parte la razón por la cual este costoso vehículo eléctrico (de $109,990 a $119,990) tiene una confiabilidad pronosticada por debajo del promedio.

2. Calcula tu ahorro de combustible

Por qué es importante: El costo de la electricidad para cargar un EV es casi siempre cientos de dólares menos por año que el gasto de combustible para un vehículo similar de gasolina. Pero saber exactamente cuánto puede variar depende de la tarifa de electricidad y los precios del gas en donde vivas. Por ejemplo, la electricidad puede costar el doble por kilovatio-hora (kWh) en Connecticut que en Oregón.

Cómo ahorrar: Averiguar los costos de energía de un EV es mucho más complejo que hacer lo mismo con un automóvil de gasolina. Pero el Centro de Datos de Combustibles Alternativos del Departamento de Energía tiene una calculadora fácil de usar en afdc.energy.gov/calc.

Y es útil tener en cuenta algunos principios generales. Por ejemplo, si vives en un lugar con altos precios de gasolina y bajos costos de electricidad, como la costa oeste, un vehículo eléctrico casi siempre será menos costoso de operar que un auto convencional o híbrido. Pero en Nueva Inglaterra, donde los precios de la gasolina son más bajos y los precios de la electricidad son generalmente más altos que en el oeste, esos ahorros pueden ser insignificantes e inclinar la balanza a favor de un híbrido de gasolina y electricidad con un precio de compra menos costoso.

“Dependiendo de los costos locales de gas y electricidad, los híbridos pueden tener más sentido financiero que los EV para algunos compradores, especialmente porque muchos tienen una excelente confiabilidad a largo plazo”, asegura Fisher. Antes de decidir si comprar un EV, averigua si tu compañía de servicios públicos ofrece carga con descuento “fuera de las horas pico” o si hay carga gratuita disponible en el trabajo o en tu vecindario. Algunos fabricantes de automóviles, incluidos Hyundai, Kia, Toyota y Volkswagen, ofrecen acceso gratuito a ciertos cargadores públicos de alta velocidad durante algunos años después de la compra del coche.

3. Consulta los créditos fiscales

Por qué es importante: La Ley de Reducción de la Inflación (IRA por sus siglas en inglés), promulgada el año pasado, amplía algunos créditos fiscales disponibles para los compradores de vehículos eléctricos, pero reduce o elimina otros. (Para conocer las últimas novedades sobre el programa y la elegibilidad, visita CR.org/evcredits.)

Cómo ahorrar: Los créditos de hasta $7,500 dependen del lugar de fabricación del vehículo, su precio y los ingresos del comprador. Ahora, los vehículos eléctricos usados también pueden obtener un crédito fiscal de hasta $4,000.

Precio: Para calificar, un EV nuevo debe tener un precio de venta sugerido por el fabricante (MSRP por sus siglas en inglés) de menos de $55,000 para sedanes y wagons y $80,000 para SUVs, camionetas y camiones (independientemente de los descuentos del concesionario).

“Nosotros también estamos viendo que algunos fabricantes de automóviles, como Tesla, rebajan los precios para que sus vehículos eléctricos puedan calificar para los incentivos de IRA”, dice Quinta Warren, directora asociada de políticas de sustentabilidad de CR.

Dónde se ha ensamblado: Los vehículos nuevos ensamblados fuera de América del Norte, incluidos el Hyundai Ioniq 5 y el Kia EV6 2023, no califican para un crédito fiscal. Y los compradores podrían obtener menos del crédito completo de $7,500 dependiendo de dónde provengan las baterías y los componentes eléctricos de un EV. La pegatina de la ventana de un automóvil muestra dónde se hizo.

Ingreso: Los compradores de coches nuevos deben tener un ingreso bruto anual inferior a $150,000 para un solo contribuyente y $300,000 para parejas casadas que presentan declaraciones conjuntas.

4. Busca reembolsos

Por qué es importante: Además de los créditos fiscales federales, los compradores de EV pueden potencialmente ahorrar miles de dólares gracias a las exenciones de impuestos estatales para los compradores de automóviles, y conseguir tarifas eléctricas más bajas para que los propietarios de EV carguen en casa en ciertos momentos, incluso descuentos en la instalación de un cargador en el hogar. A partir de julio de 2021, dichos incentivos existen en 47 estados y el Distrito de Columbia, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales.

Cómo ahorrar: El buscador de ahorros para vehículos eléctricos de CR detalla lo que puede estar disponible para ti según el lugar donde vivas. Por ejemplo, los residentes de Pasadena, California, podrían calificar para una tarifa de $500 de reembolso de su compañía de servicios públicos si compran o rentan su carro en un concesionario local, más un reembolso de $600 y tarifas eléctricas con descuento según el cargador que compren y cuándo lo conecten. Los propietarios de vehículos eléctricos en Orlando, Florida, pueden recuperar $200 de su proveedor de energía. Y Massachusetts ofrece un generoso crédito fiscal estatal de $3,500 en algunos vehículos eléctricos. “Una encuesta reciente de CR mostró que casi la mitad de los estadounidenses no conocen los incentivos disponibles para ellos”, explica Chris Harto, analista principal de políticas de transporte y energía de CR. “Incluso si vives en un estado que no pensarías que tiene incentivos, puedes sorprenderte con lo que está disponible”, agrega.

5. Considera rentar

Los concesionarios o las empresas de arrendamiento pueden obtener un incentivo comercial de $ 7,500 por cada EV que alquilen, incluso si no califica para obtener un incentivo si se vende a una persona. Eso significa que esos vehículos rentados no están sujetos a la mayoría de las restricciones que se aplican a las compras de autos eléctricos.

Cómo ahorrar: Si ganas demasiado como para calificar para un crédito fiscal, el coche que deseas es demasiado costoso o el vehículo no se fabrica en América del Norte, considera rentar en lugar de comprar. El concesionario puede transferirte sus ahorros al reducir el precio total negociado del vehículo en el que se basa la renta. “Si estás rentando un automóvil, asegúrate de solicitar una factura detallada que muestre dónde se aplicó el crédito fiscal”, dice Gabe Shenhar, director asociado del centro de pruebas de automóviles de CR. “Y asegúrate de que el concesionario no haya aumentado el precio para compensar la diferencia”, dice.

Autos de gasolina vs. autos eléctricos: Comparación en el ahorro

Comparamos cuatro populares vehículos eléctricos bien equipados con sus competidores de gasolina o híbridos para ver cuánto pagarías en gasolina o electricidad (si lo cargas en casa) manejando 12,000 millas al año. Tras contabilizar los créditos fiscales, además comparamos los costos generales en diferentes estados que son representativos de las tendencias nacionales de los precios de la energía. A partir de estas gráficas, puedes hacerte una idea de si un coche eléctrico podría ahorrarte dinero. La reparación y el mantenimiento de los EV también pueden costar menos, pero no hemos incluido esos ahorros aquí porque la cantidad exacta diferirá de un modelo a otro. Siempre que fue posible, incluimos carros de la lista de vehículos eléctricos recomendados de CR.

Los cálculos mostrados a continuación se basan en 48 mpg para el Toyota Corolla y 3.23 mi/kWh para el Nissan Leaf; 29 mpg para el BMW 330i y 3.33 mi/kWh para el Tesla Model 3; 35 mpg para el Hyundai Tucson y 2.94 mi/kWh para el Hyundai Ioniq 5; y 20 mpg para el Ford F-150 Hybrid y 2.08 mi/kWh para el Ford F-150 Lightning.

Los cálculos dan por hecho que los compradores calificarían a los créditos fiscales federales y estatales más comunes y que los vehículos calificarían al menos para un crédito fiscal federal parcial de $3,750.

