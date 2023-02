Autores ya utilizan inteligencia artificial para escribir libros y venderlos en Amazon

Desde hace varios meses, la inteligencia artificial ya genera impresionantes imágenes y recientemente ya es capaz incluso de escribir libros enteros.

De acuerdo con The New York Post, A mediados de febrero, había más de 200 libros electrónicos en la tienda Kindle de Amazon en los que ChatGPT figuraba como autor o coautor, entre ellos “How to Write and Create Content Using ChatGPT”, “The Power of Homework” y la colección de poesía “Echoes of the Universe”. Y el número aumenta cada día. Existe incluso un nuevo subgénero en Amazon: libros sobre el uso de ChatGPT, escritos íntegramente por ChatGPT.

Pero debido a la naturaleza de ChatGPT y a que muchos autores no revelan que lo han utilizado, es casi imposible obtener una contabilidad completa de cuántos libros electrónicos pueden estar escritos por IA.

La rápida adopción de ChatGPT por parte de los consumidores ha provocado una actividad frenética en los círculos tecnológicos, ya que los inversores invierten dinero en empresas emergentes centradas en la IA y ha dado a las empresas tecnológicas un nuevo propósito en medio de la pesadumbre de los despidos masivos.

Ahora, ChatGPT podría cambiar la rígida industria del libro, ya que los aspirantes a novelistas y gurús de la autoayuda que buscan ganar dinero rápido recurren a este software para crear libros electrónicos creados por bots y publicarlos a través de la división Kindle Direct Publishing de Amazon.

Los libros infantiles ilustrados son uno de los favoritos de estos autores noveles. En YouTube, TikTok y Reddit han surgido cientos de tutoriales que muestran cómo crear un libro en pocas horas. Los temas incluyen planes para hacerse rico rápidamente, consejos sobre dietas, trucos de programación de software y recetas.

Industria artesanal de novelistas autopublicados

Este tipo de libros escritos por ChatGPT son publicados en Kindle Direct Publishing, un servicio de Amazon en el que personas que escriben sus propios libros pueden publicarlos y venderlos, situación que ha generado una industria artesanal de novelistas autopublicados.

Amazon creó Kindle Direct Publishing en 2007 para que cualquiera pudiera vender y comercializar un libro desde su sofá, sin las molestias ni los gastos de buscar agentes literarios o editoriales. En general, Amazon permite a los autores publicar instantáneamente a través de la unidad sin ningún tipo de supervisión, repartiéndose los ingresos que generen.

