La carta de tarot para la semana del 20 al 26 de febrero 2023

El tarot es una herramienta que puede ayudar a saber qué depara el futuro para este 2023. Nada mejor que empezar una nueva semana con un consejo, un consejo, que nos aclare o nos dé luz para los días por venir y así estar más tranquilos, tranquilas, de los pasos o decisiones que se nos presenten en los próximos días.

Ahora, tomate un minuto, cierra los ojos y respira profundo, deja que llegue un número del uno al tres a tu mente, cuando el número llegue, abre los ojos tranquilamente, ahora, baja la mirada y lee lo que el tarot te quiere aconsejar para esta nueva semana.

1. La Fuerza

1. La Fuerza: Eres más fuerte de lo que siquiera imaginas. Serán días en donde te sorprenderá la gran fortaleza que guardas en tu interior, harás recapitulación de todos y cada uno de los momentos por lo que has pasado y sabrás que, gracias al guerrero, la guerrera que llevas dentro estas donde estas y que cada paso que das en firme, valiente y fuerte. Es momento adecuado para seguir fortaleciendo tu vida, asegurar el futuro. La seguridad con que te mueves es asombrosa y de gran crecimiento laboral y económico. Tiempo para hacer crecer negocio propio, tiempo para que pongas en marcha cualquier emprendimiento. Tu salud es plena, la vitalidad es grande y poderosa, tu brillo es causa de asombro.

2. El Juicio

2. El Juicio: Una semana llena de expectativas, tienes todas las oportunidades para hacer cambios profundos, morir o renacer, así que no importa que tengas que volver a recorrer un camino ya antes andado, el chiste es que ahora lo harás con un intenso aprendizaje y llegarás sin obstáculos y feliz a la meta. Es una gran semana para reparar los daños que hayas hecho en el pasado, ya sea, con palabras o con actos, no dudes en ningún momento y pide perdón, sentirás un gran alivio con solo decirlo. Pero también es un gran momento para pedirte perdón por haber sido tan severo, estricto y tan duro contigo mismo, pídete perdón, y camina al nuevo amanecer. Nuevas oportunidades se avecinan, puede ser un gran crecimiento espiritual o un gran crecimiento en lo profesional, pero cualquiera que sea el cambio que se te presente te lo mereces, trabajaste por él, fuiste rudo contigo para poder obtener esta gran evolución, disfruta del momento y felicítate. Es momento de danzar a tu ritmo, de solamente escuchar a donde te lleva el corazón, y por eso mismo, en el amor esta semana tendrás claras las cosas que quieres, recobras el equilibrio y pondrás las cartas sobre la mesa, para decir que no te gusta y que si, solo así podrás llegar a acuerdos de pareja y seguir funcionando como par, pero sea cual sea la decisión que tomen, será para el bien común.

3. Seis de Copas

3. Seis de Copas: Sentirás que el tiempo no te alcanza, que se va tan rápido y sin avanzar todo lo que quieres, quisieras que el día tuviera más horas y tendrás momentos en lo que desearas se detuviera por un largo momento, pero tranquilo, tranquila, el futuro no existe, y la ansiedad te puede ganar y solo generarte estrés. Puedes estar añorando situaciones del pasado, pero estas, ya fueron, es momento de atender a este presente. Si te ocupas del aquí y del ahora, podrás tener grandes regalos esta semana, desde ganancias económicas hasta alivio al corazón por buenas noticias. Se bondadoso, bondadosa contigo y con los demás que todo lo bueno que hagas desde el corazón se te regresara tres veces tres.