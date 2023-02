A 18 años del escándalo, Michelle Vieth demandará a Héctor Soberón por la filtración de video íntimo

A más de una década de haberse enfrentado al escrutinio del público por la filtración de un video íntimo, Michelle Vieth reveló que finalmente está lista para romper el silencio y actuar legalmente en contra del presunto culpable de sacar a la luz dicho audiovisual, su ex pareja Héctor Soberón.

En una entrevista reciente para el programa ‘Hoy’, la actriz de historias como “Mi fortuna es amarte” y “La Madrastra” informó que la razón detrás de su decisión radica en que ya no es la joven que tenía miedo de sobre el tema.

“El poder tener una consecuencia por una infracción a mis derechos humanos sexuales, por tener esa exposición, que en mi caso cuando sucedió el internet no era legislable“, contó Vieth ante las cámaras del matutino.

Asimismo, declaró que su única intención es ser un precedente y así evitar que alguien más viva esta situación. “Las consecuencias en su momento las determina un juez y si fui la primera en vivir p*rno venganza, que sea la última”, señaló la actriz.

Así respondió Héctor Soberón ante la posible demanda de Michelle Vieth

No pasó mucho tiempo antes de que la noticia llegara a oídos del acusado, el actor Héctor Soberón. Y, como resultado del revuelo, el famoso decidió salir a compartir su postura ante los hechos, asegurando que no permitirá que el tema “se vuelva más grande de lo que es”.

“Ya lleva 20 años con este tema y en varias ocasiones ha dicho que no tiene cómo comprobar lo dicho ¿y aún así quiere tomar acciones legales?”, dijo en entrevista con El Universal.

Para finalizar, el actor puntualizó que “Yo no he hecho nada y a las pruebas me remito. En un divorcio mucha gente se insulta y en este caso, ella sólo lo ha hecho y yo me he quedado callado y así seguiré. No me interesa dar nada de qué hablar”.

