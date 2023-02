Iglesia mormona fue multada con $5 millones dólares por usar compañías ficticias

Este martes, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) anunció la multa de $5 millones de dólares a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con sede en Salt Lake City, Utah, luego de que esta ocultara una cartera de $32,000 millones de dólares, los cuales estarían invertidos en acciones de bonos, bienes raíces, entre otros desde el 2018.

Gurbir Grewal, director de cumplimiento de la agencia, expresó en un comunicado que, el responsable detrás de estas acciones era Ensign Peak Advisers, un administrador de inversiones sin fines de lucro supervisado por los líderes eclesiásticos de la dicha iglesia.

Según las investigaciones, Ensign Peak evitó revelar las cuantiosas inversiones, y además suministrar las informaciones requeridas por la ley, aunque la iglesia mormona ya estaba al tanto y temía que esto les provocara consecuencias negativas. “ La iglesia hizo todo lo posible para evitar revelar las inversiones”, dijo Grewal.

De acuerdo con la SEC, también se pudo conocer que durante aproximadamente 22 años, Ensign Peak Advisers infringió la ley de Bolsa de Valores porque no presentaron en ese lapso el valor real de sus activos y en ese caso la empresa usó 13 compañías ficticias para presentar los formularios, además empleó a miembros de la iglesia para que firmaran documentos ilegales.

La multa se acordó pagar entre ambos, la iglesia mormona aportará $1 millón de dólares y Ensign Peak pagará $4 millones de dólares por la violación de la ley.

Esta no sería la primera vez que la iglesia es denunciada por ocultar capitales, en el 2019, miembros de la misma congregación y un ex gerente de inversiones de Ensign Peak alegaron que la institución eclesiástica había acumulado $100,000 millones en fondos, que no fueron utilizados para causas benéficas y que al contrario se desviaron para activos en bienes raíces y otros negocios.

El ex gerente, en esa misma fecha, solicitó al Comité de Finanzas del Senado de los EE. UU. una supervisión de las finanzas de la iglesia, además le entregó un memorando a la agencia con pruebas que respaldaban la acusación.

En su defensa, los líderes de la iglesia argumentaron que durante las investigaciones nunca ocultaron ninguna posesión, asimismo indicaron que habían confiado en el asesoramiento legal Ensign Peak sobre la presentación de informes, no obstante, acusaron al administrador de inversiones de cambiar el enfoque. “Afirmamos nuestro compromiso de cumplir con la ley, lamentamos los errores cometidos y ahora damos por cerrado este asunto”, dijeron.

