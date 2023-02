Joe Biden advierte a Vladimir Putin que Ucrania jamás será terreno de victoria de Rusia ni de un dictador

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió a Vladimir Putin que Ucrania no será terreno de victoria para Rusia ni de un dictador.

“Vengo a decir lo mismo que hace un año, un dictador no puede con la sed de libertad y justicia de un pueblo y eso ha quedado claro en Ucrania. Ucrania Jamás será terreno de victoria para Rusia, jamás lo será”, aseguró.

“Tenemos que demostrar que siempre pondremos resistencia a los autócratas y a los dictadores, a ellos solo podemos responder con una sola palabra, no, no, no te permitiré que tomes mi país, mi patria, mi territorio y mi futuro“, afirmó.

Desde Varsovia, la capital de Polonia, el mandatario estadounidense aseguró que a Vladimir Putin le ha salido todo mal desde que decidió invadir Ucrania.

“Esa sed territorial e imperial del presidente Putin le ha salido mal porque Ucrania se ha defendido con valor y contará con nuestro apoyo hoy, mañana y siempre”, aseveró.

Joe Biden denunció que las fuerzas armadas de Rusia han cometido atrocidades y crímenes contra la humanidad.

“Hemos visto una barbarie a manos de fuerzas rusas, han cometido atrocidades, crímenes contra la humanidad, han atacado a la población civil de Ucrania con crueldad, han violado a las mujeres, se han robado a niños ucranianos para robarle a Ucrania su futuro. Han bombardeado escuelas, hospitales”, afirmó.

A solo tres días de cumplirse un año de la invasión de Rusia a Ucrania -el próximo 24 de febrero- Joe Biden afirmó que fue testigo de que Kiev “sigue en pie” tras su visita sorpresiva de este domingo a la capital ucraniana

“Hace un año, el mundo se preparaba para la caída de Kiev. Acabo de volver de Kiev y puedo informaros de que sigue en pie“, mencionó ante cientos de personas en los jardines del antiguo castillo real de Varsovia.

Ante la presencia de ciudadanos polacos y refugiados ucranianos Joe Biden dijo que la OTAN está más unida que nunca.

“Putin fracasaron sus pronósticos sus tanques se han visto derrotados. Le apostó a una OTAN derrotada y ahora está viendo a una OTAN lista para acoger a Finlandia y a Suecia. Ahora la OTAN está más unida que nunca antes. Putin pensó que podría esgrimir los energéticos como un arma contra nosotros y ahora lo que hemos hecho nosotros es acelerar la revolución verde para irnos independizando de los combustibles”

Biden también afirmó que a pesar de las acciones que lleva a cabo Putin, occidente no tiene planes de controlar ni destruir a Rusia.

“Estados Unidos y las naciones de Europa no buscan controlar o destruir a Rusia. Occidente no planea atacar a Rusia”, dijo.

Antes de dar su discurso, Biden agradeció a su homólogo polaco Andrzej Duda su apoyo a Ucrania al dar la bienvenida a refugiados ucranianos y anunció una nueva alianza estratégica con Polonia para construir plantas de energía nuclear con el objetivo de aumentar la producción energética de cara al futuro.