Fuente: Precios del gas: AAA; precios de la electricidad: Administración de Información Energética de los Estados Unidos; calificaciones de MPG: CR; calificaciones de eficiencia EV: fueleconomy.gov.

Ganador en auto pequeño: Toyota Corolla Hybrid

El Nissan Leaf SV Plus construido en Tennessee califica para al menos $3,750 en créditos fiscales federales y quizás también en créditos estatales. Pero cuesta mucho más que un Corolla Hybrid y dicho de antemano, no hay ninguna situación en la que el Nissan eléctrico compense su mayor costo sobre el Toyota híbrido entre impuestos y ahorros de combustible. Eso se debe en gran parte a que el Corolla Hybrid es muy eficiente y obtiene 48 mpg en general en nuestras pruebas. Ten en cuenta que, en algunos estados, la compra de un modelo base Leaf cuesta menos que un Corolla Hybrid después de los incentivos fiscales, lo que te ahorraría dinero de inmediato, pero tiene un rango de manejo mucho más corto que el Leaf Plus.

Ganador del sedán deportivo: Tesla Model 3 (AWD)

El Tesla Model 3 no solo es más rápido y ecológico que un BMW Serie 3 equipado de manera similar, sino que también cuesta menos. Después de un crédito fiscal federal, un Model 3 con tracción total podría ahorrarles a los compradores al menos $2,755 al momento de la compra, y esos ahorros continuarían cada vez que lo enchufas, sumando alrededor de $8,000 durante un período de cinco años. Aunque el andar entrecortado del Tesla y los controles del automóvil distraen la atención y perjudican su puntaje general, el Model 3 sigue siendo una excelente opción. “El Model 3 está repleto de tecnología, y su aceleración rápida y manejo ágil avergüenzan a muchos autos deportivos”, dice Jake Fisher de CR. “Por eso, los significativos ahorros de los costos de combustible son solo la cereza del pastel”, añade.

Ganador del SUV pequeño: Hyundai Tucson Hybrid

Si vas a comprar un SUV pequeño, podría tener sentido comprar un híbrido en lugar de un vehículo eléctrico total. Nos gusta el Tucson Hybrid, que obtiene 35 mpg en general. “Los SUV pequeños son el corazón del mercado, pero los consumidores realmente no tienen una opción asequible y confiable cuando se trata de comprar una versión eléctrica”, dice Fisher. (El Chevrolet Bolt EUV y el Volkswagen ID.4 cuestan menos que el Hyundai Ioniq 5, pero los problemas de confiabilidad significan que no son recomendados por CR). El Ioniq 5 no se fabrica en los Estados Unidos, por lo que no califica para un crédito fiscal federal, aunque los créditos fiscales estatales ayudan. La renta también podría hacer que el Ioniq 5 sea más asequible.

Camioneta pick up ganadora: Ford F-150 Lightning

Si vives en una región con precios de gasolina relativamente altos y costos de electricidad bajos, una camioneta Ford F-150 Lightning Extended Range bien equipada podría ahorrarte suficiente dinero solo en combustible como para que comprar un carro eléctrico más costoso sea una mejor opción que un híbrido de una versión similar, que solo obtiene 20 mpg en general. “Debido a que las camionetas usan mucha gasolina, la electricidad puede ahorrarles a los compradores de estos autos una cantidad sustancial”, comenta Fisher. El MSRP (precio de venta sugerido por el fabricante) del modelo de rango extendido está un poco por encima del límite de $80,000 para calificar a un crédito fiscal federal, pero una versión menos costosa del F-150 Lightning, que viene con una batería estándar de 240 millas de alcance, puede ser elegible tanto para el crédito federal como créditos estatales, para que puedas comenzar a ahorrar incluso desde antes.

Nota del editor: Este artículo también se publicó en la edición de abril de 2023 de la revista Consumer Reports.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.