36 restaurantes de Applebee’s en New Jersey ofrecen comida gratis para niños: por qué

Una polémica sobre la presencia de menores de edad en un restaurante en New Jersey fue aprovechada por Applebee’s para anunciar una promoción para dar comida gratis a niños en 36 de sus ubicaciones en este estado.

El anuncio se dio luego de que un restaurante de la competencia en New Jersey, Nettie’s House of Spaghetti, anunció que no aceptaría a niños menores de 10 años en sus mesas.

Este restaurante argumentó que la presencia de menores de 10 años en el establecimiento genera caos y pone en riesgo el trabajo de las personas que ahí laboran.

Pero para Applebee’s, la polémica situación solo fue un llamado para ganar clientes con una promoción que, al contrario de su competencia, busca atraer a familias con niños de todas las edades a sus mesas.

La cadena quiere dejar en claro que sus mesas son aptas para todas las familias, aseguró uno un representante de las franquicias de Applebee’s que anunciaron la promoción.

En qué consiste la promoción de comida gratis para niños

La promoción de comida gratis para niños puede reclamarse en 36 restaurantes franquiciados por Applebee’s en New Jersey, aseguró Tim Doherty, director de Operaciones de Doherty Enterprises.

“Todos somos niños en Applebee’s, y muchas familias han venido y disfrutado de una comida gratis”, aseguró Doherty en una entrevista con Fox Business.

El ejecutivo de la cadena de franquicias abundó que la promoción para que los niños coman gratis en los restaurantes de Applebee’s estará vigente hasta el 26 de febrero próximo.

El restaurante Nettie’s House of Spaghetti, en Tinton Falls, generó polémica en las redes sociales luego de que publicó en su perfil de Facebook que a partir del 8 de marzo no aceptará a niños menores de 10 años en sus mesas.

“Nos encantan los niños. Realmente, realmente, nos encantan. Pero últimamente ha sido extremadamente difícil acomodar a los niños en Nettie’s. Entre los niveles de ruido, la falta de espacio para sillas altas, la limpieza de desastres y la responsabilidad de los niños corriendo por el restaurante. Hemos decidido que es hora de tomar el control de la situación.”, se puede leer en el anuncio del restaurante.

