Geraldine Bazán confiesa que el supuesto complot que hizo contra Gabriel Soto e Irina Baeva fue orquestado

Geraldine Bazán sigue siendo cuestionada acerca del supuesto complot que ella habría fraguado junto a la actriz Sara Corrales, para supuestamente separar a Gabriel Soto de Irina Baeva. Y esta vez la ex de Soto confesó que conoce a la persona que la está señalando falsamente de estas acusaciones.

La actriz también aprovechó para negar las acusaciones en su contra y reiterar que no tiene nada que ver con la relación que mantiene el protagonista de telenovelas.

Bazán, de 40 años, se encontró con la prensa en el Aeropuerto de la Ciudad de México, por lo que fue cuestionada sobre su supuesta alianza con Sara Corrales para separar a Irina y Gabriel.

La actriz de telenovelas como “Corona de lágrimas” indicó que le sorprendió que una revista de espectáculos sacara una nota en la que la involucra, sin embargo, lo que la consoló es que al público ya no se le engaña tan fácilmente, por lo que ahora se encuentra mucho más tranquila.

Bazán se mostró muy segura y dejo ver que sabe que la nota fue orquestada por alguien. Sin decir nombres, la celebridad destacó que tiene una idea de quien puede ser.

“Al público no se le engaña tan fácilmente, y que también los medios, todos sabemos que es una nota orquestada, sí, y sabemos por quién. Pareciera que el payaso de circo quiere hacer creer que todos son de su condición, pero no es así. A mí no me hace daño, porque sé que no es verdad. Lo más importante es que el público es muy inteligente y saben quién es quién, y ustedes los medios no se pueden hacer tontos porque saben de dónde vienen esas cosas, y ustedes perfectamente saben cuándo algo es verdad y cuando no”

GERALDINE BAZÁN