Inmigrantes celebran fallo que declara culpable al súper policía de México, Genaro García Luna

Apenas se conoció la decisión de que un jurado en el Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York que declaró culpable al exsecretario de seguridad pública de México, Génaro García Luna de cinco cargos, entre ellos tráfico de drogas, delincuencia organizada y falsedad de declaraciones en Estados Unidos, las reacciones entre la comunidad migrante no se hicieron esperar.

Con la voz entrecortada por las lágrimas, Maribel Solache, activista proinmigrante dijo que al escuchar la noticia no pudo aguantar las ganas de llorar, porque ella es uno de los miles de migrantes que salieron de México por el narco.

“Yo me vine en 2004 a este país, asustada por los secuestros. Mi hijo tenía 4 años y mi hija, 1 año. En el 2000 entró Vicente Fox como presidente de México; y en 2006, Felipe Calderón”, dijo Solache quien se graduó como abogada en México, y en California se gana la vida como niñera y cuidadora de adultos mayores.

Incluso cuenta que al graduarse de leyes fue a pedir trabajo a la Policía Ministerial de México (AFI) en el estado de México.

“Los exámenes para entrar eran fuertes, y no quedé; y hoy agradezco a Dios que no me escogieran porque quizá ya estuviera muerta”.

Señaló que los migrantes en EE UU son producto de una guerra contra el narco y de un gobierno narco.

“Los gobiernos encabezados por Fox, Calderón y Peña Nieto fueron narcogobiernos; y así como cayó García Luna, queremos que caiga Calderón, Fox, Peña Nieto, esposas y parte de sus gabinetes cómplices, pero también los medios y periodistas sobornados que hicieron hasta series del súper policía García Luna, y hasta el día de hoy siguen defendiéndolo”.

Solache concluyó diciendo que este 21 de febrero es un día de fiesta y victoria para los inmigrantes que fueron forzados a salir de México por políticas engañosas.

“Es un triunfo también para México, para su democracia, para el presidente AMLO, para la francesa Florence Cassez que encarcelaron injustamente, y para los miles de muertos y asesinados por los malhechores que estaban en el poder”. Cassez, condenada por pertenecer a una banda de secuestradores, acusó a García Luna de haber fabricado la acusación en su contra. Su caso fue llevado a la pantalla a través de un documental The Florence Cassez Affair- A Kidnapping scandal que se encuentra en Netflix.

Qué devuelvan lo robado

Salvador Candia, fundador de la organización Herencia Hispana de California e inmigrante de Guerrero, quien se gana la vida como jardinero en el sur de California, dijo que se sentía satisfecho y contento por el fallo emitido en el juicio que se seguía a Genaro García Luna.

“Se supone que nos iba a cuidar, pero engañó a los mexicanos de manera muy descarada al proteger a la delincuencia. Junto con el expresidente Calderón convirtieron al país en una cuna de muertos”.

Dijo que por presidentes y funcionarios como Luna y Calderón, muchos migrantes como él salieron del país, agobiados por la extrema pobreza, la corrupción y la matazón que se estaba dando.

“Me da gusto que hayan encontrado que Genero García Luna es un súper criminal, y esperamos que le den muchos años de cárcel. Ahora queremos que caiga Felipe Calderón y otros altos funcionarios involucrados, pero también que regresen el dinero que se han robado”.

Día de celebración

Juan José Gutiérrez, líder de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes, dijo que debemos celebrar que el llamado súper policía haya sido encontrado culpable por la misma jueza que llevó el caso de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

“Genaro García Luna es mucho peor que El Chapo. A El Chapo no lo elegimos. Era un delincuente, pero García Luna fue un servidor público seleccionado por Calderón cuando se robó la presidencia de México, y al delegarle el combate al narcotráfico, ocurrió todo lo contrario, se convirtió en un policía delincuente protector de la mafia”.

Dijo que ahora el gobierno mexicano deberá demandar e insistir para que repatrien a García Luna a México.

“El dictamen del jurado contra García Luna me da la esperanza de que el proceso de regeneración del país siga avanzando contra viento y marea”.

Agregó que el fallo desenmascara a quienes se dicen paladines de la democracia y no fueron más que promotores de la delincuencia organizada y el despojamiento de los bienes de México.

Sin pruebas

El abogado Aaron Ortiz-Santos del despacho legal Taylor Lee & Associates de Atlanta, Georgia, quien dijo ser apartidista, dijo que a Genaro Luna se le encontró culpable de todos los cargos, sin pruebas documentales, ya que fue todo en base a declaraciones de testigos.

“Hay que esperar a que le fijen la sentencia, y ver si su abogado apela”.

A diferencia del juicio contra El Chapo, señaló que en ese caso hubo evidencias, decomisos, cuentas bancarias, grabaciones, declaraciones, etc.

“No le doy la razón a García Luna. Seguro que estuvo metido en algo, pero el tema legal es diferente”.

Agregó que no debemos perder el enfoque de que lamentablemente, el que lo encuentren culpable no resuelve el tema de inseguridad en México, solo basta ver cómo va el caso del hijo de El Chapo.