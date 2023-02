Agenda de eventos: diversión para todos

Show de Carín León

La sensación de música norteña romántica, Carín León, sigue imparable con su serie de conciertos en Estados Unidos. Esta vez, el sonorense actuará en la arena Toyota (4000 E. Ontario Center Pkwy., Ontario), donde interpretará éxitos como “Llorar y llorar”, “El tóxico” y “Que vuelvas”. Sábado 8 pm. Boletos desde $59. Informes ticketmaster.com.

Foto: Bryan Steffy/Getty Images.

Regresa Ana Gabriel

No importa que su época gloriosa haya sido hace 30 años, Ana Gabriel se las arregla para llenar los teatros cada vez que se presenta en Los Angeles. Esta vez, la cantante mexicana regresa con su gira Por amor a ustedes, que presentará en el Kia Forum (3900 W. Manchester Blvd., Inglewood), donde interpretará los éxitos de su vasto repertorio. Sábado y domingo 8 pm. Informes ticketmaster.com.

Foto: Getty Images

Teatro familiar

En The Jewish Dog, basada en el libro del mismo nombre, de Asher Kravitz, un perro robado de una familia judía narra lo que ve cuando es usado para trabajar para el régimen nazi; la obra explora la lealtad, la identidad y la delgada línea que separa a la humanidad de los animales. Se presentará en el Skirball Cultural Center (2701 N. Sepulveda Blvd., Los Angeles) por una sola noche. Boletos desde $10. Informes skirball.org.

Música de cámara

Camerata Pacifica, considerada uno de los ensambles de cámara líderes en Estados Unidos, presenta al flautista Emi Ferguson y a la banda de rock RUCKUS (en la foto) que interpretarán una selección de sonatas y preludios de Bach. Con presentaciones en varios puntos del sur de California: martes 7:30 pm, en el Huntington Library, Art Museum, and Botanical Gardens (1151 Oxford Rd., San Marino); el jueves 2 de marzo, 8 pm, en Zipper Concert Hall (200 S Grand Ave., Los Angeles); viernes 3 de marzo, 7:30 pm en el Music Academy of the West (1070 Fairway Rd., Santa Barbara), y domingo 5 de marzo, 3 pm en el Museum of Ventura County (100 E. Main St., Ventura). Boletos $68. Informes cameratapacifica.org.

Foto: Cortesía

Moon Girl en Disneyland

Por tiempo limitado, los visitantes del Hollywood Land, en Disney California Adventure (1313 Disneyland Dr., Anaheim), tendrán la oportunidad de encontrarse con Moon Girl, el personaje de la nueva serie de Disney, Moon Girl and Devil Dinosaur, que se transmite por el Disney Channel y en Disney Plus. Moon Girl es parte de Celebrate Soulfully, un festejo que destaca la comida, experiencia e historias afroamericanas. Gratis con el boleto de entrada al parque. Boletos desde $104. Informes disneyland.disney.go.com.

Foto: Christian Thompson/Disneyland Resort

Nueva exhibición

El Petersen Automotive Museum (6060 Wilshire Blvd., Los Angeles) abrirá Arsham Auto Motive, una exhibición que incluye una colección de esculturas de vehículos y pósters creados por el artista interdisciplinario Daniel Arsham. Esta muestra ofrecerá una cápsula del tiempo en la historia del automóvil, con piezas como el Eroded 1968 Ford Mustang GT Fastback, el 1955 Porsche 356 Speedster y el 2018 Eroded Ferrari, que fueron hechos con elementos como selenio, cuarzo y cenizas volcánicas. También habrá piezas nunca antes expuestas. Del sábado al 26 de noviembre. Boletos desde $11. Informes petersen.org.

Foto: Cortesía

Exhibición kinésica

El USC Fisher Museum of Art (823 W. Exposition Blvd., Los Angeles) abrirá la exhibición Mulyana: Modular Utopia, la primera muestra en solitario de esta artista indonesa en Los Angeles. A través de sus obras de grandes ambientes kinésicos, Mulyana espera inspirar una nueva conciencia de responsabilidad compartida para proteger el medio ambiente. A partir del viernes; termina el 13 de abril. Entrada gratuita. Informes fisher.usc.edu.

Foto: Cortesía

Conversación con Guillermo del Toro

La serie Directors Close-Up, del Wallis Annenberg Center for the Performing Arts (9390 N. Santa Monica Blvd., Beverly Hills), presenta un programa que explora el mundo de la animación stop-motion con miembros clave de la cinta Pinocchio, entre ellos sus directores Guillermo del Toro y Mark Gustafson, quienes hablarán de su experiencia en la recreación de este cuento clásico. Domingo 5 pm. Boletos $35. Informes thewallis.org.

Foto: Cortesía

Festival familiar

También en el Wallis Annenberg Center for the Performing Arts (9390 N. Santa Monica Blvd., Beverly Hills) tendrá lugar el Music Family Day, un evento en el que los asistentes de todas las edades podrán explorar la música clásica. Habrá actividades interactivas, como una mesa con instrumentos musicales que los niños pueden tocar, demostraciones musicales y juegos con música. Las actividades estarán lideradas por la Los Angeles Chamber Orchestra, Teaching Artists y becarios de LACO y el Wallis. Se presentarán cuatro conciertos de barroco en el Lovelace Studio Theater. Domingo 1 a 4 pm. Entrada gratis; es necesario hacer reservación. Informes thewallis.org.