José Benavidez Sr. predice un fracaso en la Canelo Álvarez vs. John Ryder en México: “No tiene chiste, no tiene acción”

El regreso del boxeador Saúl ‘Canelo’ Álvarez a México para enfrentarse al británico John Ryder no deja indiferente a nadie y todos comentan el pleito a realizarse el próximo 6 de mayo.

En esta oportunidad es el retirado José Benavidez Sr., padre de pugilistas y también entrenador, el que ha salido a comentar sobre lo que será el esperado choque en Jalisco, aunque con críticas hacia el Canelo Álvarez, al que ha vuelto de calificar (entre líneas) de cobarde por huir de enfrentamientos contra pugilistas de su misma nacionalidad, inclusive los que tienen ascendencia mexicana.

En conversación Izquierdazo, Benavidez Sr. fue enfático en asegurar que la Canelo vs. Ryder no le interesa y consideró que el británico irá a Jalisco a perder, es una pelea ya arreglada para hacer ver bien a Saúl Álvarez.

“¿Quién es Ryder, a quién le ha pelado Ryder? Yo si fuera un PPV no la compraba, para mí no tiene chiste, no tiene acción”, agregó.

Para el entrenador boxístico, las ventas de ese pleito será un rotundo fracaso y no dará ni con la bolsa esperada, mucho menor en México que en otras locaciones en las que ya ha estado el Canelo Álvarez.

“Canelo en las últimas dos peleas que ha participado no ha vendido por los peleadores que le ponen”, remarcó Benavidez Sr.

Mauricio Sulaimán defiende al Canelo Álvarez

En contraparte a esta postura, Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), defendió que el Canelo Álvarez regrese a México tras más de 10 años de su último pleito ahí.

“Hay otras sedes que tienen una garantía económica mucho mayor. El va a pelear por el corazón y por México, no por dinero”, dijo recientemente Sulaimán en declaraciones a la prensa.

Mauricio Sulaiman habla sobre el regreso del Canelo a México pic.twitter.com/rbrxOXflDO — Iván Navarro (@IvanNavarro1006) February 21, 2023

El directivo también resaltó, aunque sin darle del todo oficialidad, que el campeonato del Canelo Álvarez podría estar en disputa contra el británico John Ryder, quien tiene marca de 32 victorias (18 por KO) y 5 derrotas.

Lo único confirmado hasta los momentos es la fecha del pleito, 6 de mayo, pero la sede aún no ha sido anunciada.

Sigue leyendo: